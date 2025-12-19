Предлагаем спрятать нос в тёплый шарф, надеть шерстяные варежки и отправиться навстречу грузинской зиме. Вдыхайте свежий горный воздух поглубже, дегустируйте знаменитую минералку или катайтесь на лыжах. Поездка подойдёт для любителей живописных маршрутов, активного отдыха и природы.
Описание экскурсии
Город и парк Боржоми (1–1,5 часа)
Прогулка по знаменитому курорту с его живописным парком, окружённым заснеженными лесами. Вы сможете попробовать целебную минеральную воду прямо из источника. Мы расскажем об истории Боржоми, традициях региона и о лечебных свойствах местных вод.
Горнолыжный курорт Бакуриани (3–3,5 часа)
Здесь речь пойдёт о развитии курорта как центра зимнего спорта, а также о природных особенностях Кавказских гор. Вас ждут активные развлечения: катание на лыжах, сноуборде или тобогане, а также возможность просто насладиться атмосферой и видами со смотровых.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных автомобилях или минивенах (Mercedes Sprinter)
- В стоимость включено: трансфер и услуги гида
- Не включено: обед и активный отдых в Бакуриани (по желанию)
Ориентировочная стоимость спортивных развлечений (может варьироваться в зависимости от сезона)
- Лыжи: от 50–60 лари за аренду комплекта
- Сноуборд: от 50–70 лари
- Санки: от 20–30 лари
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€48
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Майдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 443 туристов
Привет! Я Диана из Тбилиси. Уже более 8 лет мы трудимся для того, чтобы каждое ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым. Мы ценим каждого гостя и стремимся сделать его опыт неповторимым, предоставляя высококачественные услуги и персонализированный подход. Наша команда профессионалов готова воплотить в жизнь ваши мечты о путешествии, создавая яркие впечатления и незабываемые моменты.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
Легендарные места Грузии: Вардзия, Боржоми, Рабат
Посетите три уникальные достопримечательности Грузии за один день: целебные источники Боржоми, средневековую крепость Рабат и древний комплекс Вардзия
Начало: Место Вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от €318 за человека
-
39%
Групповая
до 18 чел.
К крепости и чудесам: Тмогви, Рабат, Вардзия и оазис Боржоми
Начало: Проспект Шота Руставели, 25
Расписание: Ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$33.60
$55 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Чудеса Грузии: исцеляющий Боржоми и Мцхета
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$225
$250 за всё до 5 чел.