Что вас ожидает

Квест в стихах

Вы получите задания, которые нужно будет выполнить в определенной последовательности, а в каждой указанной локации снять фото/селфи. В стихах будут подсказки. Во время квеста вы познакомитесь с древней историей и характерной для старого Тбилиси архитектурой города, найдете копии артефактов и побываете в уникальных старинных зданиях.

Три увлекательных этапа

Квест делится на 3 части. Вам нужно будет самостоятельно пройти места, указанные в квесте — все это время я буду за вами тайно следить. В нашей программе — квартал серных бань, Тифлисские Пески, Царская площадь, остатки крепостной стены Нарикала и другие объекты.

Мы с вами встретимся в конкретном месте, и я дам вам первое задание. Задания очень интересные, некоторые из них составлены с юмором!

После того, как вы пройдете определенный отрезок и найдете локацию, вы получите второе задание. Вам понадобится смекалка и аппетит!

Выполнив первые два пункта, вы встретитесь с финальным, третьим заданием. Здесь уже нужно будет подключить свой опыт и воображение!

На финише я вас встречу, а участника, отыскавшего спрятанное сокровище, будет ждать вознаграждение.

Жду вас, генацвале!