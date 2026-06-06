Кахетия — это земля виноградников, древних монастырей и искреннего гостеприимства.
Вы посетите главные достопримечательности — от Сигнахи до Телави, погрузитесь в традиции региона, попробуете разные виды чурчхелы и узнаете множество историй об этом солнечном крае. И конечно, продегустируете лучшие сорта местного вина. Ведь в Кахетии это не просто напиток, а важная часть культуры и образа жизни.
Вы посетите главные достопримечательности — от Сигнахи до Телави, погрузитесь в традиции региона, попробуете разные виды чурчхелы и узнаете множество историй об этом солнечном крае. И конечно, продегустируете лучшие сорта местного вина. Ведь в Кахетии это не просто напиток, а важная часть культуры и образа жизни.
Описание экскурсии
- Манави — семейная винодельня с дегустацией домашнего вина, чачи и местных деликатесов
- Бадиаури — свежий горячий грузинский хлеб прямо из печи. Вы сможете понаблюдать за процессом выпечки шоти, узнать секреты его приготовления, попробовать несколько видов домашнего кахетинского сыра и приобрести свежий хлеб
- Бодбийский монастырь — одно из главных духовных мест Грузии с великолепными видами на Алазанскую долину. Гид познакомит вас с историей монастыря и жизнью Святой Нино
- Сигнахи — знаменитый «город любви» с живописными улочками и панорамами Алазанской долины. Во время прогулки вы узнаете историю города и увидите его главные достопримечательности
- Обед в ресторане национальной кухни
- Видовые площадки — остановки на лучших панорамных точках маршрута
- Корпорация «Киндзмараули» (входной билет оплачивается отдельно) — один из крупнейших и старейших винодельческих заводов Грузии. Вы познакомитесь с традиционными кахетинскими технологиями виноделия, увидите квеври, винные погреба и производственные цеха, а также продегустируете вина знаменитой микрозоны Киндзмараули
- Телави — древняя столица Кахетии. Здесь растёт знаменитый платан возрастом около 900 лет, а рядом находится дворец царя Ираклия II
- Перевал Гомбори — остановка на одной из самых живописных дорог региона. Здесь устроим небольшой пикник и попробуем домашнее вино с видом на горные пейзажи Кахетии
Во время путешествия я расскажу о богатой истории Кахетии, её значении для грузинской культуры и традициях местного виноделия. Отдельно поговорим о локальной кухне, особенностях застолья и гостеприимства.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, все дегустации (вино, чача, чурчхела, сыр)
- Отдельно оплачивается: вход в корпорацию «Киндзмараули» — 10 лари за чел., обед в ресторане — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вато — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Грузия — это страна, которая сочетает в себе древнюю историю и современные достижения. Страна, где гостеприимство местных жителей не знает границ. Я хочу, чтобы каждый гость почувствовал эту особую атмосферу
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