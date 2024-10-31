Лучше гор могут быть только горы, где вы сами сделаете хинкали, разделите обед с радушными местными жителями и узнаете истинную Грузию через рассказы о её истории и традициях. За 1 день вы увидите живописные картинки края: Кавказский хребет, слияние Арагви, древний храм. А ещё поймёте, чем живут горцы и как у них получаются такие особенные хинкали и хачапури.

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Описание мастер-класса

Ананури

Вы проедете мимо водопадов и минеральных источников, полюбуетесь Кавказскими горами. Узнаете об истории, легендах и обычаях горной Грузии. Повторите маршрут Пушкина и по Военно-Грузинской дороге подниметесь к крепости и монастырю Ананури на берегу бирюзового Жинвальского водохранилища. Гид расскажет об арагвийских князьях и Непокорной башне.

Пасанаури

У этого посёлка вы посмотрите на слияние Белой и Чёрной Арагви, а также побываете возле целебного родника Слёзы соловья.

Арка Дружбы

Мы остановимся на смотровой площадке. Отсюда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта и неизменно получаются восхитительные кадры.

Гудаури и Степанцминда

Увидим два сказочных поселения в горах Кавказа, которые приобрели славу известных горнолыжных курортов Грузии.

Казбек и Гергетская Троица

Вы увидите легендарный старинный храм Святой Троицы в Гергети. Полюбуетесь им снизу, а затем при желании подниметесь на джипе к смотровой площадке на высоте 2170 метров. Взглянете на долину Терека, которой когда-то восхищались Лермонтов и Грибоедов. Увидите покрытый вечными снегами Казбек.

Мастер-класс и обед в горах

В горном селе вас будет ждать гостеприимная местная семья. Хозяева научат готовить настоящие горные хинкали, которые по вкусу и размеру отличаются от обычных. Покажут, как рубить специальными кинжалами фарш и лепить «грузинские пельмени». Вы попробуете горную грузинскую кухню, которая отличается от столичной. А ещё угоститесь хабизгини. Это разновидность хачапури, их готовят только в этой горной местности.

Тайминг маршрута

09:30 — выезд из Тбилиси

10:30–10:50 — Жинвальское водохранилище

11:00–11:40 — крепость Ананури

13:00–13:40 — Арка Дружбы

15:00–15:45 — Гудаури, Степанцминда и Гергети

16:00–18:00 — мастер-класс и обед

18:00–21:00 — возвращение в Тбилиси (на площадь Европы)

Организационные детали