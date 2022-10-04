Тбилиси от края до края

Тбилиси от края до края
Тбилиси от края до края
Тбилиси от края до края
Тбилиси от края до края
Тбилиси от края до края
Тбилиси от края до края
Тбилиси от края до края
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Что вас ожидает 🤩

  • Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рад прогуляться с вами по городу
  • Где за каждым домом и улицей стоит большая история
  • А живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города
  • Увидите его главные достопримечательности
  • А возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рад прогуляться с вами по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.
Старый город и разговоры о вине — отличное начало прогулки по Тбилиси
Мы начнем экскурсию с площади Свободы, главной площади города, прогуляемся по проспекту им. Н. Бараташвили и зайдем в Старый город через бывшие Дигомские ворота. Я познакомлю вас с историей улицы Шарден, названной в честь французского католического миссионера — сейчас она напоминает Елисейские поля с многочисленными ресторанчиками и кафе, бутиками и салонами. В хорошем винном магазине с погребом 17 века поговорим о главном грузинском напитке — вине, здесь же вы сможете его продегустировать.

Моста Мира и крепость Нарикала

Вы пройдете по пешеходному мосту над Курой, построенному в 2010 году. Ажурная вязь стекла и металла — символ Мира, соединяющий старую и новую Грузию, и посылающий в космос (в буквальном смысле) сигналы дружбы и любви. А после вас ждет подъем на канатной дороге к крепости Нарикала, хранящей долгую и очень интересную историю: крепость существовала еще в четвертом веке нашей эры. В VII и XI-XII веках была расширена и контролировала торговые пути, проходящие по берегам Куры. Представьте, сколько событий видели ее древние стены!

Район серных бань — побывать у истоков Тифлиса

Вне всякого сомнения, это один из самых колоритных районов старого города и потому чаще всего встречается на открытках Тбилиси. Знаменитые тбилисские бани очаровали в свое время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают восторг как у туристов, так и у местных жителей. Возле бань я расскажу вам о зарождении города, его названия и легендарных личностях, связанных с истоками развития столицы.

Согласно календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Подъем на канатной дороге.
  • В случае посещения национальной галлереи - билеты!
Место начала и завершения?
Улица Ованеса Туманяна №23
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Готовьтесь к увлекательному туру по Тбилиси… Возьмите удобную обувь и одежду!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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