Мы поедем по Военно-Грузинской дороге в гости к величественному Казбеку — гигантскому потухшему вулкану, который олицетворяет саму Грузию: гордую, древнюю и таинственную. Будем останавливаться в населенных пунктах, где вы осмотрите старинные церкви и средневековые башни. Вы полюбуетесь красивым слиянием двух рек, панорамными видами и подниметесь к прекрасной церкви Гергети, без которой поездка в Казбеги просто бессмысленна. Все это время я буду рассказывать вам самые интересные и ценные историче
Что входит
Транспорт и обслуживания Гида
Что не входит
Обед. Подъём к монастырю Гергети
Начало
🚩 В зависимости от место жительства гостя
Место завершения
🏁 Тбилиси
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.