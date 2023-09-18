Отправиться в гости к мастеру, насладиться прохладой у каньона и прогуляться по Тбилиси и Батуми
Мы окажемся в гостях у мастера, который изготавливает глиняные кувшины для хранения вина и чурчхелу по традиционному рецепту.
Поднимемся повыше в горы, чтобы восхититься пейзажами каньона, водопадов и отдохнуть в гостевом доме у реки. Прогуляемся по Тбилиси и Батуми, заедем на родину «Мимино» и увидим самую старую крепость страны.
Каждый день сможем пробовать блюда национальной кухни, узнаем о производстве вина и продегустируем несколько сортов.
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Описание
Организационные детали
Перед предоплатой уточните наличие мест в интересующие даты. Возможно организовать путешествие в удобные для вас даты и только для вашей компании.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Тбилиси
Встретим вас в Тбилиси, Батуми или Кутаиси — по договорённости. Отвезём в отель, затем отправимся гулять по вечернему городу. Гид посоветует места для вашего обеда/ужина. По желанию и за дополнительную плату можно отправиться на ужин в грузинскую семью на традиционное застолье с танцами.
Кахетия, Сигнахи, Телави и в гостях у мастера
После завтрака отправимся в Кахетию, Сигнахи и Телави. Увидим Бодбийский монастырь, комплекс Цинандали, на территории которого находится дом-музей, винный погреб, исторический завод и декоративный сад.
На обед заедем к мастеру, который изготавливает квеври — глиняные кувшины для хранения вина. Желающие смогут за дополнительную плату попробовать домашнюю грузинскую кухню, научиться готовить чурчхелу и лепить квеври на мастер-классах.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Западная Грузия
Сегодня увидим древнюю Мцхету, пещерный город Уплисцихе и прогуляемся по улочкам Кутаиси. Здесь остановимся на ночь. Гид порекомендует грузинский ресторан с видом на реку Риони, где можно попробовать национальные блюда и послушать песни.
Природа Грузии и гастрономические изыски
После завтрака отправимся к Мартвильскому каньону и пещере Прометея. Насладимся приятной прохладой и рассмотрим оттенки воды. Остановимся на ночь в Мартвили рядом с рекой и в окружении леса. На обед желающие смогут попробовать хачапури, харчо с грецкими орехами и эларджи — грузинское блюдо, которое готовится из кукурузной крупы и сулугуни.
Аджария
Сегодня отправимся в горную Аджарию, чтобы увидеть один из самых высоких и красивых водопадов Грузии — Махунцети. Рассмотрим самую старую крепость страны — Гонио. Доедем до морского Батуми, где остановимся в апартаментах на 2 ночи. Гид порекомендует хорошие заведения для продолжения погружения в местную кухню.
День в вашем распоряжении
Мы специально выделили целый день в городе у моря, чтобы вы могли в комфортном вам темпе прогуляться по набережной и уютным улочкам Батуми, присмотреть сувениры, искупаться, отдохнуть на пляже и посетить дополнительные локации по желанию. Гид подберёт места под ваш вкус и подскажет, как туда добраться.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт Батуми, Тбилиси или Кутаиси — по договорённости.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Тбилиси / Батуми / Кутаиси, в течение дняЗавершение: Батуми / Тбилиси / Кутаиси, в течение дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.