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Кахети — винный регион Грузии

4.4
112 отзывов
WST G.
WST G. – Гид из Тбилиси
Маленькое путешествие в один из самых живописных уголков Грузии.

Вы сможете насладиться вдохновляющими горными ⛰️ видами, древними храмами и понаблюдать за жизнью кахетинцев.

А также узнаете секреты виноделия, попробуете настоящее грузинское вино 🍷 и побываете в городе любви Синаги.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $35 за человека

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Кахети — винный регион Грузии
Кахети — винный регион Грузии

Что вы увидите

  • винный завод
  • Женский монастырь «Бодбе»
  • Сигнаги
  • Сигнахский краеведческий музей
По дороге в Кахети, мы посетим колоритную грузинскую семью, которая занимается выпечкой хлеба шоти. Вам покажут как выпекается грузинский хлеб в традиционой печи тонэ. Далее мы посетим укрепленный город 🏙️ Сигнаги (18в. ), этот небольшой городок с каменными улочками, особенной архитектурой и атмосферой. Город знаменит своей старой крепостной стеной, у вас будет возможность прогулятся по ней откуда откроется незабываемый пейзаж на Алазанскую долину. В городе будет возможность посетить Сигнахский краеведческий музей 🖼 - один из музеев Кахетии, который находится в городе Сигнахи, в самом его центре. Его можно смело назвать главной достопримечательностью 🏛️ города. Он новый, акуратный, чистый, грамотно оформленный. Однозначно входит в десятку лучших музеев Грузии. Это одно из трёх мест в Грузии, где можно увидеть картины того самого Нико Пиросмани, причём сразу много.
Далее осмотрим также монастырь Бодбе, где покоится святая Нино крестительница Грузии. Эта святая приобщила грузинский народ к христианству в 4 веке.
В конце тура мы отправимся в традиционный винный погреб с дегустацией вин и экскурсией по погребу, где вы узнаете вы узнаете о грузинском виноделии.

В туре мы посетим :

  • Экскурсия в винный погреб с бесплатной винной дегустацией. Семейный грузинский традиционный винный погреб по дороге в город Любви Сигнаги - идеальное место для тех, кто предпочитает домашнее грузинское вино 🍷 и чачу, приготовленную по всем традиционным стандартам и рецептам Грузии вас встретит гостеприимный хозяин который обязательно покажет супер аппарат ЧачаГон и расскажет настоящий коллоритный грузинский тост.
  • Грузинскую традиционную пекарню и выпечем в традиционной грузинской печи-Тоне хлеб-Шоти.
  • Женский монастырь «Бодбе» - на самом деле, именуется монастырём святой Нины и, находится в грузинском селе Бодбе, что расположилось всего в 2-х км от Сигнахи в Кахетии. Это очень красивое 🤩 место, занимающее огромную площадь, на которой находяться, целебный источник и конечно же останки просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины. Этот монастырь является очень знаковой святыней в православном мире, поэтому паломники приезжают сюда со всего мира. Монастырь Бодбе, парящий над Алазанской долиной, будет интересно посетить и посмотреть на величественные здания, побродить по красивейшим аллеям и полюбоваться на хребты кавказских гор ⛰️. Здесь Вы можете загадать желание, приложив руку на могилу Святой Нино, и Ваше желание непременно исполнится.
Сигнаги – город любви. В городе Сигнаги вы сможете с легкостью ответить на вопрос "Почему грузины – такой великодушный и гостеприимный народ?» посещение креспостной стениы с видом на Алазанскую долину, гид проведет экскурсию ⛳ по городу Сигнаги и раскажет почему Сигнаги назван Городом Любви
Обед в коллоритном семейном грузинском ресторане, вы сможете попробовать настоящую грузинскую кухню 🥧 в грузинской семье по сарым традициям приготовления хинкал, хачапури, попробуюте заменитый кахетинский шашлык с грузинским вином
Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное обслуживание
  • Дегустация вина
  • экскурсия проводится на двух языках: русском и английском
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты в музей
Начало и место завершения
🚩 Kote Afkhazy St, Tbilisi
Кахети — винный регион Грузии
Кахети — винный регион Грузии
Кахети — винный регион Грузии
Кахети — винный регион Грузии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WST G.
WST G.
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112 отзывов оставили туристы

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