Парадные Сололаки: индивидуальна тёплая прогулка и чаепитие в старинной квартире
Исследовать самый аутентичный район города и понять, каким был Тифлис 100 лет назад
Уже успели попробовать хинкали, обойти символы Тбилиси и оценить местное вино? Самое время углубиться в скрытую, самую атмосферную часть города — район Сололаки. Мы проведём вас по старинным парадным с уцелевшими росписями, доходным домам и дворикам.
А после вы окажетесь в господской квартире, где под чай с домашними хачапури услышите трогательные истории Тифлиса.
С первых минут встречи начнётся наше погружение в Тифлис 19 века. Вместе с артистичным гидом вы неспешно прогуляетесь по району Сололаки — его самобытным дворикам и улицам, доходным домам и помпезным особнякам. Мы наведаемся в гости в 5-6 старинных парадных, самых красивых и труднодоступных. Изящные росписи, кованые лестницы, аутентичная фурнитура: от нас не ускользнёт ни одна деталь. А визуальную красоту мы дополним интересными фактами о старом Тифлисе.
Чай и хачапури — в квартире начала 20 века
А теперь проникнем еще глубже в тифлисский быт прошлого века: заглянем в гости в старинную квартиру семьи Каламкаровых, хозяйка которой бережно хранит архивные фото и истории своего рода (а ещё готовит превосходные хачапури — но об этом позже).
В квартире рассмотрим редчайшие альфрейные росписи, чудом сохранившуюся отделку и предметы интерьера родом из эпохи модерна. И через эти детали попробуем представить, как жили богатые горожане больше 100 лет назад.
В финале встречи устроим чаепитие с домашними сладостями и хачапури: хозяйка квартиры поделится историями о расселении коммуналки, тяжёлых временах и людях, которые некогда жили или просто бывали в этих стенах. Так на память о нашей встрече у вас останутся не только колоритные фотографии, но и трогательные сюжеты вековой давности.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешая, без дополнительных расходов. Плотный перекус в ходе чаепития во время посещения исторической квартиры входит в стоимость.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Возможно провести экскурсию для большего количества участников: 3-4 участника — €170 5-6 участника — €250
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фаиг — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 272 туристов
За 14 лет жизни в Грузии я собрал уникальную коллекцию маршрутов: от исторических парадных и старинных квартир до диких пещер, горных троп, озёр и каньонов. Вместе с командой гидов, влюблённых читать дальше
в своё дело, мы уже более 7 лет помогаем путешественникам открывать Грузию с разных сторон и дарим незабываемые эмоции. Каждый маршрут продуман до мелочей и наполнен уникальными деталями, чтобы каждая поездка была такой же интересной как первая.