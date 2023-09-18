После завтрака отправимся в Кахетию, Сигнахи и Телави. Увидим Бодбийский монастырь, комплекс Цинандали, на территории которого находится дом-музей, винный погреб, исторический завод и декоративный сад.

На обед заедем к мастеру, который изготавливает квеври — глиняные кувшины для хранения вина. Желающие смогут за дополнительную плату попробовать домашнюю грузинскую кухню, научиться готовить чурчхелу и лепить квеври на мастер-классах.

Вечером вернёмся в Тбилиси.