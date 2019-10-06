17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прекрасная экскурсия с потрясающим гидом по солнечной и гостеприимной стране, воспоминания о которой сохранятся на всю жизнь!

Величественные в своей строгой красоте грузинские монастыри, большинство из которых были построены задолго до первого упоминания о Москве. И, конечно же места, которые были выбраны для их построек!

Но это – лишь малая часть того, что удалось увидеть, услышать, запомнить и сфотографировать!

Супер-гид Марина - абсолютно легкий в общении человек и прекрасный рассказчик, который знает практически все о Грузии и преподносит все это очень тепло, доступно, интересно и очень любопытно.

А еще Марина легко может изменять маршрут в зависимости от интересов и пристрастий своих туристов.

Кроме того, можете быть уверены, что автомобиль остановится в том месте, откуда открываются самые красивые виды, а времени на фотографирование или просто прогулку будет столько, сколько будет нужно.

Не остались без исчерпывающих ответов и наши многочисленные «что» и «почему».

Как проходит настоящая грузинская свадьба? Чем грузинское домашнее вино отличается от того вина, которое отправляется на экспорт в Европу? Где лучше всего покупать чурчхелу, грузинское вино и где недорого можно перекусить в Тбилиси? Откуда произошло столь любимое в русских застольях «алаверды» и что же оно означает в действительности? Где снимались кадры из «Мимино»?

И еще много-много всего интересного, любопытного и познавательного.

А еще прекрасный водитель Гоча – спокойный, уверенный и невозмутимый, который по-доброму начинает спорить только тогда, когда речь заходит о разнице между мегрельской и кахетинской кухней.

Расставались под вечер, как давние и добрые друзья и, если получится еще раз побывать в Тбилиси, то обязательно поедем с Мариной и на другие экскурсии, тем более, что в ее «волшебном сундучке» есть еще много из того, где хочется побывать и что хочется увидеть!

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А вот, что написала наша младшая Тасико:

Никогда не любила экскурсии - казалось нудным и скучным занятием, но благодаря Марине теперь взглянула на них совсем иначе. Ведь такая экскурсия - это не только рассматривание древних построек, но и увлекательная история их создания, которая весьма завораживает и заставляет проникнуться городом и страной в целом. Мне очень понравилось все, что приготовила для нас Марина: начиная с древних храмов и заканчивая живописными видами. Во время экскурсии я не чувствовала себя неудобно: интересные истории, рассказы о различных традициях народа, шутки и просто познавательные факты, благодаря которым начинаешь проникаться этой страной - все это создавало атмосферу легкости и непринужденности. Иногда я даже забывала, что нахожусь на экскурсии: казалось, что мы гуляем просто с другом, которого знаю уже тысячу лет. Хочу еще раз выразить огромную благодарность Марине за великолепную и интересную экскурсию, благодаря которой мне теперь хочется приехать в Грузию еще и еще!

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