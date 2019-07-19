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  3. Квест по старому Тифлису

Разнообразить свой отдых на познавательной интерактивной прогулке

Maya
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Maya – ваш гид
Нестандартные решения, смекалка, аппетит, хорошее настроение и желание победить — вот, что вам понадобится для участия в квесте.

В увлекательном и веселом формате вы познакомитесь с историей и архитектурой старого Тбилиси, а также познаете грузинскую культуру и гастрономию.

Приходите — будет много открытий и масса положительных впечатлений.

Победитель получит приз ;-)
58 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Ул. Горгасали 3
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Квест по старому Тифлису
Квест по старому Тифлису

Что вас ожидает

Квест в стихах
Вы получите задания, которые нужно будет выполнить в определенной последовательности, а в каждой указанной локации снять фото/селфи. В стихах будут подсказки. Во время квеста вы познакомитесь с древней историей и характерной для старого Тбилиси архитектурой города, найдете копии артефактов и побываете в уникальных старинных зданиях.

Три увлекательных этапа
Квест делится на 3 части. Вам нужно будет самостоятельно пройти места, указанные в квесте — все это время я буду за вами тайно следить. В нашей программе — квартал серных бань, Тифлисские Пески, Царская площадь, остатки крепостной стены Нарикала и другие объекты.

  • Мы с вами встретимся в конкретном месте, и я дам вам первое задание. Задания очень интересные, некоторые из них составлены с юмором!
  • После того, как вы пройдете определенный отрезок и найдете локацию, вы получите второе задание. Вам понадобится смекалка и аппетит!
  • Выполнив первые два пункта, вы встретитесь с финальным, третьим заданием. Здесь уже нужно будет подключить свой опыт и воображение!

На финише я вас встречу, а участника, отыскавшего спрятанное сокровище, будет ждать вознаграждение.
Жду вас, генацвале!

Организационные детали

Дополнительные расходы: 10 евро на гастрономическую часть квеста.

Квест по старому Тифлису
Квест по старому Тифлису
Квест по старому Тифлису
Квест по старому Тифлису

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ул. Горгасали 3.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maya
Maya
Я — истинная грузинка, обожающая свою страну! Расскажу вам много интересных легенд и сказаний, которые передавались в моей семье из поколения в поколение. Я филолог и журналист. Мои экскурсии— это скорее прогулки с добрыми друзьями, приехавшими погостить. Занимаюсь организацией незабываемых мероприятий и провожу экскурсии по всей Грузии. Этот отдых вы не забудете никогда! Приезжайте, Генацвале!)))
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

19 июля 2019
Все было замечательно! Гид прекрасный! А квест получился настоящим приключением! Всем рекомендую этого гида! И сами к нему вернёмся и надеюсь не раз!
Спасибо Майя.
Алексей и его семья из Москвы.
З.Ы.
Не верьте, что в Грузии плохое отношение к русским!!!

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