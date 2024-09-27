Исторический путь Дманиси: ощутить дух времени

Побывать в одном из важнейших археологических мест на планете и изучить средневековую крепость
Из Тбилиси мы отправимся в необычное путешествие, которое перенесёт нас почти на 2 млн лет назад. Вы посетите пещеру, где обнаружили древнейших из найденных в Европе предков современного человека. Увидите их останки, а также обнаруженные артефакты в музее. А после познакомитесь с историей Дманисской крепости и оцените захватывающий вид на окрестности.
Исторический путь Дманиси: ощутить дух времени
Исторический путь Дманиси: ощутить дух времени
Исторический путь Дманиси: ощутить дух времени
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

  • Дманисский археологический музей-заповедник. Вы увидите останки древнейших людей, найденных в Европе. А также рассмотрите древние артефакты — орудия труда, украшения, посуду.
  • Пещера Дманиси. Вы побываете в одном из важнейших археологических мест в мире, где благодаря находкам сделали сенсационные открытия.
  • Обед в местном кафе. Затем будет небольшой перерыв, чтобы подкрепиться традиционной грузинской кухней.
  • Дманисская крепость. Далее отправимся в средневековую цитадель. Вы узнаете о её историческом значении. Откроете панорамный вид на Дманиси, реку Мтавари и окрестности.
  • В конце у вас будет свободное время для прогулок по городу, фотосессий и покупки сувениров. После чего мы отвезём вас обратно в Тбилиси.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте — седане Ford или Toyota для 1-3 человек, минивэне Mercedes-Benz Vito для 4-6 человек.
  • Сопровождать вас будет профессиональный водитель-гид из нашей команды.
  • Время в пути в одну сторону составит примерно 1,5 часа.
  • Не включено в стоимость: билет в музей — 5 лари с чел., обед (по желанию).

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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