Мцхета, Уплисцихе - незабываемая поездка по древнейшим городам Грузии

Сначала мы отправимся в древнюю столицу Грузии - город Мцхета

Сначала мы отправимся в древнюю столицу Грузии — город Мцхета.

По дороге мы посетим Храм Джвари, построенный в VI веке.

После мы направимся в Уплисцихе – первый грузинский пещерный город.

Затем мы направимся в Гори.

Главная достопримечательность городка — Дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага и с скульптурой Сталина перед ним, одной из немногих, сохранившихся в мире.
Мцхета, Уплисцихе - незабываемая поездка по древнейшим городам Грузии
Мцхета, Уплисцихе - незабываемая поездка по древнейшим городам Грузии
Мцхета, Уплисцихе - незабываемая поездка по древнейшим городам Грузии
Мцхета, Уплисцихе - незабываемая поездка по древнейшим городам Грузии
Мцхета, Уплисцихе - незабываемая поездка по древнейшим городам Грузии
Мцхета, Уплисцихе - незабываемая поездка по древнейшим городам Грузии
Мцхета, Уплисцихе - незабываемая поездка по древнейшим городам Грузии

Что вы увидите 🤩

  • Храм Джвари
  • знаменитое слияние двух рек Арагви и Куры
  • г. Мцхета
  • г. Гори и дом-музей Сталина (по желанию)
  • древний пещерный город Уплисцихе.
Что вас ждет?
  • Мцхета
  • Мы отправляемся в древнюю столицу Грузии — город Мцхета. По дороге мы посетим Храм Джвари («храм Святого Креста»), построенный в VI веке. Он стоит на высокой горе, откуда открывается прекрасная панорама на слияние двух величественных рек Арагви и Куры. По преданию, на этой самой горе воздвигла крест сама Святая Равноапостольная Нина.
  • Уплисцихе
  • После мы направимся в Уплисцихе – первый грузинский пещерный город. Предполагают, что город образовался около 1000 года до н. э., а окончательно опустел только в XIX веке. В наши дни в Уплисцихе можно осмотреть пещеры, расположенные группами и связанные между собой дорожками-переходами.
  • Гори
  • Затем мы направимся в Гори. Главная достопримечательность городка — Дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага и с скульптурой Сталина перед ним, одной из немногих, сохранившихся в мире. Повсюду в Гори видны следы трепетного отношения к своему великому земляку.
  • 🎓 Многолетний опыт. Множество положительных отзывов.
  • ❗️ Экскурсию проведу я либо мой надёжный напарник.
👍 Другие мои экскурсии смотрите по ссылке: https://www.sputnik8.com/ru/guides/145179-ruslan-g

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
$100

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • услуги гида.
Что не входит
  • Входные билеты по программе.
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: Заберу оттуда, где вы живете.
Завершение: Любая точка по пути следования обратно в Тбилиси.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Руслан Г.
Руслан Г.
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