17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Алазанская долина — старинный край виноградарства

Путешествие по одному из главных винных регионов Грузии

Марина
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Марина – ваш гид
Кахетия — прекрасный регион, в котором интересно и ценителям хорошего вина, и любителям исторического наследия.

Маршрут этого тура специально составлен для тех, кто или не определился в своих предпочтениях, или хочет за один день получить общее представление о красивом грузинском крае, хранящем древние традиции виноделия и богатую историю.
175 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии17 отзывов
4.88
Алазанская долина — старинный край виноградарства
Алазанская долина — старинный край виноградарства

Что вас ожидает

Телави — столица Кахетии с 11 века
Дорога до Телави пройдет по одному из самых живописных мест Кахетии — Гомборскому хребту, по пути будут остановки возле крепости 4-5 века Уджарма и кафедрального собора 11 века Алаверди. В древнем городе Телави, основанном в 7 веке, вы увидите единственный царский дворец, сохранившийся на всей территории Грузии. А в центральном парке города вас ждет потрясающий вид на Алазанскую долину.

Винная история Кахетии
Дорога от Телави до Гурджаани — это путешествие через культовые деревни Вазисубани, Мукузани, Ахашени, где вы познакомитесь с легендарными местными винами и архитектурой построек 5-9 веков. В селе Зегаани вы увидите старейшее на территории Грузии шато. Это место, как и усадьба Цинандали, так же является детищем деятельности князя А. Чавчавадзе. В селе Велисцихе, помимо нескольких старейших храмов, находится интересный музей вина Нумиси, который вы сможете посетить. Сам город Гурджаани интересен тем, что в его центре существуют действующие грязевые вулканы и находится единственный в стране двухкупольный храм. А с построенного в 8 веке храма Квелацминда вам откроется удивительный вид на окрестности района.

Сигнахи. Присутствие сказки
Главная ценность этого города — это волшебные виды, которые открываются с высоты крепостной стены на Алазанскую долину. Маленький Сигнахи не обладает могучей историей, ведь основан он был уже в 18 веке. Однако здесь всегда приятно находиться, гуляя по тихим мощеным улочкам и рассматривая аккуратные домики под черепичной крышей. Ради этой романтической атмосферы сюда обязательно и заезжают многие гости Кахетии.

