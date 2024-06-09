Для того чтобы город стал ближе, достаточно провести с ним несколько часов наедине.
Начните знакомство с Кутаиси с индивидуальной квест-экскурсией, где вы посетите самые интересные и неочевидные уголки города. На этой
Начните знакомство с Кутаиси с индивидуальной квест-экскурсией, где вы посетите самые интересные и неочевидные уголки города. На этой
5 причин купить этот квест
- 🌟 Индивидуальный формат
- 🗺️ Уникальные маршруты
- 🎧 Аудио - и текстовые задания
- 📱 Удобство онлайн
- 🎁 Бонусный путеводитель
Что можно увидеть
- Центральная площадь
- Королевский квартал
- Еврейский квартал
- Барельефы
- Муралы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Как проходит квест
Квест без сопровождения гида проходит в комфортном для вас темпе в формате онлайн. Я буду присылать задания в мессенджер и загадывать загадки, проверять ответы и отправлять аудио- или текстовые (на выбор) файлы с самыми интересными фактами, событиями, архитектурными деталями, на которые стоит обратить внимание.
Я — не бот, поэтому мне можно задавать любые вопросы и спрашивать совета по путешествию.
Наш маршрут
Кутаиси называют городом мая и роз, а ещё это один старейших городов Грузии, который в некоторые исторические периоды становился столицей.
- Наша прогулка начнётся с Центральной площади, где вы разберётесь, что означают украшающие его золотые фигурки.
- Затем вас ждут Королевский и Еврейский кварталы с фотогеничными локациями и захватывающими городскими историями о местной богеме. В конце 19 века Кутаиси называли городом поэтов, или Монпарнасом Кавказа. Его улицы помнят шаги Галактиона и Тициана Табидзе, Паоло Яшвили и даже Владимира Маяковского.
- Кутаиси славится интересными памятниками, барельефами и современными муралами. Сначала вы их найдёте, а потом я расскажу, кто и зачем их создал.
- После прохождения квеста вас ждёт сюрприз — мини-путеводитель в формате pdf по самым вкусным местам Кутаиси, который я отправлю вам в мессенджер или на электронную почту.
Организационные детали
- Для прохождения понадобятся: смартфон или планшет, доступ в интернет и один из мессенджеров (Telegram или WhatsApp), наушники — если вы проходите квест в аудиоформате.
- Квест будет интересен взрослым и детям от 10 лет (в сопровождении взрослых)
- Отдельно оплачиваются билеты на общественный транспорт (не больше $5) и еда (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Центральной площади, у фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Кутаиси
Провела экскурсии для 4556 туристов
Первый раз я была в Грузии в бессознательном возрасте, а в сознательном — когда это ещё не было трендом — приехала в 2003 году и с тех пор бываю каждыйЗадать вопрос
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