Из Тбилиси по Кахети: монастырь Некреси, поместье Чавчавадзе, Телави, Сигнахи
Увидеть Алазанскую долину с высоты, обнять 900-летний платан и узнать историю древней обители
Как свиньи спасли монастырь Некреси? Какое отношение имам Шамиль и Екатерина Великая имеют к поместью Чавчавадзе? Сколько человек нужно, чтобы обнять платан в Телави? Ответы ждут на экскурсии по Кахетии. Мы проедем по большому кругу и охватим разные её части.
Вы подниметесь в горы, увидите столицу, прогуляетесь по тенистому парку усадьбы и, конечно, попробуете вино.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Тбилиси
10:20 — перевал Гомбори. Панорамная точка, откуда открывается вид на Алазанскую долину
11:00 — Телави. Заедем в столицу Кахети, где вы увидите 900-летний платан
12:00 — поместье князей Чавчавадзе в Цинандали (осмотр снаружи). Место, где есть всё, что ждёшь от усадьбы знатной семьи: красивый особняк, тенистый парк, история, по которой можно снять фильм
14:00 — монастырь Некреси. Древняя и живописная обитель Грузии, про которую говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Мы припаркуемся у подножия и поднимемся к комплексу на специальном автобусе. Вы обойдёте монастырь и услышите необычную и очень драматичную историю его спасения
15:00 — обед и дегустация вина. Мы можем заехать на завод «Корпорация Киндзмараули», посмотреть на производство, попробовать продукцию и поесть в ресторане
18:00 — город любви Сигнахи. Погуляемся по его улочкам, посмотрим на Алазанскую долину, пройдёмся по отрезку крепостной стены. Я расскажу историю возникновения Сигнахи и легенду, связанную с ним
Организационные детали
Едем на кроссовере Mitsubishi Outlander или минивэне Mitsubishi Delica. Детское кресло — по запросу
Дополнительно оплачивается: — билет в поместье Чавчавадзе — 10 лари ($4) за чел. — автобус в Некреси — 3 лари ($1) за чел. — дегустация — 10–50 лари ($4–19) за чел. (в зависимости от того, где решим пробовать вино) — обед и личные расходы
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провёл экскурсии для 1872 туристов
Грузия не велика, но так разнолика. Эта страна удивит вас, подарит новые впечатления, яркие и незабываемые эмоции, оставит прекрасные воспоминания, которые будут согревать и дарить теплую надежду на новые встречу. читать дальшеуменьшить
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