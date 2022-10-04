Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рад прогуляться с вами по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

Старый город и разговоры о вине — отличное начало прогулки по Тбилиси

Мы начнем экскурсию с площади Свободы, главной площади города, прогуляемся по проспекту им. Н. Бараташвили и зайдем в Старый город через бывшие Дигомские ворота. Я познакомлю вас с историей улицы Шарден, названной в честь французского католического миссионера — сейчас она напоминает Елисейские поля с многочисленными ресторанчиками и кафе, бутиками и салонами. В хорошем винном магазине с погребом 17 века поговорим о главном грузинском напитке — вине, здесь же вы сможете его продегустировать.

Моста Мира и крепость Нарикала

Вы пройдете по пешеходному мосту над Курой, построенному в 2010 году. Ажурная вязь стекла и металла — символ Мира, соединяющий старую и новую Грузию, и посылающий в космос (в буквальном смысле) сигналы дружбы и любви. А после вас ждет подъем на канатной дороге к крепости Нарикала, хранящей долгую и очень интересную историю: крепость существовала еще в четвертом веке нашей эры. В VII и XI-XII веках была расширена и контролировала торговые пути, проходящие по берегам Куры. Представьте, сколько событий видели ее древние стены!

Район серных бань — побывать у истоков Тифлиса

Вне всякого сомнения, это один из самых колоритных районов старого города и потому чаще всего встречается на открытках Тбилиси. Знаменитые тбилисские бани очаровали в свое время Пушкина и Дюма и до сих пор вызывают восторг как у туристов, так и у местных жителей. Возле бань я расскажу вам о зарождении города, его названия и легендарных личностях, связанных с истоками развития столицы.