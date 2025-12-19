Предлагаем спрятать нос в тёплый шарф, надеть шерстяные варежки и отправиться навстречу грузинской зиме. Вдыхайте свежий горный воздух поглубже, дегустируйте знаменитую минералку или катайтесь на лыжах. Поездка подойдёт для любителей живописных маршрутов, активного отдыха и природы.

Описание экскурсии

Город и парк Боржоми (1–1,5 часа)

Прогулка по знаменитому курорту с его живописным парком, окружённым заснеженными лесами. Вы сможете попробовать целебную минеральную воду прямо из источника. Мы расскажем об истории Боржоми, традициях региона и о лечебных свойствах местных вод.

Горнолыжный курорт Бакуриани (3–3,5 часа)

Здесь речь пойдёт о развитии курорта как центра зимнего спорта, а также о природных особенностях Кавказских гор. Вас ждут активные развлечения: катание на лыжах, сноуборде или тобогане, а также возможность просто насладиться атмосферой и видами со смотровых.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельных автомобилях или минивенах (Mercedes Sprinter)

В стоимость включено: трансфер и услуги гида

Не включено: обед и активный отдых в Бакуриани (по желанию)

Ориентировочная стоимость спортивных развлечений (может варьироваться в зависимости от сезона)