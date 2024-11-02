На неспешной прогулке по Старому городу вы насладитесь тем, как история и современность переплетаются в удивительной гармонии. Мы обсудим, как лучше взаимодействовать с камерой, чтобы кадры получились живыми и передавали эмоции и атмосферу момента. А на память останутся не просто красивые изображения, а целая история встречи с Тбилиси, рассказанная через объектив.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание фото-прогулки

Площадь Свободы — сердце Тбилиси. Мы сделаем первые кадры на фоне величественного монумента и отправимся исследовать город дальше.

Улица Леселидзе — вас ждут старинные дома, атмосферные кафе и уникальные двери, которые станут отличным фоном для фотографий.

Крепость Нарикала. Поднимемся по канатной дороге туда, где открывается потрясающий вид на Тбилиси, и сделаем серию кадров с панорамами.

Улица Шардени — здесь уютные рестораны, винные бары и галереи создают неповторимую атмосферу.

Абанотубани. Фотографии на фоне старинных бань добавят прогулке восточного колорита.

Мост Мира и парк Рике. Современная архитектура моста и зелень парка контрастируют с историческими улочками, которые мы исследовали ранее.

Кому подойдёт прогулка

Как тем, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день, так и искушённым путешественникам и местным жителям.

Организационные детали