Сначала мы отправимся в древнюю столицу Грузии — город Мцхета.



По дороге мы посетим Храм Джвари, построенный в VI веке.



После мы направимся в Уплисцихе – первый грузинский пещерный город.



Затем мы направимся в Гори.



Главная достопримечательность городка — Дом-музей Сталина, выстроенный в виде мраморного саркофага и с скульптурой Сталина перед ним, одной из немногих, сохранившихся в мире.