Отправимся к Дидгорскому монументу — грандиозному мемориалу среди гор, посвящённому одной из главных побед в истории Грузии.
Вы услышите всё о битве 1121 года и символике комплекса, а после подниметесь на Мтацминду, чтобы увидеть панораму города.
Вы услышите всё о битве 1121 года и символике комплекса, а после подниметесь на Мтацминду, чтобы увидеть панораму города.
Описание экскурсии
Дорога из Тбилиси займёт ~1,5 ч.
Дидгорский монумент (~1 ч). Отправимся к мемориальному комплексу, посвящённому битве 1121 года. На месте поговорим о противостоянии грузинского войска под предводительством Давида IV и армии противника, значении победы для страны и символике монумента.
Парк Мтацминда. Вернувшись в Тбилиси, поднимемся на гору к парку. Вы прогуляетесь среди деревьев и полюбуетесь городом со смотровых площадок. Здесь наша программа завершится — вы сможете продолжить прогулку самостоятельно.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле
- По желанию можно сделать остановку на кофе или обед (оплачивается отдельно)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
площадь Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1229 туристов
Я не только дипломированный гид, но ещё и коренная жительница этого прекрасного, солнечного и гостеприимного города Тбилиси. Уже несколько столетий моя семья живёт в Грузии. Все мои предки приехали сюда
Входит в следующие категории Тбилиси
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