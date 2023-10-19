По дороге мы будем останавливаться в запланированных местах, чтобы вы могли вдоволь полюбоваться и пофотографировать. Поверьте – таких мест будет много!
Описание экскурсии
Край виноградной лозы
Грузия признана родиной виноделия, а эксперты ЮНЕСКО внесли в список достояния человечества грузинский способ приготовления вина. По дороге мы заедем на винный завод компании KTW (Kakhetian Traditional Winemaking), где вы попробуете редкие грузинские вина. Далее мы посетим маленькую винодельню «Винерия Кахети», расположенную в загородной усадьбе начала прошлого века, где вас также угостят вином, и это все входит в стоимость экскурсии.
История святой Нино в Бодбе
После впечатлений вкусовых впечатления духовные: вы отправитесь в Бодбийский монастырь, где покоится святая Нино. Узнаете о жизни просветительницы, которая в 4 веке крестила Грузию, и услышите легенду о том, почему она похоронена именно в этом месте.
Город за «Великой грузинской стеной» и вкусный обед
Сигнахи тепло называют городом влюблённых: здесь можно пожениться в любое время суток. Вы прогуляетесь по симпатичным улочкам, которые отличаются итальянским стилем, увидите крепостную стену — вторую в мире по длине — и полюбуетесь панорамами солнечной Алазанской долины. А после вас ждёт гостеприимный домашний ресторанчик, где насладитесь традиционными кахетинскими блюдами.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость включен транспорт и питьевая вода.
- Обед оплачивается отдельно (средний чек на человека 10€).
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек в группе и/или по другому маршруту (в таком случае стоимость рассчитывается индивидуально).
- Мы также можем предложить вам трансфер от аэропорта до вашего отеля: для 1-4 человек 10€, для 1-8 человек 20€.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€65
|Дети до 12 лет
|€60
Записались на групповой тур, но так получилось,что у нас был индивидуальный.
Мы ездили с Малхазом - отличный гид, рассказывал много интересных вещей. Завез нас на 2 дегустации.
Однозначно рекомендую
Шикарный гид.
Рассказал нам без занудства о жизни грузин, об обычаях, чаяниях. Показал красивые места, помог выбрать сыр. Рассказал о вине и виноделии.
Впечатления великолепные! Сначала расстроилась из-за погоды, но потом, специально, как для нас, погода наладилась))) Гид Алексей крутой 😎 любовь к Грузии очень чувствуется
Гид Ирина замечательная!
Все показала и рассказала нам. День был очень динамичным и интересным без нашего гида этого бы не было.
Спасибо!;)
Записались на групповой тур, в итоге сами не смогли поехать, так как плохо себя почувствовали. Нам предложили заменить поездку на индивидуальный тур. Мы посомневались, но согласились.
Дегустация вина - на высшем уровне. Получила заряд положительных эмоций! Идеальнее места, чем Кахетия, не знаю, если ты ценитель вина! Очень рекомендую ехать сюда именно с этой командой!
Эта экскурсия была первой среди запланированных, пришлось отказаться ото всех последующих и вернуть внесенные предоплаты.