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Дорога к легендарному великану Казбегу

Авакян
Авакян – Гид из Тбилиси
Дорога к легендарному великану Казбегу
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Дорога к легендарному великану Казбегу
Дорога к легендарному великану Казбегу

Что вы увидите

  • Маршрут
  • Тбилиси — Жинвали — Ананури — Пасанаури — Гудаури — Степанцминда
Мы поедем по Военно-Грузинской дороге в гости к величественному Казбеку — гигантскому потухшему вулкану, который олицетворяет саму Грузию: гордую, древнюю и таинственную. Будем останавливаться в населенных пунктах, где вы осмотрите старинные церкви и средневековые башни. Вы полюбуетесь красивым слиянием двух рек, панорамными видами и подниметесь к прекрасной церкви Гергети, без которой поездка в Казбеги просто бессмысленна. Все это время я буду рассказывать вам самые интересные и ценные историче
Что входит
  • Транспорт и обслуживания Гида
Что не входит
  • Обед. Подъём к монастырю Гергети
Начало
🚩 В зависимости от место жительства гостя
Место завершения
🏁 Тбилиси
Дорога к легендарному великану Казбегу
Дорога к легендарному великану Казбегу
Дорога к легендарному великану Казбегу
Дорога к легендарному великану Казбегу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Авакян
Авакян
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