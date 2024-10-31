Экскурсия в Казбеги + мастер-класс по приготовлению хинкали (всё включено)

Попасть в сердце Кавказских гор, узнать о местной жизни и научиться готовить традиционные хинкали
Лучше гор могут быть только горы, где вы сами сделаете хинкали, разделите обед с радушными местными жителями и узнаете истинную Грузию через рассказы о её истории и традициях. За 1 день вы увидите живописные картинки края: Кавказский хребет, слияние Арагви, древний храм. А ещё поймёте, чем живут горцы и как у них получаются такие особенные хинкали и хачапури.
Экскурсия в Казбеги + мастер-класс по приготовлению хинкали (всё включено)
Экскурсия в Казбеги + мастер-класс по приготовлению хинкали (всё включено)
Экскурсия в Казбеги + мастер-класс по приготовлению хинкали (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание мастер-класса

Ананури

Вы проедете мимо водопадов и минеральных источников, полюбуетесь Кавказскими горами. Узнаете об истории, легендах и обычаях горной Грузии. Повторите маршрут Пушкина и по Военно-Грузинской дороге подниметесь к крепости и монастырю Ананури на берегу бирюзового Жинвальского водохранилища. Гид расскажет об арагвийских князьях и Непокорной башне.

Пасанаури

У этого посёлка вы посмотрите на слияние Белой и Чёрной Арагви, а также побываете возле целебного родника Слёзы соловья.

Арка Дружбы

Мы остановимся на смотровой площадке. Отсюда открывается живописный вид на глубокое ущелье Кавказского хребта и неизменно получаются восхитительные кадры.

Гудаури и Степанцминда

Увидим два сказочных поселения в горах Кавказа, которые приобрели славу известных горнолыжных курортов Грузии.

Казбек и Гергетская Троица

Вы увидите легендарный старинный храм Святой Троицы в Гергети. Полюбуетесь им снизу, а затем при желании подниметесь на джипе к смотровой площадке на высоте 2170 метров. Взглянете на долину Терека, которой когда-то восхищались Лермонтов и Грибоедов. Увидите покрытый вечными снегами Казбек.

Мастер-класс и обед в горах

В горном селе вас будет ждать гостеприимная местная семья. Хозяева научат готовить настоящие горные хинкали, которые по вкусу и размеру отличаются от обычных. Покажут, как рубить специальными кинжалами фарш и лепить «грузинские пельмени». Вы попробуете горную грузинскую кухню, которая отличается от столичной. А ещё угоститесь хабизгини. Это разновидность хачапури, их готовят только в этой горной местности.

Тайминг маршрута

09:30 — выезд из Тбилиси
10:30–10:50 — Жинвальское водохранилище
11:00–11:40 — крепость Ананури
13:00–13:40 — Арка Дружбы
15:00–15:45 — Гудаури, Степанцминда и Гергети
16:00–18:00 — мастер-класс и обед
18:00–21:00 — возвращение в Тбилиси (на площадь Европы)

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на Mercedes-Benz Sprinter или Mercedes-Benz Vito, домашний обед с вином, мастер-класс по приготовлению горных хинкали и хабизгини
  • Дополнительно по желанию оплачивается подъём на джипе к храму — около $4 за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в четверг в 10:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€43
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Европы
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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