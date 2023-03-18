Каньон Дашбаши | Высота - это вдохновение

Каникулы обязательно стоит наполнять яркими моментами

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Каникулы обязательно стоит наполнять яркими моментами, потому что по факту вся наша жизнь состоит из ковра таких ярких воспоминаний.

Эта экскурсия придется по душе всем тем, кто любит высоту, виды на скальные массивы, глубокие ущелья и ищет такие места, чтоб в них пробраться и исследовать их самому.
Каньон Дашбаши | Высота - это вдохновение
Каньон Дашбаши | Высота - это вдохновение
Каньон Дашбаши | Высота - это вдохновение
Каньон Дашбаши | Высота - это вдохновение
Каньон Дашбаши | Высота - это вдохновение
Каньон Дашбаши | Высота - это вдохновение
Каньон Дашбаши | Высота - это вдохновение
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Что вас ожидает 🤩

  • Каньон Дашбаши
  • Алгетское водохранилище
  • Немецкое поселение
  • Монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы с вами отправимся в регион Квемо-Картли, который раскинулся по югу Грузии. Здесь пастбища венчают короной глубокие каньоны, густые смешанные леса покрывают возвышенности и прячут истоки шумных горных рек, которые в советское время человек перегородил, создавая бирюзовые водохранилища для орошения угодий и поддержания рыбных хозяйств.

Каньон Дашбаши

Природа — лучший творец и созидатель. А здесь в этом снова убеждаешься. Протяженный каньон с гирляндой струящихся водопадов, с перепадом высоты при спуске к его дну и головокружительные виды с верхних смотровых площадок.
В течении нескольких лет Израильская компания работала над гос. проектом по созданию необычной смотровой площадки в виде брильянта, подвешенной как ожерелье над самим каньоном. Этот стеклянный мост и кафе в самом брильянте позволяют насладиться захватывающими дух видами над пропастью в каньон. Пеший переход от стеклянного моста в дно каньона и назад можно отнести к категории средней сложности и по времени занимает до 3 часов.
В дороге к каньону мы полюбуемся бирюзовой гладью Алгетского водохранилища. Обсудим потенциал и экономику этого региона.

Дегустация вина в немецком поселении

Насладившись и вдохновившись высотой мы отправимся в немецкое поселение на дегустацию вина Шало, которое является эндемиком этого региона. Здесь вы узнаете при каких обстоятельствах немецкие колонии попали на Кавказ и какой след и наследие они оставили в Грузинской культуре. При желании тут же в саду можно пообедать в семейном хозяйстве, отведав традиционные блюда этого региона.
Возвращаясь в Тбилиси мы заедем в монастырь, откуда открываются панорамные виды на южные территории Грузии и Малый Кавказский хребет, а также на Тбилиси раскинутый на берегах реки Мтквари.

Важная информация:

  • Одевайте удобную обувь и головной убор, чтоб уберечь себя от яркого солнца.
  • Возьмите фотоаппараты или мобильный телефон, чтоб сделать много сочных фотографий.

ежедневно в 09:00 и в 10:00

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в комплекс Даш Баш (20$ c чел.)
  • Дегустация вин (в зависимости от сета от 12$ c чел.)
  • Обед в семейном хозяйстве (30$ c чел.)
Место начала и завершения?
ул. Пушкина, 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Одевайте удобную обувь и головной убор, чтоб уберечь себя от яркого солнца.
  • Возьмите фотоаппараты или мобильный телефон, чтоб сделать много сочных фотографий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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