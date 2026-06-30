Как свиньи спасли монастырь Некреси? Какое отношение имам Шамиль и Екатерина Великая имеют к поместью Чавчавадзе? Сколько человек нужно, чтобы обнять платан в Телави? Ответы ждут на экскурсии по Кахетии. Мы проедем по большому кругу и охватим разные её части. Вы подниметесь в горы, увидите столицу, прогуляетесь по тенистому парку усадьбы и, конечно, попробуете вино.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Тбилиси

10:20 — перевал Гомбори. Панорамная точка, откуда открывается вид на Алазанскую долину

11:00 — Телави. Заедем в столицу Кахети, где вы увидите 900-летний платан

12:00 — поместье князей Чавчавадзе в Цинандали (осмотр снаружи). Место, где есть всё, что ждёшь от усадьбы знатной семьи: красивый особняк, тенистый парк, история, по которой можно снять фильм

14:00 — монастырь Некреси. Древняя и живописная обитель Грузии, про которую говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Мы припаркуемся у подножия и поднимемся к комплексу на специальном автобусе. Вы обойдёте монастырь и услышите необычную и очень драматичную историю его спасения

15:00 — обед и дегустация вина. Мы можем заехать на завод «Корпорация Киндзмараули», посмотреть на производство, попробовать продукцию и поесть в ресторане

18:00 — город любви Сигнахи. Погуляемся по его улочкам, посмотрим на Алазанскую долину, пройдёмся по отрезку крепостной стены. Я расскажу историю возникновения Сигнахи и легенду, связанную с ним

Организационные детали