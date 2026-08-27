Отправимся к Дидгорскому монументу — грандиозному мемориалу среди гор, посвящённому одной из главных побед в истории Грузии. Вы услышите всё о битве 1121 года и символике комплекса, а после подниметесь на Мтацминду, чтобы увидеть панораму города.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Дорога из Тбилиси займёт ~1,5 ч.

Дидгорский монумент (~1 ч). Отправимся к мемориальному комплексу, посвящённому битве 1121 года. На месте поговорим о противостоянии грузинского войска под предводительством Давида IV и армии противника, значении победы для страны и символике монумента.

Парк Мтацминда. Вернувшись в Тбилиси, поднимемся на гору к парку. Вы прогуляетесь среди деревьев и полюбуетесь городом со смотровых площадок. Здесь наша программа завершится — вы сможете продолжить прогулку самостоятельно.

Организационные детали