Мы отправляемся в древнюю столицу Грузии — город Мцхета. По дороге мы посетим Храм Джвари («храм Святого Креста»), построенный в VI веке. Он стоит на высокой горе, откуда открывается прекрасная панорама на слияние двух величественных рек Арагви и Куры. По преданию, на этой самой горе воздвигла крест сама Святая Равноапостольная Нина.
Уплисцихе
После мы направимся в Уплисцихе – первый грузинский пещерный город. Предполагают, что город образовался около 1000 года до н. э., а окончательно опустел только в XIX веке. В наши дни в Уплисцихе можно осмотреть пещеры, расположенные группами и связанные между собой дорожками-переходами.
Гори
Затем мы направимся в Гори. Главная достопримечательность городка — Дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага и с скульптурой Сталина перед ним, одной из немногих, сохранившихся в мире. Повсюду в Гори видны следы трепетного отношения к своему великому земляку.
🎓 Многолетний опыт. Множество положительных отзывов.
❗️ Экскурсию проведу я либо мой надёжный напарник.
Завершение: Любая точка по пути следования обратно в Тбилиси.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.