Увидеть природные красоты Грузии и покататься на горных склонах.

Тур в Гудаури, молодой горнолыжный курорт, — это не только эмоции от катания на снежных склонах, но и масса впечатлений по пути туда и обратно. Мы отправимся в Гудаури по Военно-Грузинской дороге и сделаем несколько остановок, где вы насладитесь видами на средневековые башни над водохранилище Жинвали и на место слияния двух горных рек и попробуете настоящие пасанаурские хинкали. А в самом Гудаури вас ждут 8 трасс разного уровня сложности, захватывающие панорамы и, конечно, прилив адреналина!

Лучшие пейзажи Военно-Грузинской дороги

Вы увидите живописнейшее водохранилище Жинвали и узнаете историю 📖 его возникновения, побываете в архитектурном комплексе Ананури, бывшей резиденции князей Арагветских, и полюбуетесь его церквями и башнями. У села Пасанаури, где вам предложат вкуснейшие хинкали, вы станете свидетелями редкого зрелища: вода двух горных рек здесь разного цвета и сливаясь, они ещё долго текут, не смешиваясь и создавая своим течением невероятно красивый узор. А на панорамной площадке на высоте 1100 метров вам откроется место встречи Малого и Большого Кавказского хребтов и вы увидите как орлы летают над заснеженными вершинами.

Современный лыжный курорт

Гудаури особенно знаменит возможностями для фрирайда — спуска по целинным полям. Здесь не бывает лавин и нет больших камней, а снежный покров достаточно глубок, что делает Гудари привлекательным горнолыжным курортом даже для новичков и любителей беккантри (вокруг курорта огромное количество внетрассовых спусков). Регион катания соединен тремя очередями 3- и 4-местных подъемников: один из них поднимет вас на гору (3307 м), с вершины которой открывается такая изумительная панорама, что не увидеть её нельзя, даже если вы не решаетесь кататься. Общая длина хорошо подготовленных трасс — 16 километров.