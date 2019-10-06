17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Телави — столица Кахетии с 11 века
Дорога до Телави пройдет по одному из самых живописных мест Кахетии — Гомборскому хребту, по пути будут остановки возле крепости 4-5 века Уджарма и кафедрального собора 11 века Алаверди. В древнем городе Телави, основанном в 7 веке, вы увидите единственный царский дворец, сохранившийся на всей территории Грузии. А в центральном парке города вас ждет потрясающий вид на Алазанскую долину.
Винная история Кахетии
Дорога от Телави до Гурджаани — это путешествие через культовые деревни Вазисубани, Мукузани, Ахашени, где вы познакомитесь с легендарными местными винами и архитектурой построек 5-9 веков. В селе Зегаани вы увидите старейшее на территории Грузии шато. Это место, как и усадьба Цинандали, так же является детищем деятельности князя А. Чавчавадзе. В селе Велисцихе, помимо нескольких старейших храмов, находится интересный музей вина Нумиси, который вы сможете посетить. Сам город Гурджаани интересен тем, что в его центре существуют действующие грязевые вулканы и находится единственный в стране двухкупольный храм. А с построенного в 8 веке храма Квелацминда вам откроется удивительный вид на окрестности района.
Сигнахи. Присутствие сказки
Главная ценность этого города — это волшебные виды, которые открываются с высоты крепостной стены на Алазанскую долину. Маленький Сигнахи не обладает могучей историей, ведь основан он был уже в 18 веке. Однако здесь всегда приятно находиться, гуляя по тихим мощеным улочкам и рассматривая аккуратные домики под черепичной крышей. Ради этой романтической атмосферы сюда обязательно и заезжают многие гости Кахетии.