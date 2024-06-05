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он не смог нас взять, так как машина трехместная. Он порекомендовал нам своего коллегу Нодари и вот утром он уже ждал нашу компанию на своем комфортабельном авто. Сказать, что мы остались довольны, это ничего не сказать. Нодари оказался очень дружелюбным и интересным человеком с большим багажом знаний о своей стране и крае! Он не только провез нас по туристическим маршрутам, заявленным в экскурсии но и завозил в такие места, куда туристов обычно не возят. Про саму экскурсию вы можете почитать в описании. Обязательно побывайте в этом великолепном винном крае с дегустациями и богатой историей виноделия.