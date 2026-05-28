Представьте: вы идёте по улицам, где стены помнят полторы тысячи лет истории. Вокруг — каньоны, руины храмов и тишина, которую нарушают только звуки природы. Лёгкий хайкинг прервёте на пикник с хачапури и чаем из термоса и продолжите путь.
День пройдёт в атмосфере спокойствия, красоты и древних легенд — суета города останется далеко позади.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Тбилиси
10:00 — Асурети (по желанию). Вы увидите бывшую немецкую колонию Элизабетталь с атмосферой старой Европы, винными погребами и исторической застройкой 19 века
11:00–15:00 — Самшвилде
- Вас ждёт лёгкий хайкинг (7–8 км) по территории одного из древнейших городов Грузии, который основали ещё в дохристианскую эпоху
- Вы пройдёте мимо остатков крепостных стен, руин жилых кварталов, старинных храмов и величественного Самшвилдского Сиона
- Узнаете, как был устроен город в разные эпохи, почему это место считалось практически неприступным и как здесь переплелись языческая и христианская истории Грузии
- Сделаете остановку на небольшой пикник (сосиски, сыр, овощи, хачапури, чай в термосе) с красивыми видами и возможностью спокойно насладиться природой и атмосферой этого места
15:30 — Алгетское водохранилище. Вы полюбуетесь пейзажами и проедете по дамбе
16:00–17:00 — возвращение в Тбилиси
Организационные детали
- Едем на Subaru Crosstrek (до 4 чел.), Mitsubishi Outlander (до 6 чел.). Есть 2 детских кресла от 3 до 10 лет — по запросу
- Пикник включён в стоимость
- Хайкинг доступен взрослым и детям от 7 лет. Особая физическая подготовка не требуется, но тропа местами неровная и крутая
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 39 туристов
Я организую походы и мероприятия в Тбилиси и по Грузии. Провожу тёплые, живые путешествия, в которых важно не только увидеть, но и почувствовать страну. С каждым годом продолжаю открывать для себя
