Для того чтобы город стал ближе, достаточно провести с ним несколько часов наедине.Начните знакомство с Кутаиси с индивидуальной квест-экскурсией, где вы посетите самые интересные и неочевидные уголки города. На этой

прогулке будете только вы, Кутаиси и голос в наушниках. Вас ждут увлекательные задания, исторические факты и архитектурные детали, на которые стоит обратить внимание. Прогулка начнётся с Центральной площади, затем вас ждут Королевский и Еврейский кварталы, интересные памятники и современные муралы. После прохождения квеста вас ждёт сюрприз - мини-путеводитель по самым вкусным местам Кутаиси. Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по городу

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание квеста

Что вас ожидает

Как проходит квест

Квест без сопровождения гида проходит в комфортном для вас темпе в формате онлайн. Я буду присылать задания в мессенджер и загадывать загадки, проверять ответы и отправлять аудио- или текстовые (на выбор) файлы с самыми интересными фактами, событиями, архитектурными деталями, на которые стоит обратить внимание.

Я — не бот, поэтому мне можно задавать любые вопросы и спрашивать совета по путешествию.

Наш маршрут

Кутаиси называют городом мая и роз, а ещё это один старейших городов Грузии, который в некоторые исторические периоды становился столицей.

Наша прогулка начнётся с Центральной площади, где вы разберётесь, что означают украшающие его золотые фигурки.

Затем вас ждут Королевский и Еврейский кварталы с фотогеничными локациями и захватывающими городскими историями о местной богеме. В конце 19 века Кутаиси называли городом поэтов, или Монпарнасом Кавказа. Его улицы помнят шаги Галактиона и Тициана Табидзе, Паоло Яшвили и даже Владимира Маяковского.

Кутаиси славится интересными памятниками, барельефами и современными муралами. Сначала вы их найдёте, а потом я расскажу, кто и зачем их создал.

После прохождения квеста вас ждёт сюрприз — мини-путеводитель в формате pdf по самым вкусным местам Кутаиси, который я отправлю вам в мессенджер или на электронную почту.

Организационные детали