Джвари - монастырь 6-го века (объект всемирного наследия ЮНЕСКО ).
Светицховели - место захоронения хитона Христа
Самтавро - монастырский комплекс 11-го века, где похоронены первый христианский король Мириани и его жена Нана
Аутентичный винный погреб
Тур в Мцхету - это экскурсия ⛳ которая позволит вам вырваться из города и посетить древний город 🏙️ - первую столицу Грузии Мцхету в течение всего нескольких часов. Во время экскурсии 🧭 вы сможете насладиться панорамным видом на воздушные горы ⛰️ вокруг монастыря Джвари, увидите природное уникальное явление слияние двух рек Арагви и Куры и перенесетесь в начало века посетив собор Светицховели и храм Самтавро.
Экскурсия сопровождается живым гидом на английском и русском языках, что обеспечивает лучшее соотношение цены для семьи, друзей, пар и индивидуальных путешественников.
Мы посетим:
Город Мцхета, является одним из старейших городов Грузии рядом с Тбилиси. Мцхета был столицей ⭐️ грузинского царства Иберии с 3 века до н. э. - 5 век нашей эры, здесь грузины приняли христианство в 317. Мцхета остается основным местом Грузинской Православной Апостольской Церкви.
Джвари - это грузинский православный монастырь 6-го века недалеко от Мцхеты (объект всемирного наследия ЮНЕСКО ). Название Джвари переводится как монастырь Креста, откуда открываеться панорама на слияние двух рек Арагви и Кура.
Светицховели был построен в 11-м веке, хотя сам еще старше, начиная с начала 4-го века и окружен целым рядом легенд, связанных в первую очередь с ранними христианскими традициями. Светицховели, известный как место захоронения хитона Христа, долгое время был главным собором Грузии и остается одним из самых почитаемых мест и по сей день. Церковь ⛪ является одним из объектов ЮНЕСКО всемирного наследия.
Самтавро - это монастырский комплекс 11-го века, где похоронены первый христианский король Мириани и его жена Нана.
Винный погреб с традиционной аутентичной архитектурой и дегустацией грузинского вина, дегустация проводится по древним традициям из сосудов Квеври, дегустация бесплатная!
Что входит
транспорт
экскурсионное обслуживание
дегустация вина
Просим учесть что оплата за экскурсию в офисе производится в Национальной валюте согласно международному курсу.
экскурсия проводится на двух языках, Русский и Английский
Что не входит
личные расходы
питание
Начало и место завершения
🚩 Kote Afkhazy St, Tbilisi
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.