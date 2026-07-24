читать дальше уменьшить

пропастью (безопасно, хоть и для любителей пощекотать себе нервы), картинг, качели над пропастью и подъем к храму в горку (по лестнице, не тяжело). На водопад спуск самостоятельный (для неподготовленных не советую, т. к. подьем тяжеловатый и на всю дорогу туда-обратно следует заложить часа полтора-два, только в удобной обуви для треккинга), либо воспользоваться услугой местных водителей (12 лари с человека), чтобы подвезли вас. Красота водопада того стоит👍🏻