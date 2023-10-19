читать дальше

1. В группе было 9 человек + 1 ребенок, в начале экскурсии все были еще сонные, ехали молча, только слушали гида и музыку.

2. Нашим гидом был Армен, отличный гид, приятный мужчина и очень хороший водитель. Рассказывал по существу, не болтал бесконечно, отвечал на вопросы, обращал наше внимание на особенности в природе, экономике, истории, сам задавал увлекательные вопросы.

3. Первая дегустация - на заводе вин, узнали историю производства вин, вкусовые отличия белого и красного вина. Продегустировали 6 или 7 видов вина и коньяк. Я пробовала только вино. Так как уже какое то представления о винах у меня было, то и после дегустации фавориты не поменялись: белое - Твиши, красное - Киндзмараули. Многие спросят, а как же Хванчкара, нет, мне больше нравиться менее терпкое Кинздмараули. На вкус и цвет, как говориться…

4. После первой дегустации настроение заметно улучшилось, все перезнакомились и экскурсия стала набирать обороты.

5. Остановка у неприметного дома, где нас угощали тандырным хлебом и сыром собственного производства и, конечно. домашнее вино - абрикосовое и малиное. Лично я разговорилась с хозяином, он показал нам с сыном свой сад, чудесный, и угостил ткемали (сливой из которой делают знаменитый соус). Особенностью местного сыра является то, что он достаточно соленый, особенно тот, который может храниться 2 года. Сыр и хлеб можно купить, я взяла сыр из молока коровы, самый не соленый (35 лари за кг).

6. Вторая дегустация - большой частный дом, уютный и облагороженный сад с беседками, лавочками, бассейном, летним кафе и самой зоной дегустации. В начале дегустации - чача (виноградная водка). Проводящий дегустации Леван, дай бог ему здоровья, рассказал что такое чача, как пить, чем закусывать и как говорить тост. Я чачу не пробовала, но дети сказали, что отличная. После этого нас пригласили в следующий зал, где молодой человек, очень похожий на Гарри Поттера, уже продолжил дегустации вином. О каждом вине рассказывали, показывали регионы произрастания, особенности производства. Объяснили, зачем нужны квеври (большие глиняные сосуды), и какое вино в них получается, какое вино и почему можно пить из традиционного рога (1,1 л). Попробовали 8 сортов вина, 2 из которых я еще не пробовала. И если после первой дегустации я не купила вино, то здесь не удержалась и купила бутылку красного вина Ахашени и маленькую бутылку Киндзмараули. Конечно, цены в магазине после дегустаций подороже, где-то и существенно, но зато, ты точно уверен, что это будет, что, что ты попробовал.

6. Следующим был магазинчик чурчхеллы

7. Следующая остановка - монастырь, где похоронена святая Нино. Само место прекрасное, виды изумительные, архитектура величественная. В монастыре есть источник, где можно искупаться и набрать воды.

8. Далее город любви Сигнахи - аутичный городок, который напомнил мне крепости Чехии. С городом связана история, которую нам рассказала А. Пугачева в песне "Миллион алых роз" В городе загс работает 24/7, то есть круглосуточно. В городе мы пообедали, все было очень вкусно, особенно хинкали и аджарское хачапури. Прошли по крепостной стене и просто погуляли по городу.

Это основные этапы экскурсии, но кроме, этого были различные остановки (посмотрели на виноградники, поели арбуз, обследовали крепость (вслед за нами, в нее приехали представители с батюшкой, сказали, что будут строить здесь храм) и много других случайных и неслучайных событий.

В Тбилиси возвращались под впечатлением увиденного, пели песни, обсуждали путешествие. Чувствовали себя великолепно, ведь настоящее грузинское вино, поднимает настроение, веселит душу, но не туманит разум.

Большое спасибо компании и лично нашему гиду. Обязательно совершим с вами еще не одну экскурсию. Всем здоровья и процветания.