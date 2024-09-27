Из Тбилиси мы отправимся в необычное путешествие, которое перенесёт нас почти на 2 млн лет назад. Вы посетите пещеру, где обнаружили древнейших из найденных в Европе предков современного человека. Увидите их останки, а также обнаруженные артефакты в музее. А после познакомитесь с историей Дманисской крепости и оцените захватывающий вид на окрестности.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
- Дманисский археологический музей-заповедник. Вы увидите останки древнейших людей, найденных в Европе. А также рассмотрите древние артефакты — орудия труда, украшения, посуду.
- Пещера Дманиси. Вы побываете в одном из важнейших археологических мест в мире, где благодаря находкам сделали сенсационные открытия.
- Обед в местном кафе. Затем будет небольшой перерыв, чтобы подкрепиться традиционной грузинской кухней.
- Дманисская крепость. Далее отправимся в средневековую цитадель. Вы узнаете о её историческом значении. Откроете панорамный вид на Дманиси, реку Мтавари и окрестности.
- В конце у вас будет свободное время для прогулок по городу, фотосессий и покупки сувениров. После чего мы отвезём вас обратно в Тбилиси.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте — седане Ford или Toyota для 1-3 человек, минивэне Mercedes-Benz Vito для 4-6 человек.
- Сопровождать вас будет профессиональный водитель-гид из нашей команды.
- Время в пути в одну сторону составит примерно 1,5 часа.
- Не включено в стоимость: билет в музей — 5 лари с чел., обед (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саломе — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 60 туристов
Привет! Меня зовут Саломе, я представляю дружную команду гидов в Тбилиси. Мы обожаем делиться с путешественниками историей, культурой, архитектурой и гастрономией нашего города. Стараемся сделать экскурсии интересными, информативными и вдохновляющими, чтобы каждый гость почувствовал магию Грузии.Задать вопрос
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