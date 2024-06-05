Из Тбилиси в Алаверди

Найдено 6 экскурсий в категории «Алаверди» в Тбилиси, цены от €160, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сокровища Кахетинского региона
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
119 отзывов
Сокровища Кахетинского региона: индивидуальная экскурсия в Тбилиси
Познакомьтесь с винодельческими традициями Кахетии, посетите знаменитые монастыри и гончарную мастерскую. Узнайте историю и секреты производства вина
Начало: Винный бар «Санчо», ул. Гиорги Ахвледиани,23
15 июня в 15:00
16 июня в 09:00
180 за всё до 6 чел.
Кахетия - это не только винные туры
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Кахетия - это не только винные туры
Древние храмы и монастыри восточной Грузии
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
335 за всё до 6 чел.
Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
75 отзывов
Путешествие в Кахетию: от виноделия до истории
Исследуйте сердце грузинского виноделия, вдохновляющие исторические памятники и уникальные традиции Кахетии
Начало: От Вашего отеля в пределах Старого города
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
от 221199 за всё до 6 чел.
В Кахетию за красотами и вином
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
74 отзыва
В Кахетию за красотами и вином
Однодневное путешествие из Тбилиси в Кахетию через Гомборский перевал. Посетите крепость Уджарма, собор Алаверди и замок Греми, попробуйте кахетинские вина
Начало: У вашего отеля
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Знакомство со сказочной красотой и местным колоритом на родине культурного виноградарства
Начало: Тбилиси
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Алазанская долина - старинный край виноградарства
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Алазанская долина - старинный край виноградарства
Путешествие по одному из главных винных регионов Грузии
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
335 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
    Второй год подряд, третья экскурсия с уважаемым Зурабом, где мы заново открываем для себя Грузию. После каждой экскурсии возникает ощущение,
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    что ты приехал к близкому родственнику, который не смотря на жару, длительность поездки, высокие подъемы и спуски, с большим удовольствием показывает красоты и материальную историю родной страны, сопровождая информативный исторический экскурс красивым русским языком. Интеллигентность и легкость в общении, насыщенность исторической информацией и ее грамотная подача, оптимально построенные маршруты, позволят Вам комфортно, информативно,красиво и вкусно (места аутентичной кухни) провести время в познании Грузии.

  • Н
    Никита
    16 мая 2024
    В Кахетию за красотами и вином
    Замечательная поездка по Кахетии - очень повезло с гидом! Нас возил и рассказывал Эрик - очень доброжелательный и вежливый гид.
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    Впечатлили его знания истории Кахетии и индивидуальный подход к программе поездки: за день нам удалось посетить две дегустации вин с интереснейшим рассказом о методики виноделия в Грузии, побродить по улочкам и крепостным стенам в городе любви Сигнахи, отлично пообедать в небольшом семейном ресторане с потрясающим видом, посмотреть как выпекается традиционный грузинский хлеб и попробовать кахетинский сыр. Вернулись в Тбилиси уже под вечер - отличный день полный впечатлений!

  • В
    Виктор
    11 мая 2024
    В Кахетию за красотами и вином
    Ездили с Эриком, большой специалист и просто хороший человек. Душевно, приятно и познавательно
  • Д
    Дмитрий
    2 мая 2024
    Сокровища Кахетинского региона
    Ездили с Александром на индивидуальную экскурсию в Кахетию. Понравилось абсолютно все. Александр очень хорошо разбирается в теме виноделия, отвёз на
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    два винных завода, где была дегустация, помог выбрать марки вин для покупки исходя из наших вкусовых предпочтений, рассказал о технологиях производства, показал производство различных типов вина. Помимо этого отвёз в множество красивых и интересных мест- город Сигнахи, Монастырь Святой Нино и другие интересные места. По дороге также рассказывал интересные факты тех мест, где мы проезжали. Вся экскурсия происходила на комфортном и удобном автомобиле. Очень рекомендую!

  • А
    Артём
    30 апреля 2024
    Сокровища Кахетинского региона
    Замечательная экскурсия! Благодаря гиду Александру посетили известные места Кахетии, продегустировали местные вина и остались очень довольны☺️ Строго рекомендую всем, кто едет в Грузию за вкусным вином и пейзажами 12 из 10!🤠
  • Л
    Леонид
    10 апреля 2024
    В Кахетию за красотами и вином
    Заказали экскурсию на Трипстере у Гии в Кахетию винная экскурсия) Но мы не указали количество человек, нас было четверо и
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    он не смог нас взять, так как машина трехместная. Он порекомендовал нам своего коллегу Нодари и вот утром он уже ждал нашу компанию на своем комфортабельном авто. Сказать, что мы остались довольны, это ничего не сказать. Нодари оказался очень дружелюбным и интересным человеком с большим багажом знаний о своей стране и крае! Он не только провез нас по туристическим маршрутам, заявленным в экскурсии но и завозил в такие места, куда туристов обычно не возят. Про саму экскурсию вы можете почитать в описании. Обязательно побывайте в этом великолепном винном крае с дегустациями и богатой историей виноделия.

    Заказали экскурсию на Трипстере у Гии в Кахетию винная экскурсия) Но мы не указали количество человекЗаказали экскурсию на Трипстере у Гии в Кахетию винная экскурсия) Но мы не указали количество человекЗаказали экскурсию на Трипстере у Гии в Кахетию винная экскурсия) Но мы не указали количество человек
  • И
    Илья
    6 апреля 2024
    Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
    Гид Зураб, настоящий знаток истории и культуры Грузии. Достаточно лёгкая поездка, затрагивающая различные исторические места и достопримечательности. Грузинское застолье, вишенка на торте, у вас есть возможность посетить Кахетинскую семью, прочувствовать её быт, вкусную еду и просто прекрасную атмосферу.
  • Д
    Дамир
    2 апреля 2024
    Сокровища Кахетинского региона
    Рекомендую данную программу к посещению! Захватывающие виды, монастыри, винный завод и частная винодельня хорошо гармонируют и балансируют между собой, не давая
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    сильно устать или занудиться. Отдельная благодарность - гиду Александре. Очень опытный, тактичный и приятный человек! Вся семья осталась чрезвычайно довольна днём проведённым вместе.

  • Н
    Наталья
    28 февраля 2024
    Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
    Поездка в Кахетию нам очень понравилась. Экскурсовод Зураб увлекательно продумал для нас маршрут и даже во многих местах мы были
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    практически одни. Особенно впечатлил монастырь Некреси своей энергетикой и завораживающими видами. Зураб интересно рассказал не только о Кахетии,но и о Грузии в целом. Обязательно советуем посетить эту экскурсию

  • С
    Сергей
    10 августа 2023
    Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
    Vano подарил нам незабываемый вояж по винному краю Грузии: океан любопытной информации, помноженный на бескрайние красоты Кахетии - отдельное неповторимое впечатление произвела усадьба Чавчавадзе в Цинандали! Спасибо ещё раз за потрясающие впечатления!)

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Алаверди»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тбилиси
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Сокровища Кахетинского региона
  2. Кахетия - это не только винные туры
  3. Поездка в Кахетию, или Как рождается грузинское застолье
  4. В Кахетию за красотами и вином
  5. Кахетия: Телави, Цинандали, Алаверди, Сигнахи
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Серные бани
  3. Кахетия
  4. Крепость Нарикала
  5. Площадь Свободы
  6. Мост мира
  7. Собор Светицховели
  8. Монастырь Джвари
  9. Крепость Ананури
  10. Сигнахи
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в июне 2024
Сейчас в Тбилиси в категории "Алаверди" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 160 до 335 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 324 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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