Однажды Вахтанг I по прозвищу Волчья Голова отправился на охоту.
Его верный помощник Сокол увидел на вершине горы добычу, устремился за ней и пропал… Вам предстоит подняться на высоту птичьего полёта на подъёмнике и отыскать Сокола. А разгадав все загадки квеста, вы познакомитесь с легендой основания столицы Грузии.
Описание квеста
Вы увидите:
- Памятник основателю Тбилиси (Тифлиса).
- Парк Рике и скульптуру «Дерево жизни».
- Канатную дорогу.
- Монумент «Мать Картли».
- Крепость Нарикала.
- Ботаническую улицу.
- Инжирное ущелье (Легвтахеви).
- Район серных бань.
Организационные детали
- Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий.
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость.
- Для прохождения необходимо подняться на гору на фуникулёре (2,5 лари за чел.), поэтому ориентируйтесь на график работы подъёмника.
- Время не ограничено: можете пройти задания за 2 часа, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали.
Снежана — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 3493 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
