Авторская фотопрогулка по старому Тбилиси

Сохранить тёплые воспоминания на атмосферных профессиональных снимках
На неспешной прогулке по Старому городу вы насладитесь тем, как история и современность переплетаются в удивительной гармонии.

Мы обсудим, как лучше взаимодействовать с камерой, чтобы кадры получились живыми и передавали эмоции и атмосферу момента.

А на память останутся не просто красивые изображения, а целая история встречи с Тбилиси, рассказанная через объектив.
Авторская фотопрогулка по старому Тбилиси
Авторская фотопрогулка по старому Тбилиси
Авторская фотопрогулка по старому Тбилиси
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание фото-прогулки

Площадь Свободы — сердце Тбилиси. Мы сделаем первые кадры на фоне величественного монумента и отправимся исследовать город дальше.

Улица Леселидзе — вас ждут старинные дома, атмосферные кафе и уникальные двери, которые станут отличным фоном для фотографий.

Крепость Нарикала. Поднимемся по канатной дороге туда, где открывается потрясающий вид на Тбилиси, и сделаем серию кадров с панорамами.

Улица Шардени — здесь уютные рестораны, винные бары и галереи создают неповторимую атмосферу.

Абанотубани. Фотографии на фоне старинных бань добавят прогулке восточного колорита.

Мост Мира и парк Рике. Современная архитектура моста и зелень парка контрастируют с историческими улочками, которые мы исследовали ранее.

Кому подойдёт прогулка

Как тем, кто приезжает в город впервые и хочет увидеть ключевые достопримечательности за один день, так и искушённым путешественникам и местным жителям.

Организационные детали

  • Через неделю после прогулки вы получите около 50 фотографий в цветокоррекции
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 7 III
  • За доплату мы можем отретушировать выбранные вами снимки и сделать короткое видео — детали уточняйте в переписке
  • Проезд по канатной дороге оплачивается дополнительно — 5 лари за чел.
  • С вами будет один из фотографов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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