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Индивидуальный трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или наоборот :)

5
1 отзыв
Around G.
Around G. – Гид из Тбилиси
Вас ждёт самый необычный трансфер в вашей жизни – из горного Тбилиси вы спуститесь на побережье в Бутуми.

Водитель 🚗 остановится в любом месте, где вы пожелаете, а профессиональный гид расскажет обо всех необычных уголках Грузии.

За одну поездку вы посетите четыре региона страны: увидите древнюю Мцхету, заповедник Боржоми, храмы, монастыри, крепости, водопады, безумные рынки и другие уникальные места.

Отличным завершением длинной прогулки по всей стране станет побережье Чёрного моря 🌊.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $220 за экскурсию

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Индивидуальный трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или наоборот :)
Индивидуальный трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или наоборот :)

Что вы увидите

  • Места посещения можете выбрать сами. Вот список возможных мест:
  • Мцхета
  • Уплисцихе
  • Гори
  • Боржоми
  • Рикотский перевал
  • храм Убиса с живописью 10 века
  • мастер класс гончарного дела
  • Кутаиси
  • храм Баграта
  • монастырный комплекс Гелати
  • рынок в Кутаиси (грузинские специи, сыр, фрукты)
  • Пещеры Прометея или Сатаплия
  • каньон Окаце и водопад Кинчха
  • Мартвильский каньон (прогулка по каньону и возможно поплавать на лодках по каньону)
  • Археополис Нокалакеви
  • Археополис города Петра
  • крепость Гонио
Лето - это пора, когда все стремятся попасть на море 🌊 в столицу и переезд до моря отнимает немало времени.
Мы предлагаем вам уникальную возможность не терять его впустую, мы организовали для Вас увлекательную экскурсию-трансфер.
Эта полноценный тур по всем интересным местам по дороге Тбилиси-Батуми.
Места остановок можно определить заранее в зависимости от ваших интересов, что позволяет сделать поездку познавательной, вкусной и насыщенной.
Мы предлагаем Вам посетить удивительные места по дороге и на протяжении дня побывать в 4 регионах Грузии, увидеть колорит страны, отведать вкуснейшую настоящую кухню 🥧 и побывать в исторических местах с профессиональным гидом и водителем.
Данная экскурсия ⛳ из-за своей насыщенности занимает целый день, но она позволит вам увидеть все разнообразие нашей маленькой страны!
Дорога с Тбилиси до Батуми на автобусе 🚌 занимает более 6 часов без остановок, на поезде 🚂 4. 5, но ничего толком не увидешь, проезжая всю страну, самолетом - 45 мин, но так же только вид сверху.
Что входит
  • услуги гида и водителя
  • вода, снеки
Что не входит
  • Личные расходы
  • питание
Начало
🚩 Аэропорт Тбилиси или ваша гостиница
Место завершения
🏁 Батуми или любая прибрежная зона
Индивидуальный трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или наоборот :)
Индивидуальный трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или наоборот :)
Индивидуальный трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или наоборот :)
Индивидуальный трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или наоборот :)
Индивидуальный трансфер-экскурсия из Тбилиси в Батуми или наоборот :)

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Around G.
Around G.
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1 отзыв оставили туристы

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