Организационные детали

  • В стоимость тура не входят билеты в музеи.
  • Количество посещенных виноделен зависит от ваших пожеланий.
  • Не все винные дегустации бесплатны, возможно некоторые из них потребуют дополнительных расходов.
  • Все винные хозяйства имеют фирменные магазины по продаже вина с заниженными ценами на свою продукцию.
Алазанская долина — старинный край виноградарства
Алазанская долина — старинный край виноградарства
Алазанская долина — старинный край виноградарства
Алазанская долина — старинный край виноградарства
Алазанская долина — старинный край виноградарства
Алазанская долина — старинный край виноградарства
Алазанская долина — старинный край виноградарства
Алазанская долина — старинный край виноградарства
Алазанская долина — старинный край виноградарства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Мне 44 года и вот уже 2 года, как я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение, родиться в стране, где природа и предки все сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовется Грузией. Мои туры сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное создадут именно то представление о Грузии, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 октября 2019
Это была самая увлекательная и информативная экскурсия!!! Хочу особо отметить высокий профессионализм экскурсовода Марины. Мы остались очень довольны!! Большое спасибо!!!
25 августа 2019
Если вы хотите узнать историю Грузии и каждого ее региона в отдельности, отдохнуть душой от шумной суеты больших городов, созерцая естественные и человеческие произведения Творца, услушать о том, как делается настоящее грузинское вино и конечно же попробовать его в отличной компании, а также если вы любите живое человеческое общение на любые волнующие вас темы - то вам конечно же СЮДА !!! И тогда даже если вы сомневались и не думали об этом, вы все равно будете возвращаться, возвращаться и снова возвращаться в Грузию !
Кирилл
7 мая 2019
Прекрасная экскурсия с потрясающим гидом по солнечной и гостеприимной стране, воспоминания о которой сохранятся на всю жизнь!
Величественные в своей строгой красоте грузинские монастыри, большинство из которых были построены задолго до первого упоминания о Москве. И, конечно же места, которые были выбраны для их построек!
Но это – лишь малая часть того, что удалось увидеть, услышать, запомнить и сфотографировать!
Супер-гид Марина - абсолютно легкий в общении человек и прекрасный рассказчик, который знает практически все о Грузии и преподносит все это очень тепло, доступно, интересно и очень любопытно.
А еще Марина легко может изменять маршрут в зависимости от интересов и пристрастий своих туристов.
Кроме того, можете быть уверены, что автомобиль остановится в том месте, откуда открываются самые красивые виды, а времени на фотографирование или просто прогулку будет столько, сколько будет нужно.
Не остались без исчерпывающих ответов и наши многочисленные «что» и «почему».
Как проходит настоящая грузинская свадьба? Чем грузинское домашнее вино отличается от того вина, которое отправляется на экспорт в Европу? Где лучше всего покупать чурчхелу, грузинское вино и где недорого можно перекусить в Тбилиси? Откуда произошло столь любимое в русских застольях «алаверды» и что же оно означает в действительности? Где снимались кадры из «Мимино»?
И еще много-много всего интересного, любопытного и познавательного.
А еще прекрасный водитель Гоча – спокойный, уверенный и невозмутимый, который по-доброму начинает спорить только тогда, когда речь заходит о разнице между мегрельской и кахетинской кухней.
Расставались под вечер, как давние и добрые друзья и, если получится еще раз побывать в Тбилиси, то обязательно поедем с Мариной и на другие экскурсии, тем более, что в ее «волшебном сундучке» есть еще много из того, где хочется побывать и что хочется увидеть!
*
А вот, что написала наша младшая Тасико:
Никогда не любила экскурсии - казалось нудным и скучным занятием, но благодаря Марине теперь взглянула на них совсем иначе. Ведь такая экскурсия - это не только рассматривание древних построек, но и увлекательная история их создания, которая весьма завораживает и заставляет проникнуться городом и страной в целом. Мне очень понравилось все, что приготовила для нас Марина: начиная с древних храмов и заканчивая живописными видами. Во время экскурсии я не чувствовала себя неудобно: интересные истории, рассказы о различных традициях народа, шутки и просто познавательные факты, благодаря которым начинаешь проникаться этой страной - все это создавало атмосферу легкости и непринужденности. Иногда я даже забывала, что нахожусь на экскурсии: казалось, что мы гуляем просто с другом, которого знаю уже тысячу лет. Хочу еще раз выразить огромную благодарность Марине за великолепную и интересную экскурсию, благодаря которой мне теперь хочется приехать в Грузию еще и еще!
*
2 мая 2019
Спасибо Марине за блестящий тур! Очень знающий гид, подстроится под ваши запросы и интересы. Приятно и с комфортом. Настоятельно рекомендую!
22 октября 2018
Мы посетили экскурсию в Алазанскую долину вместе с Мариной и Гочей. Марина- кладезь информации о Грузии во всех аспектах, очень интересно и познавательно рассказывала обо всем. Гоча- прекрасный водитель комфортабельного микроавтобуса с большими окнами. На экскурсии было ощущение как будто мы дорогие гости, а не экскурсанты, Марина умеет создать домашнюю, теплую атмосферу и зарядить и наполнить своей любовью к Грузии. Нам очень понравилось и мы бы хотели продолжить узнавать Грузию вместе с Мариной и Гочей.
14 октября 2018
У нас была индивидуальная экскурсия в Алазанскую долину.Первые впечатления от экскурсии были отличные. Прекрасная страна, отличная погода, потрясающие храмы и природа Грузии. Гид Марина приятно удивила интересным рассказом о стране. Но подчёркнутая разница и превосходство мегрелов над другими жителями Грузии неприятно корябнуло. Посещение винодельни , когда гид переводила только общие фразы тоже не добавило настроение. А обратная дорога ( более 100 км) , когда мы слушали только громкие разговоры гида и водителя на грузинском языке окончательно испортило впечатление от экскурсии.
31 августа 2018
Знакомство с культурой и традициями Грузии было главной целью нашего путешествия. Именно поэтому мы обратились за помощью к профессиональному гиду Марине. Экскурсовод подкорректировала программу дня под наши желания, поэтому день мы провели максимально продуктивно и интересно! Мы услышали живую историю Грузии, увидели культуру изнутри, ощутили настоящий колорит этой удивительной страны. Всё путешествие было приправлено хорошим настроением, интересными историями и прекрасным юмором, поэтому мы надолго запомним этот день! Марине хочется ещё раз передать огромное спасибо! :)
29 августа 2018
Начало было нетривиальным: обещали дождь на весь день, мы решительно отказались от дегустаций (ещё раз посмотрите тему экскурсии) и совершенно не акцентировали своё внимание на христианских реликвиях. Нас четверо - от 15 до 70 лет и ещё собака. У меня был опыт проведения экскурсий, но в такой ситуации на месте Марины я бы точно растерялась)))
Что в итоге? Наше путешествие получилось незабываемым и очень нетривиальным, его не смогли испортить проливные дожди, отключённое электричество в ресторане в Телави, приезд в Сигнахи после заката и опоздание в два интересных места.
Меня не покидает ощущение, что мы давно знакомы с Мариной и побывали у неё в гостях. Такого удовольствия и теплоты я не получала и не испытывала давно. Огромное спасибо и мы обязательно вернёмся ))) все-таки в краю виноградарства вино нужно попробовать)))
18 августа 2018
Все прошло очень хорошо. Было комфортно и интересно. Марина стала нашим другом на экскурсии и не было ощущения дискомфорта. Материал подаётся легко и запоминается. Винодельня Хозяина Беко прекрасна. Ужин был очень вкусный, как и вино. Советую к посещению
22 июля 2018
Экскурсия насыщенная, грамотно спланированная, Марина умеет прислушиваться к желаниям и помогает погрузиттся в настоящую атмосферу страны. Много исторических фактов, при этом много интересных историй, и взрослому и ребенку не будет скучно! Нам очень понравилось, очень благодарны!
Ещё 7 отзывов

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