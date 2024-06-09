Кутаиси станет ближе

Что нужно для того, чтобы город стал ближе? Несколько часов с ним наедине. На этой прогулке будете только вы, Кутаиси и мой голос в наушниках
Для того чтобы город стал ближе, достаточно провести с ним несколько часов наедине.

Начните знакомство с Кутаиси с индивидуальной квест-экскурсией, где вы посетите самые интересные и неочевидные уголки города. На этой
читать дальше

прогулке будете только вы, Кутаиси и голос в наушниках.

Вас ждут увлекательные задания, исторические факты и архитектурные детали, на которые стоит обратить внимание.

Прогулка начнётся с Центральной площади, затем вас ждут Королевский и Еврейский кварталы, интересные памятники и современные муралы. После прохождения квеста вас ждёт сюрприз - мини-путеводитель по самым вкусным местам Кутаиси. Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по городу

5 причин купить этот квест

  1. 🌟 Индивидуальный формат
  2. 🗺️ Уникальные маршруты
  3. 🎧 Аудио - и текстовые задания
  4. 📱 Удобство онлайн
  5. 🎁 Бонусный путеводитель

Что можно увидеть

  • Центральная площадь
  • Королевский квартал
  • Еврейский квартал
  • Барельефы
  • Муралы
Кутаиси станет ближе
Кутаиси станет ближе
Кутаиси станет ближе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Как проходит квест

Квест без сопровождения гида проходит в комфортном для вас темпе в формате онлайн. Я буду присылать задания в мессенджер и загадывать загадки, проверять ответы и отправлять аудио- или текстовые (на выбор) файлы с самыми интересными фактами, событиями, архитектурными деталями, на которые стоит обратить внимание.

Я — не бот, поэтому мне можно задавать любые вопросы и спрашивать совета по путешествию.

Наш маршрут

Кутаиси называют городом мая и роз, а ещё это один старейших городов Грузии, который в некоторые исторические периоды становился столицей.

  • Наша прогулка начнётся с Центральной площади, где вы разберётесь, что означают украшающие его золотые фигурки.
  • Затем вас ждут Королевский и Еврейский кварталы с фотогеничными локациями и захватывающими городскими историями о местной богеме. В конце 19 века Кутаиси называли городом поэтов, или Монпарнасом Кавказа. Его улицы помнят шаги Галактиона и Тициана Табидзе, Паоло Яшвили и даже Владимира Маяковского.
  • Кутаиси славится интересными памятниками, барельефами и современными муралами. Сначала вы их найдёте, а потом я расскажу, кто и зачем их создал.
  • После прохождения квеста вас ждёт сюрприз — мини-путеводитель в формате pdf по самым вкусным местам Кутаиси, который я отправлю вам в мессенджер или на электронную почту.

Организационные детали

  • Для прохождения понадобятся: смартфон или планшет, доступ в интернет и один из мессенджеров (Telegram или WhatsApp), наушники — если вы проходите квест в аудиоформате.
  • Квест будет интересен взрослым и детям от 10 лет (в сопровождении взрослых)
  • Отдельно оплачиваются билеты на общественный транспорт (не больше $5) и еда (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Центральной площади, у фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кутаиси

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураНеобычныеНочныеЛетниеУлицы и переулки

Похожие экскурсии из Кутаиси

О Кутаиси с юмором и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
82 отзыва
О Кутаиси с юмором и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Кутаиси через его достопримечательности, легенды и кухню. Веселые истории и душевные моменты гарантированы
Начало: Центральная площадь, Колхидский фонтан, Макдональд...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
50 за всё до 4 чел.
Кутаиси сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
78 отзывов
Кутаиси сквозь века: уникальное путешествие по древней столице
Погрузитесь в волшебный мир Кутаиси, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя красоту и традиции этого города
Начало: У туристического инфоцентра
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
50 за всё до 5 чел.
Кутаиси. История и природа Имеретии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
55 отзывов
Кутаиси: История и природа Имеретии - путешествие в сердце Грузии
Познайте душу Грузии через исторические рассказы и великолепные пейзажи Кутаиси. Эта экскурсия - ваш шанс прикоснуться к истории и культуре Имеретии
11 июня в 16:00
12 июня в 10:00
84 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кутаиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кутаиси
ХорошоТам