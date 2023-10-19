Мои заказы

Каxети: вера и любовь, вино и застолье

Рассказы о вкусном, духовном и историческом в поездке в солнечный край
Монастырь, где покоится крестившая Грузию святая Нино, очаровательный городок Сигнахи, виды Алазанской долины, знакомство с историей и легендами, традиционные вина и ароматные хинкали в домашнем ресторане. Всё это ждёт вас в путешествии по Кахетинскому краю.

По дороге мы будем останавливаться в запланированных местах, чтобы вы могли вдоволь полюбоваться и пофотографировать. Поверьте – таких мест будет много!
4.4
26 отзывов
Описание экскурсии

Край виноградной лозы

Грузия признана родиной виноделия, а эксперты ЮНЕСКО внесли в список достояния человечества грузинский способ приготовления вина. По дороге мы заедем на винный завод компании KTW (Kakhetian Traditional Winemaking), где вы попробуете редкие грузинские вина. Далее мы посетим маленькую винодельню «Винерия Кахети», расположенную в загородной усадьбе начала прошлого века, где вас также угостят вином, и это все входит в стоимость экскурсии.

История святой Нино в Бодбе

После впечатлений вкусовых впечатления духовные: вы отправитесь в Бодбийский монастырь, где покоится святая Нино. Узнаете о жизни просветительницы, которая в 4 веке крестила Грузию, и услышите легенду о том, почему она похоронена именно в этом месте.

Город за «Великой грузинской стеной» и вкусный обед

Сигнахи тепло называют городом влюблённых: здесь можно пожениться в любое время суток. Вы прогуляетесь по симпатичным улочкам, которые отличаются итальянским стилем, увидите крепостную стену — вторую в мире по длине — и полюбуетесь панорамами солнечной Алазанской долины. А после вас ждёт гостеприимный домашний ресторанчик, где насладитесь традиционными кахетинскими блюдами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стоимость включен транспорт и питьевая вода.
  • Обед оплачивается отдельно (средний чек на человека 10€).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек в группе и/или по другому маршруту (в таком случае стоимость рассчитывается индивидуально).
  • Мы также можем предложить вам трансфер от аэропорта до вашего отеля: для 1-4 человек 10€, для 1-8 человек 20€.

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€65
Дети до 12 лет€60
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алекс
Алекс — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 269 туристов
Я украинец, родился и вырос в Тбилиси. Очень люблю Грузию и хочу поделиться частичкой своей любви с каждым путешественником, который познакомится со мной! Экскурсии провожу вместе с командой гидов, каждый из которых знает и любит своё дело. До встречи в Грузии!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
3
1
2
1
1
2
Александра
Александра
19 окт 2023
Экскурсия была объединена с англоговорящей группой (о чем не предупредили заранее), разбита на несколько автобусов, гиду приходилось работать на две аудитории, что достаточно сложно. Не рекомендую
Алекс
Алекс
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв. На тот день у нас был форс-мажор - заболел гид. Поэтому пришлось соединить группу. Извините, что так вышло. Учтем все замечания наших гостей.
V
Viktoriia
25 ноя 2022
Нам всё очень понравилось!!!

Записались на групповой тур, но так получилось,что у нас был индивидуальный.

Мы ездили с Малхазом - отличный гид, рассказывал много интересных вещей. Завез нас на 2 дегустации. Предлагал
читать дальше

очень красивые места для фото. Рассказал нам о жизни в Грузии, куда можно ещё съездить, сходить покушать в Тбилиси и т. д.

P.S. Если бы можно поставила бы не 5 звёзд, все 100!

