Лето - это пора, когда все стремятся попасть на море 🌊 в столицу и переезд до моря отнимает немало времени.

Мы предлагаем вам уникальную возможность не терять его впустую, мы организовали для Вас увлекательную экскурсию-трансфер.

Эта полноценный тур по всем интересным местам по дороге Тбилиси-Батуми.

Места остановок можно определить заранее в зависимости от ваших интересов, что позволяет сделать поездку познавательной, вкусной и насыщенной.

Мы предлагаем Вам посетить удивительные места по дороге и на протяжении дня побывать в 4 регионах Грузии, увидеть колорит страны, отведать вкуснейшую настоящую кухню 🥧 и побывать в исторических местах с профессиональным гидом и водителем.

Данная экскурсия ⛳ из-за своей насыщенности занимает целый день, но она позволит вам увидеть все разнообразие нашей маленькой страны!

Дорога с Тбилиси до Батуми на автобусе 🚌 занимает более 6 часов без остановок, на поезде 🚂 4. 5, но ничего толком не увидешь, проезжая всю страну, самолетом - 45 мин, но так же только вид сверху.