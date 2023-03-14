Фотоквест по Тбилиси или Путешествие во времени

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Фотоквест по Тбилиси или Путешествие во времени
Фотоквест по Тбилиси или Путешествие во времени
Фотоквест по Тбилиси или Путешествие во времени
Фотоквест по Тбилиси или Путешествие во времени
Фотоквест по Тбилиси или Путешествие во времени
Фотоквест по Тбилиси или Путешествие во времени
Фотоквест по Тбилиси или Путешествие во времени
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Проспект Руставели
  • Район Гаретубани.
  • Район Сололаки и тбилисские парадные
  • Улица 4-х Храмов (ул. Котэ Абхази)
  • Церковь Метехи (церковь V века)
  • Серные бани (V век)
  • Водопад Легвтахеви (Природная достопримечательность)
  • Крепость Нарикала (IV век)
  • Улица Шардени и Манташевские ряды
  • Древний рынок — Мейдан Базар (XIX век)
  • Кафедральный собор Сиони (V век)
  • Мост Мира (стеклянный мост)
  • Театр Марионеток им. Резо Габриадзе
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В ходе квеста Вам нужно будет отыскать места со старинных фотографий и воссоздать вид и ракурс по историческим снимкам.
Как проходит квест?
Вам предстоит найти точки съемки улиц и исторических объектов, изображенных на старинных фотографиях. Учтите, что некоторые здания и улицы уже потеряли былой вид, и их не так-то просто отыскать. Определив правильное место съемки, Вам нужно будет повторить вид и ракурс исторического снимка.
В необычном формате вы узнаете любопытные факты о городе и откроете для себя новые и интересные места. Сам процесс фото-квеста будет проходить без сопровождения гида, что позволит вам самостоятельно раз за разом находить нужные локации и делать правильные снимки, благодаря чему ваша прогулка станет более интересной и запоминающей.
Организационные детали.
Я встречу вас в начале прогулки, проведу необходимый инструктаж, а далее вы отправитесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. А я буду с вами всегда на связи в случае возникновения любых вопросов.

Важно знать:

Квест проходит без сопровождения гида. (С гидом вы встречаетесь только в начале и на финише мероприятия)

Для того, чтобы вы смогли принять участие в данном квесте вам необходимо иметь при себе:

  1. Смартфон или планшет (Важно, чтобы устройства были заряжены и на них было достаточно места для новых фотографий).
  2. Доступ к интернету. (Если у вас возникнут сложности с интернетом, обратитесь к нам заранее и мы решим этот вопрос).
  3. Доступ к одному из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber.
С помощью мессенджера, я вышлю вам письменное задание, которое вы пошагово будете преодолевать, а ответы в режиме реального времени вы будете отправлять мне на один мессенджеров. (Telegram, WhatsApp, Viber)
В конце нашей игры мы собираемся все вместе (место встречи будет указано в задании квеста), где я оглашу результаты ваших ответов.
Поскольку данное мероприятие включает в себя пешую прогулку, участникам рекомендуется приходить на мероприятие в удобной обуви, а также в случае дождя или снега взять с собой зонт или дождевик.

Подсказки:

  • Вы можете использовать различные инструменты для определения правильных ответов.
  • ⁃ Гугл в помощь.
  • ⁃ Помощь от местных жителей.
  • ⁃ Я на протяжении всей игры буду оставаться с вами на связи. При необходимости пишите, звоните.

Каждый день в 12:00, 15:00, 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Участие в квесте
  • Пешеходная прогулка по старому городу Тбилиси
  • Бутилированная вода для каждого участника мероприятия
Что не входит
  • Входные билеты на общественный транспорт, аттракционы, музеи. (~от 0,5 до 2$)
  • Затрак (~3-5$ на одного человека)
  • Обед (~5-7$ на одного человека)
  • Ужин (~5-7$), если в ресторане (~15-20$ на одного человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Merab Kostava Street, 2
Завершение: Shardeni Street, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12:00, 15:00, 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Поскольку данное мероприятие включает в себя пешую прогулку
  • Участникам рекомендуется приходить на мероприятие в удобной обуви
  • А также в случае дождя или снега взять с собой зонт или дождевик
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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