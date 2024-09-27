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Из Тбилиси мы отправимся в необычное путешествие, которое перенесёт нас почти на 2 млн лет назад. Вы посетите пещеру, где обнаружили древнейших из найденных в Европе предков современного человека. Увидите их останки, а также обнаруженные артефакты в музее. А после познакомитесь с историей Дманисской крепости и оцените захватывающий вид на окрестности.