Квест в стихах
Вы получите задания, которые нужно будет выполнить в определенной последовательности, а в каждой указанной локации снять фото/селфи. В стихах будут подсказки. Во время квеста вы познакомитесь с древней историей и характерной для старого Тбилиси архитектурой города, найдете копии артефактов и побываете в уникальных старинных зданиях.
Три увлекательных этапа
Квест делится на 3 части. Вам нужно будет самостоятельно пройти места, указанные в квесте — все это время я буду за вами тайно следить. В нашей программе — квартал серных бань, Тифлисские Пески, Царская площадь, остатки крепостной стены Нарикала и другие объекты.
На финише я вас встречу, а участника, отыскавшего спрятанное сокровище, будет ждать вознаграждение.
Жду вас, генацвале!
Дополнительные расходы: 10 евро на гастрономическую часть квеста.