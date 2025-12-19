Мои заказы

Боржоми и Бакуриани: из Тбилиси к зимним чудесам

Насладиться зимними пейзажами Грузии за один день
Предлагаем спрятать нос в тёплый шарф, надеть шерстяные варежки и отправиться навстречу грузинской зиме. Вдыхайте свежий горный воздух поглубже, дегустируйте знаменитую минералку или катайтесь на лыжах. Поездка подойдёт для любителей живописных маршрутов, активного отдыха и природы.
Описание экскурсии

Город и парк Боржоми (1–1,5 часа)

Прогулка по знаменитому курорту с его живописным парком, окружённым заснеженными лесами. Вы сможете попробовать целебную минеральную воду прямо из источника. Мы расскажем об истории Боржоми, традициях региона и о лечебных свойствах местных вод.

Горнолыжный курорт Бакуриани (3–3,5 часа)

Здесь речь пойдёт о развитии курорта как центра зимнего спорта, а также о природных особенностях Кавказских гор. Вас ждут активные развлечения: катание на лыжах, сноуборде или тобогане, а также возможность просто насладиться атмосферой и видами со смотровых.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных автомобилях или минивенах (Mercedes Sprinter)
  • В стоимость включено: трансфер и услуги гида
  • Не включено: обед и активный отдых в Бакуриани (по желанию)

Ориентировочная стоимость спортивных развлечений (может варьироваться в зависимости от сезона)

  • Лыжи: от 50–60 лари за аренду комплекта
  • Сноуборд: от 50–70 лари
  • Санки: от 20–30 лари

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€48
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Майдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 443 туристов
Привет! Я Диана из Тбилиси. Уже более 8 лет мы трудимся для того, чтобы каждое ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым. Мы ценим каждого гостя и стремимся сделать его опыт неповторимым, предоставляя высококачественные услуги и персонализированный подход. Наша команда профессионалов готова воплотить в жизнь ваши мечты о путешествии, создавая яркие впечатления и незабываемые моменты.