Ольга
Ольга
30 июл 2022
Всем привет. 21.07 я и мои взрослые сын и невестка были на экскурсии "Кахети: вера и любовь, вино и застолье!" Получили колоссальное эстетическое и душевное удовольствие. И сейчас я объясню
читать дальше

почему.
1. В группе было 9 человек + 1 ребенок, в начале экскурсии все были еще сонные, ехали молча, только слушали гида и музыку.
2. Нашим гидом был Армен, отличный гид, приятный мужчина и очень хороший водитель. Рассказывал по существу, не болтал бесконечно, отвечал на вопросы, обращал наше внимание на особенности в природе, экономике, истории, сам задавал увлекательные вопросы.
3. Первая дегустация - на заводе вин, узнали историю производства вин, вкусовые отличия белого и красного вина. Продегустировали 6 или 7 видов вина и коньяк. Я пробовала только вино. Так как уже какое то представления о винах у меня было, то и после дегустации фавориты не поменялись: белое - Твиши, красное - Киндзмараули. Многие спросят, а как же Хванчкара, нет, мне больше нравиться менее терпкое Кинздмараули. На вкус и цвет, как говориться…
4. После первой дегустации настроение заметно улучшилось, все перезнакомились и экскурсия стала набирать обороты.
5. Остановка у неприметного дома, где нас угощали тандырным хлебом и сыром собственного производства и, конечно. домашнее вино - абрикосовое и малиное. Лично я разговорилась с хозяином, он показал нам с сыном свой сад, чудесный, и угостил ткемали (сливой из которой делают знаменитый соус). Особенностью местного сыра является то, что он достаточно соленый, особенно тот, который может храниться 2 года. Сыр и хлеб можно купить, я взяла сыр из молока коровы, самый не соленый (35 лари за кг).
6. Вторая дегустация - большой частный дом, уютный и облагороженный сад с беседками, лавочками, бассейном, летним кафе и самой зоной дегустации. В начале дегустации - чача (виноградная водка). Проводящий дегустации Леван, дай бог ему здоровья, рассказал что такое чача, как пить, чем закусывать и как говорить тост. Я чачу не пробовала, но дети сказали, что отличная. После этого нас пригласили в следующий зал, где молодой человек, очень похожий на Гарри Поттера, уже продолжил дегустации вином. О каждом вине рассказывали, показывали регионы произрастания, особенности производства. Объяснили, зачем нужны квеври (большие глиняные сосуды), и какое вино в них получается, какое вино и почему можно пить из традиционного рога (1,1 л). Попробовали 8 сортов вина, 2 из которых я еще не пробовала. И если после первой дегустации я не купила вино, то здесь не удержалась и купила бутылку красного вина Ахашени и маленькую бутылку Киндзмараули. Конечно, цены в магазине после дегустаций подороже, где-то и существенно, но зато, ты точно уверен, что это будет, что, что ты попробовал.
6. Следующим был магазинчик чурчхеллы
7. Следующая остановка - монастырь, где похоронена святая Нино. Само место прекрасное, виды изумительные, архитектура величественная. В монастыре есть источник, где можно искупаться и набрать воды.
8. Далее город любви Сигнахи - аутичный городок, который напомнил мне крепости Чехии. С городом связана история, которую нам рассказала А. Пугачева в песне "Миллион алых роз" В городе загс работает 24/7, то есть круглосуточно. В городе мы пообедали, все было очень вкусно, особенно хинкали и аджарское хачапури. Прошли по крепостной стене и просто погуляли по городу.
Это основные этапы экскурсии, но кроме, этого были различные остановки (посмотрели на виноградники, поели арбуз, обследовали крепость (вслед за нами, в нее приехали представители с батюшкой, сказали, что будут строить здесь храм) и много других случайных и неслучайных событий.
В Тбилиси возвращались под впечатлением увиденного, пели песни, обсуждали путешествие. Чувствовали себя великолепно, ведь настоящее грузинское вино, поднимает настроение, веселит душу, но не туманит разум.
Большое спасибо компании и лично нашему гиду. Обязательно совершим с вами еще не одну экскурсию. Всем здоровья и процветания.

