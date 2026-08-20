Эта поездка запомнится вам не только погружением в историю, но и красивым отдыхом. Мы поедем к монастырю Джвари, взглянем сверху на слияние Арагви и Куры. Прогуляемся по улочкам Мцхеты и зайдём в кафедральный собор Светицховели. Устроим привал с фруктами, сыром, чурчхелой и вином у крепости Бебрис-цихе. А потом отправимся на верховую прогулку.
Описание экскурсии
- Мы посетим архитектурную жемчужину 6 века — храм Джвари.
- Полюбуемся слиянием рек Арагви и Куры и горными пейзажами.
- Исследуем древнюю столицу Грузии Мцхету на прогулке по уютным улочкам.
- Вы услышите историю главного храма Светицховели.
- Проедете вокруг Мцхеты на лошадях и насладитесь потрясающими видами на Арагви.
- Полакомитесь чхурчхелой, сыром, фруктами и вином (18+) или чаем на привале у стен крепости Бебрис-цихе.
Как проходит верховая прогулка
- Даже если вы раньше не сидели в седле, у вас обязательно получится — мы всему научим.
- Перед началом прогулки мы проведём инструктаж.
- Инструктор будет рядом во время всей прогулки.
Организационные детали
- Едем на автомобиле Renault Sandero.
- В стоимость входит конная прогулка (1 час).
- При небезопасной погоде сократим или изменим маршрут.
- С вами будет гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Пикник у крепости — 50 лари за группу (~$18).
- Либо обед в кафе Мцхеты (по меню).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 46 туристов
Я организую походы и мероприятия в Тбилиси и по Грузии. Провожу тёплые, живые путешествия, в которых важно не только увидеть, но и почувствовать страну. С каждым годом продолжаю открывать для себя
Входит в следующие категории Тбилиси
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