Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Кутаиси

Найдено 4 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Кутаиси, цены от €20, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кутаиси сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
78 отзывов
Кутаиси сквозь века: уникальное путешествие по древней столице
Погрузитесь в волшебный мир Кутаиси, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя красоту и традиции этого города
Начало: У туристического инфоцентра
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
50 за всё до 5 чел.
Кутаиси: древний город и каньон после заката
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Кутаиси после заката: каньон Мартвили, водопад Кинчха и дегустация вина
Погрузитесь в волшебство Кутаиси вечером: от каньона Мартвили до дегустации вина. История, природа и вкусы Грузии в одной экскурсии
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
11598 за всё до 6 чел.
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Узнать историю евреев в Грузии и полюбоваться городом со смотровой площадки
Начало: На центральной площади Кутаиси
«Петляя по улицам и переулкам, заходя в тихие дворики, за разговорами о быте и судьбах кутаисских еврееев, мы поднимемся к монастырю Мцване Квавила, где находится небольшой Кутаисский Пантеон — кладбище знаменитых жителей города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 80 за всё до 10 чел.
Кутаиси станет ближе
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
Кутаиси станет ближе: индивидуальная квест-экскурсия
Что нужно для того, чтобы город стал ближе? Несколько часов с ним наедине. На этой прогулке будете только вы, Кутаиси и мой голос в наушниках
Начало: На Центральной площади, у фонтана
«Его улицы помнят шаги Галактиона и Тициана Табидзе, Паоло Яшвили и даже Владимира Маяковского»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Кутаиси сквозь века
    Татьяна, спасибо Вам за интересную экскурсию, эксклюзивные дополнительные материалы! С какой легкостью и любовью Вы показали нам город и позже
    читать дальше

    отвечали на наши возникающие вопросы! вино, которое мы выпили в уютном кафе и колечко, которое я купила в милом сувенирном магазинчике, радуют мое сердце. Спасибо Вам!

    Татьяна, спасибо Вам за интересную экскурсию, эксклюзивные дополнительные материалы! С какой легкостью и любовью Вы показалиТатьяна, спасибо Вам за интересную экскурсию, эксклюзивные дополнительные материалы! С какой легкостью и любовью Вы показали
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Кутаиси сквозь века
    Все было отлично и интересно
  • М
    Мария
    17 мая 2024
    Кутаиси сквозь века
    Очень приятная экскурсия. Всё понравилось
  • С
    Сергей
    31 августа 2023
    Кутаиси: древний город и каньон после заката
    Интересная экскурсия, новые впечатления. Нас забрали сразу из аэропорта и ночью привезли в гостиницу - это очень удобно и вечер по прилёту не пропал))). Всем удачи!!
  • Т
    Тогжан
    25 августа 2023
    Кутаиси: древний город и каньон после заката
    очень красивые места, все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кутаиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Кутаиси сквозь века
  2. Кутаиси: древний город и каньон после заката
  3. Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
  4. Кутаиси станет ближе
Какие места ещё посмотреть в Кутаиси
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Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в июне 2024
Сейчас в Кутаиси в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 20 до 98 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Кутаиси. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
ХорошоТам