Т
Татьяна
26 июл 2022
Отлично!
Д
Денис
14 июл 2022
Алексей очень душевный и приятный человек) экскурсия прошла в дружеской атмосфере, было весело и интересно! Цены приятные
Однозначно рекомендую
Е
Елена
3 июн 2022
Армэн отличный гид, сразу видно, что человек относится с душой к каждой поездке. Через несколько часов после начала тура, наша группа уже стала одной семьёй. К такому уровню стоит стремиться всем
А
Айзат
4 мая 2022
Все прошло прекрасно! Рекомендуем Алексея!!! 🔥🔥🔥Сразу же заказали след тур. Машина удобная. Очень отзывчивый и добрый гид! Нам очень повезло и вам повезет!
Дима
Дима
5 янв 2022
Шикарная программа.
Шикарный гид.
Рассказал нам без занудства о жизни грузин, об обычаях, чаяниях. Показал красивые места, помог выбрать сыр. Рассказал о вине и виноделии.
А
Александр
29 ноя 2021
Мы в восторге от Экскурсии! От того, как тепло нас встретили! Было красиво! Интересно, вкусно! Мы вернёмся в Грузию! И точно обратимся к вам ещё раз ❤️
А
Алина
13 ноя 2021
Экскурсия в Кахети мне очень понравилась!!!!)🤩🍷
🙌🏼👏🏼 Впечатления великолепные! Сначала расстроилась из-за погоды, но потом, специально, как для нас, погода наладилась))) Гид Алексей крутой 😎 любовь к Грузии очень чувствуется у
читать дальше

него, от души и с гордостью рассказывал, а это очень впечатляет и влюбляет в Грузию ❤️Рекомендую всем всем всем)) Не пожалеете 🥰 Мы были на 4 -ех экскурсиях с мужем! И ещё вернёмся 👋🏼

К
Константин
13 ноя 2021
После поездки в Кахети с гидом Алексеем остался под впечатлением. Все понравилось. Получил даже больше, чем ожидал. Грузины очень гостеприимный народ. Всем рекомендую заказывать экскурсии у Алексея! Не пожалеете.
N
Nailya
2 ноя 2021
Кахетия была прекрасной!
Гид Ирина замечательная!
Все показала и рассказала нам. День был очень динамичным и интересным без нашего гида этого бы не было.
Спасибо!;)
Е
Евгения
16 авг 2021
Все очень понравилось!

Записались на групповой тур, в итоге сами не смогли поехать, так как плохо себя почувствовали. Нам предложили заменить поездку на индивидуальный тур. Мы посомневались, но согласились. В итоге
читать дальше

не пожалели.

Мы ездили с Малхазом - отличный гид, рассказывал много интересных вещей. Особенно понравилось, что он фокусировался на том, что интересно именно нам. Завез на винзавод, потом на еще одну дегустации. Даже фотогравировал нас на протяжении всего времени (хотя для нас это было необязательно, но все равно очень приятно). Рассказал нам о жизни в Грузии, об особенностях дегустаций, да и вообще много о чем.

В общем, нам очень понравилось. И даже не самая лучшая погода впечатления не испортила. Спасибо организаторам, за душевный и индивидуальный подход!

А
Алина
17 мар 2020
Экскурсия мне очень понравилась! Гид - замечательный человек! Узнала много интересных фактов о стране, о ее прошлом и настоящем. Время пролетело очень быстро.
Дегустация вина - на высшем уровне. Получила заряд положительных эмоций! Идеальнее места, чем Кахетия, не знаю, если ты ценитель вина! Очень рекомендую ехать сюда именно с этой командой!
Е
Елена
14 мар 2020
Красивые места, самобытная кухня, древние легенда… Экскурсия должна была быть очень интересной. НО. Впечатление от поездки испортила гид Диана. Своим непрофессионализмом и некорректным поведением.
Эта экскурсия была первой среди запланированных, пришлось отказаться ото всех последующих и вернуть внесенные предоплаты.

