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Мцхета - древняя столица Грузии.

4.4
85 отзывов
WST G.
WST G. – Гид из Тбилиси
Самая полная экскурсия ⛳ по старинному городу Мцхета за 3 часа.

Экскурсионный автобус отправляется из центра Тбилиси.

Во время пешей прогулки вы посетите монастырь Джвари и насладитесь панорамным видом на горы ⛰️.

Отправитесь в собор Светицховели и монастырский комплекс Самтавро.

После экскурсии 🧭 направитесь в винный погреб, где вас ждет дегустация грузинских вин.

Экскурсия проводится на английском и русском языках.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $26 за человека

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Мцхета - древняя столица Грузии.
Мцхета - древняя столица Грузии.

Что вы увидите

  • Мцхета - древняя столица Грузии
  • Джвари - монастырь 6-го века (объект всемирного наследия ЮНЕСКО ).
  • Светицховели - место захоронения хитона Христа
  • Самтавро - монастырский комплекс 11-го века, где похоронены первый христианский король Мириани и его жена Нана
  • Аутентичный винный погреб
Тур в Мцхету - это экскурсия ⛳ которая позволит вам вырваться из города и посетить древний город 🏙️ - первую столицу Грузии Мцхету в течение всего нескольких часов. Во время экскурсии 🧭 вы сможете насладиться панорамным видом на воздушные горы ⛰️ вокруг монастыря Джвари, увидите природное уникальное явление слияние двух рек Арагви и Куры и перенесетесь в начало века посетив собор Светицховели и храм Самтавро.
Экскурсия сопровождается живым гидом на английском и русском языках, что обеспечивает лучшее соотношение цены для семьи, друзей, пар и индивидуальных путешественников.

Мы посетим:

  • Город Мцхета, является одним из старейших городов Грузии рядом с Тбилиси. Мцхета был столицей ⭐️ грузинского царства Иберии с 3 века до н. э. - 5 век нашей эры, здесь грузины приняли христианство в 317. Мцхета остается основным местом Грузинской Православной Апостольской Церкви.
  • Джвари - это грузинский православный монастырь 6-го века недалеко от Мцхеты (объект всемирного наследия ЮНЕСКО ). Название Джвари переводится как монастырь Креста, откуда открываеться панорама на слияние двух рек Арагви и Кура.
  • Светицховели был построен в 11-м веке, хотя сам еще старше, начиная с начала 4-го века и окружен целым рядом легенд, связанных в первую очередь с ранними христианскими традициями. Светицховели, известный как место захоронения хитона Христа, долгое время был главным собором Грузии и остается одним из самых почитаемых мест и по сей день. Церковь ⛪ является одним из объектов ЮНЕСКО всемирного наследия.
  • Самтавро - это монастырский комплекс 11-го века, где похоронены первый христианский король Мириани и его жена Нана.
Винный погреб с традиционной аутентичной архитектурой и дегустацией грузинского вина, дегустация проводится по древним традициям из сосудов Квеври, дегустация бесплатная!
Что входит
  • транспорт
  • экскурсионное обслуживание
  • дегустация вина
  • Просим учесть что оплата за экскурсию в офисе производится в Национальной валюте согласно международному курсу.
  • экскурсия проводится на двух языках, Русский и Английский
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
Начало и место завершения
🚩 Kote Afkhazy St, Tbilisi
Мцхета - древняя столица Грузии.
Мцхета - древняя столица Грузии.
Мцхета - древняя столица Грузии.
Мцхета - древняя столица Грузии.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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WST G.
WST G.
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85 отзывов оставили туристы

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