1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина
Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Кахетия - это не только винные туры
Древние храмы и монастыри восточной Грузии
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€335 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Кахетию: от виноделия до истории
Исследуйте сердце грузинского виноделия, вдохновляющие исторические памятники и уникальные традиции Кахетии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 221€199 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Кахетию за красотами и вином
Однодневное путешествие из Тбилиси в Кахетию через Гомборский перевал. Посетите крепость Уджарма, собор Алаверди и замок Греми, попробуйте кахетинские вина
Начало: У вашего отеля
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства
Начало: Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Алазанская долина - старинный край виноградарства
Путешествие по одному из главных винных регионов Грузии
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€335 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий5 июня 2024Второй год подряд, третья экскурсия с уважаемым Зурабом, где мы заново открываем для себя Грузию. После каждой экскурсии возникает ощущение,
- ННикита16 мая 2024Замечательная поездка по Кахетии - очень повезло с гидом! Нас возил и рассказывал Эрик - очень доброжелательный и вежливый гид.
- ВВиктор11 мая 2024Ездили с Эриком, большой специалист и просто хороший человек. Душевно, приятно и познавательно
- ДДмитрий2 мая 2024Ездили с Александром на индивидуальную экскурсию в Кахетию. Понравилось абсолютно все. Александр очень хорошо разбирается в теме виноделия, отвёз на
- ААртём30 апреля 2024Замечательная экскурсия! Благодаря гиду Александру посетили известные места Кахетии, продегустировали местные вина и остались очень довольны☺️ Строго рекомендую всем, кто едет в Грузию за вкусным вином и пейзажами 12 из 10!🤠
- ЛЛеонид10 апреля 2024Заказали экскурсию на Трипстере у Гии в Кахетию винная экскурсия) Но мы не указали количество человек, нас было четверо и
- ИИлья6 апреля 2024Гид Зураб, настоящий знаток истории и культуры Грузии. Достаточно лёгкая поездка, затрагивающая различные исторические места и достопримечательности. Грузинское застолье, вишенка на торте, у вас есть возможность посетить Кахетинскую семью, прочувствовать её быт, вкусную еду и просто прекрасную атмосферу.
- ДДамир2 апреля 2024Рекомендую данную программу к посещению! Захватывающие виды, монастыри, винный завод и частная винодельня хорошо гармонируют и балансируют между собой, не давая
- ННаталья28 февраля 2024Поездка в Кахетию нам очень понравилась. Экскурсовод Зураб увлекательно продумал для нас маршрут и даже во многих местах мы были
- ССергей10 августа 2023Vano подарил нам незабываемый вояж по винному краю Грузии: океан любопытной информации, помноженный на бескрайние красоты Кахетии - отдельное неповторимое впечатление произвела усадьба Чавчавадзе в Цинандали! Спасибо ещё раз за потрясающие впечатления!)
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Алаверди»
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