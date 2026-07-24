Посетите Дашбашский каньон, расположенный в 2 часах от Тбилиси, с его уникальными геологическими формами, базальтовыми колоннами, зеленью и водопадами. Алгети — оазис спокойствия в горах, окруженный лесами, на территории национального парка.
Вас ждут смотровые площадки, Хрустальный мост, треккинг вдоль каньона, спуск к водопадам и места для фото.
Вас ждут смотровые площадки, Хрустальный мост, треккинг вдоль каньона, спуск к водопадам и места для фото.
ОписаниеВолшебные пейзажи Грузии Отправьтесь в удивительное путешествие к одному из самых впечатляющих природных памятников страны — Дашбашскому каньону, расположенному всего в 2 часах пути от Тбилиси. Этот каньон поражает своими геологическими формами, возникшими миллионы лет назад. Огромные базальтовые колонны, яркая зелень и водопады, стекающие по каменным стенам, создают атмосферу тайны и первозданной красоты. Главное приключение маршрута — Хрустальный мост, невероятная стеклянная конструкция, парящая над пропастью. Здесь вы почувствуете лёгкий адреналин и насладитесь фантастической панорамой природы. В центре моста расположено необычное кафе — отдых буквально «в воздухе»! Что вас ожидает:
- Прогулка по смотровым площадкам с захватывающими видами • Стеклянный мост — эмоции и незабываемые кадры • Время для лёгкого треккинга вдоль каньона • Спуск к водопадам (по желанию) • Много красивых мест для фото и отдыха Алгетское водохранилище — место силы и тишины Алгети — это настоящий оазис спокойствия среди кавказских гор. Водохранилище расположено в окружении густых лесов и холмов, на территории национального парка. Здесь время будто замедляется: чистый воздух, гладкая водная поверхность и умиротворяющие природные звуки создают идеальные условия для отдыха и перезагрузки. Алгети идеально подходит тем, кто хочет вдохнуть свежести и наполниться энергией природы вдали от городской суеты. Важная информация: Способы оплаты на месте гиду:.
- Наличные — RUB, USD, EUR, GEL • Онлайн-оплата российской банковской картой • Онлайн-оплата зарубежной банковской картой.
Ежедневно в 10:00.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дашбаши
- Алгетское водохранилище
Что включено
- Гид
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Вход в каньон - 79 лари (цена через гида - 59 лари)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Шота Руставели, 25
Завершение: Проспект руставели 25
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте гиду:
- Наличные - RUB, USD, EUR, GEL
- Онлайн-оплата российской банковской картой
- Онлайн-оплата зарубежной банковской картой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Красивые захввтывающие дух виды, удобный транспорт, позитивный гид (вёл по маршруту на английском и русском языках, т. к. группа была многонациональная). Из развлечений в свободное время на каньоне: велосипед над
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O
Нам понравилось всё,гид Георгий и Водитель Георгий лучшие
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Д
Экскурсия была хорошо организована. Экскурсовод Нико очень интересно рассказывал историю Грузии. Мы остались довольны путешествием. Спасибо!
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Р
Нам безумно понравилось посещение Хрустального моста. Экскурсия была организована на высшем уровне и подарила массу ярких воспоминаний. Отдельно хотим поблагодарить нашего экскурсовода Таймора, который проявил себя как знающий, отзывчивый и
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А
Гид был великолепен, а места очень красивы. Гид рассказывал нам об истории каждого места, местных легендах, интересных фактах о местах, которые мы не посетили, но видели по пути. Он свободно говорил на английском и русском языках. В конце экскурсии гид привёл нас в очень хороший и недорогой ресторан в Цалке.
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М
Посещение Хрустального моста в Грузии оставило незабываемые впечатления! От вида на каньон Дашбаши захватывало дух, а сам мост казался одновременно захватывающим и волшебным. Но по-настоящему особенной эту поездку сделала наша
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