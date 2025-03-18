Из Тбилиси - в Каньон Дашбаши и Немецкую Колонию

Путешествие в **Элизабетталь и Дашбашский каньон** — это сочетание истории и природных чудес. Вы посетите **старинное немецкое поселение**, узнаете его историю и традиции.

Завершит поездку **Дашбашский каньон** с его впечатляющими скальными формированиями и захватывающими пейзажами.
Из Тбилиси - в Каньон Дашбаши и Немецкую Колонию
Из Тбилиси - в Каньон Дашбаши и Немецкую Колонию
Из Тбилиси - в Каньон Дашбаши и Немецкую Колонию
Ближайшие даты:
3
янв4
янв5
янв6
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янв10
янв11
янв
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Элизабетталь и Дашбашский каньон!

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по удивительным местам, полным красоты и уникальности. Это путешествие подарит вам возможность посетить малоизвестные, но захватывающие уголки, которые оставят незабываемые впечатления.

Элизабетталь — немецкое наследие

Начнем наше приключение с поселения Элизабетталь, основанного немецкими колонистами в 1818 году. Эти первопроходцы принесли с собой богатую культуру и традиции, которые сохранились на протяжении многих поколений. Здесь вы сможете:

  • Ознакомиться с историей поселения и его основателей;
  • Узнать о кулинарных особенностях и традициях местных жителей;
  • Встретиться с талантливым виноделом, чьи вина славятся на всю Грузию.

Погружение в атмосферу Элизабетталь позволит вам почувствовать дух этого места и узнать о его уникальной идентичности.

Дашбашский каньон — природное чудо

Следующей остановкой станет Дашбашский каньон, который славится своими удивительными геологическими формациями. Здесь вы сможете увидеть:

  • Каменные столбы и пилоны, созданные природой;
  • Захватывающие горные пейзажи;
  • Зеленые долины и чистейшие реки.

Каждый уголок этого каньона пронизан историей и великолепием природы. Погрузитесь в уникальные аспекты истории и природы этого удивительного места, которое вдохновляет и восхищает.

Присоединяйтесь к нам в этом незабываемом путешествии, где вас ждут открытия и новые впечатления!

В соответствии с Календарем

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • В ходе экскурсии вы посетите историческое поселение Элизабетталь, основанное немецкими колонистами в 1818 году. Здесь вы познакомитесь с их культурой, традициями и уникальной историей
  • После этого вы отправитесь в Дашбашский каньон, где увидите потрясающие геологические образования, созданные природой в результате эрозии и воздействия ветра и воды на мягкие горные породы
Что включено
  • Услуги Гида (Рус. /Англ.)
  • Транспорт: Микроавтобус (До 18-Чел.)
Что не входит в цену
  • Обед в Ресторане
  • Входной Билет в Каньон Дашбаши - 79 лари
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Мейдан Улица Самгебро 5
Завершение: НА МЕСТЕ СТАРТА
Когда и сколько длится?
Когда: В соответствии с Календарем
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Уважаемый гость
  • Благодарим вас за бронирование экскурсии в «Элизабетталь и Дашбашский каньон»
  • Ваше путешествие обещает быть незабываемым, наполненным уникальными культурными открытиями в Элизабеттале, основанном немецкими колонистами в 1818 году, а также захватывающими природными видами Дашбашского каньона с его необычными геологическими формациями
  • Мы уверены, что вы будете в восторге от каждого момента этого путешествия. Пожалуйста, приходите на экскурсию в назначенное время и готовьтесь к увлекательному путешествию в историю и природу
  • С уважением
  • Армен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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