Тур в Мцхету - это экскурсия ⛳ которая позволит вам вырваться из города и посетить древний город 🏙️ - первую столицу Грузии Мцхету в течение всего нескольких часов. Во время экскурсии 🧭 вы сможете насладиться панорамным видом на воздушные горы ⛰️ вокруг монастыря Джвари, увидите природное уникальное явление слияние двух рек Арагви и Куры и перенесетесь в начало века посетив собор Светицховели и храм Самтавро.

Экскурсия сопровождается живым гидом на английском и русском языках, что обеспечивает лучшее соотношение цены для семьи, друзей, пар и индивидуальных путешественников.

Мы посетим:

Город Мцхета, является одним из старейших городов Грузии рядом с Тбилиси. Мцхета был столицей ⭐️ грузинского царства Иберии с 3 века до н. э. - 5 век нашей эры, здесь грузины приняли христианство в 317. Мцхета остается основным местом Грузинской Православной Апостольской Церкви.

Джвари - это грузинский православный монастырь 6-го века недалеко от Мцхеты (объект всемирного наследия ЮНЕСКО ). Название Джвари переводится как монастырь Креста, откуда открываеться панорама на слияние двух рек Арагви и Кура.

Светицховели был построен в 11-м веке, хотя сам еще старше, начиная с начала 4-го века и окружен целым рядом легенд, связанных в первую очередь с ранними христианскими традициями. Светицховели, известный как место захоронения хитона Христа, долгое время был главным собором Грузии и остается одним из самых почитаемых мест и по сей день. Церковь ⛪ является одним из объектов ЮНЕСКО всемирного наследия.

Самтавро - это монастырский комплекс 11-го века, где похоронены первый христианский король Мириани и его жена Нана.

Винный погреб с традиционной аутентичной архитектурой и дегустацией грузинского вина, дегустация проводится по древним традициям из сосудов Квеври, дегустация бесплатная!