Мы с вами отправимся в регион Квемо-Картли, который раскинулся по югу Грузии. Здесь пастбища венчают короной глубокие каньоны, густые смешанные леса покрывают возвышенности и прячут истоки шумных горных рек, которые в советское время человек перегородил, создавая бирюзовые водохранилища для орошения угодий и поддержания рыбных хозяйств.

Каньон Дашбаши

Природа — лучший творец и созидатель. А здесь в этом снова убеждаешься. Протяженный каньон с гирляндой струящихся водопадов, с перепадом высоты при спуске к его дну и головокружительные виды с верхних смотровых площадок.

В течении нескольких лет Израильская компания работала над гос. проектом по созданию необычной смотровой площадки в виде брильянта, подвешенной как ожерелье над самим каньоном. Этот стеклянный мост и кафе в самом брильянте позволяют насладиться захватывающими дух видами над пропастью в каньон. Пеший переход от стеклянного моста в дно каньона и назад можно отнести к категории средней сложности и по времени занимает до 3 часов.

В дороге к каньону мы полюбуемся бирюзовой гладью Алгетского водохранилища. Обсудим потенциал и экономику этого региона.

Дегустация вина в немецком поселении

Насладившись и вдохновившись высотой мы отправимся в немецкое поселение на дегустацию вина Шало, которое является эндемиком этого региона. Здесь вы узнаете при каких обстоятельствах немецкие колонии попали на Кавказ и какой след и наследие они оставили в Грузинской культуре. При желании тут же в саду можно пообедать в семейном хозяйстве, отведав традиционные блюда этого региона.

Возвращаясь в Тбилиси мы заедем в монастырь, откуда открываются панорамные виды на южные территории Грузии и Малый Кавказский хребет, а также на Тбилиси раскинутый на берегах реки Мтквари.

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