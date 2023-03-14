В ходе квеста Вам нужно будет отыскать места со старинных фотографий и воссоздать вид и ракурс по историческим снимкам.

Как проходит квест?

Вам предстоит найти точки съемки улиц и исторических объектов, изображенных на старинных фотографиях. Учтите, что некоторые здания и улицы уже потеряли былой вид, и их не так-то просто отыскать. Определив правильное место съемки, Вам нужно будет повторить вид и ракурс исторического снимка.

В необычном формате вы узнаете любопытные факты о городе и откроете для себя новые и интересные места. Сам процесс фото-квеста будет проходить без сопровождения гида, что позволит вам самостоятельно раз за разом находить нужные локации и делать правильные снимки, благодаря чему ваша прогулка станет более интересной и запоминающей.

Организационные детали.

Я встречу вас в начале прогулки, проведу необходимый инструктаж, а далее вы отправитесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. А я буду с вами всегда на связи в случае возникновения любых вопросов.

Важно знать:

Квест проходит без сопровождения гида. (С гидом вы встречаетесь только в начале и на финише мероприятия)

Для того, чтобы вы смогли принять участие в данном квесте вам необходимо иметь при себе:

Смартфон или планшет (Важно, чтобы устройства были заряжены и на них было достаточно места для новых фотографий). Доступ к интернету. (Если у вас возникнут сложности с интернетом, обратитесь к нам заранее и мы решим этот вопрос). Доступ к одному из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber.

С помощью мессенджера, я вышлю вам письменное задание, которое вы пошагово будете преодолевать, а ответы в режиме реального времени вы будете отправлять мне на один мессенджеров. (Telegram, WhatsApp, Viber)

В конце нашей игры мы собираемся все вместе (место встречи будет указано в задании квеста), где я оглашу результаты ваших ответов.

Поскольку данное мероприятие включает в себя пешую прогулку, участникам рекомендуется приходить на мероприятие в удобной обуви, а также в случае дождя или снега взять с собой зонт или дождевик.

Подсказки: