Мы поедем по Военно-Грузинской дороге в гости к величественному Казбеку — гигантскому потухшему вулкану, который олицетворяет саму Грузию: гордую, древнюю и таинственную. Будем останавливаться в населенных пунктах, где вы осмотрите старинные церкви и средневековые башни. Вы полюбуетесь красивым слиянием двух рек, панорамными видами и подниметесь к прекрасной церкви Гергети, без которой поездка в Казбеги просто бессмысленна. Все это время я буду рассказывать вам самые интересные и ценные историче