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Гудаури — Ананури — горнолыжный курорт

Ирина Т.
Ирина Т. – Гид из Тбилиси
Гудаури — Ананури — горнолыжный курорт
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • $20 за человека

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Гудаури — Ананури — горнолыжный курорт
Гудаури — Ананури — горнолыжный курорт

Что вы увидите

  • Жинвальское водохранилище
  • Крепость Ананури
  • Горнолыжный курорт Гудаури
Увидеть природные красоты Грузии и покататься на горных склонах.
Тур в Гудаури, молодой горнолыжный курорт, — это не только эмоции от катания на снежных склонах, но и масса впечатлений по пути туда и обратно. Мы отправимся в Гудаури по Военно-Грузинской дороге и сделаем несколько остановок, где вы насладитесь видами на средневековые башни над водохранилище Жинвали и на место слияния двух горных рек и попробуете настоящие пасанаурские хинкали. А в самом Гудаури вас ждут 8 трасс разного уровня сложности, захватывающие панорамы и, конечно, прилив адреналина!
Лучшие пейзажи Военно-Грузинской дороги
Вы увидите живописнейшее водохранилище Жинвали и узнаете историю 📖 его возникновения, побываете в архитектурном комплексе Ананури, бывшей резиденции князей Арагветских, и полюбуетесь его церквями и башнями. У села Пасанаури, где вам предложат вкуснейшие хинкали, вы станете свидетелями редкого зрелища: вода двух горных рек здесь разного цвета и сливаясь, они ещё долго текут, не смешиваясь и создавая своим течением невероятно красивый узор. А на панорамной площадке на высоте 1100 метров вам откроется место встречи Малого и Большого Кавказского хребтов и вы увидите как орлы летают над заснеженными вершинами.
Современный лыжный курорт
Гудаури особенно знаменит возможностями для фрирайда — спуска по целинным полям. Здесь не бывает лавин и нет больших камней, а снежный покров достаточно глубок, что делает Гудари привлекательным горнолыжным курортом даже для новичков и любителей беккантри (вокруг курорта огромное количество внетрассовых спусков). Регион катания соединен тремя очередями 3- и 4-местных подъемников: один из них поднимет вас на гору (3307 м), с вершины которой открывается такая изумительная панорама, что не увидеть её нельзя, даже если вы не решаетесь кататься. Общая длина хорошо подготовленных трасс — 16 километров.
Что входит
  • комфортабельный транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Тбилиси, улица абано№15
Гудаури — Ананури — горнолыжный курорт
Гудаури — Ананури — горнолыжный курорт
Гудаури — Ананури — горнолыжный курорт
Гудаури — Ананури — горнолыжный курорт
Гудаури — Ананури — горнолыжный курорт
Гудаури — Ананури — горнолыжный курорт
Гудаури — Ананури — горнолыжный курорт
Гудаури — Ананури — горнолыжный курорт
Гудаури — Ананури — горнолыжный курорт
Гудаури — Ананури — горнолыжный курорт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина Т.
Ирина Т.
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