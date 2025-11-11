Уже успели попробовать хинкали, обойти символы Тбилиси и оценить местное вино? Самое время углубиться в скрытую, самую атмосферную часть города — район Сололаки. Мы проведём вас по старинным парадным с уцелевшими росписями, доходным домам и дворикам. А после вы окажетесь в господской квартире, где под чай с домашними хачапури услышите трогательные истории Тифлиса.

Описание экскурсии

Экспедиция по парадным Сололаки

С первых минут встречи начнётся наше погружение в Тифлис 19 века. Вместе с артистичным гидом вы неспешно прогуляетесь по району Сололаки — его самобытным дворикам и улицам, доходным домам и помпезным особнякам. Мы наведаемся в гости в 5-6 старинных парадных, самых красивых и труднодоступных. Изящные росписи, кованые лестницы, аутентичная фурнитура: от нас не ускользнёт ни одна деталь. А визуальную красоту мы дополним интересными фактами о старом Тифлисе.

Чай и хачапури — в квартире начала 20 века

А теперь проникнем еще глубже в тифлисский быт прошлого века: заглянем в гости в старинную квартиру семьи Каламкаровых, хозяйка которой бережно хранит архивные фото и истории своего рода (а ещё готовит превосходные хачапури — но об этом позже).

В квартире рассмотрим редчайшие альфрейные росписи, чудом сохранившуюся отделку и предметы интерьера родом из эпохи модерна. И через эти детали попробуем представить, как жили богатые горожане больше 100 лет назад.

В финале встречи устроим чаепитие с домашними сладостями и хачапури: хозяйка квартиры поделится историями о расселении коммуналки, тяжёлых временах и людях, которые некогда жили или просто бывали в этих стенах. Так на память о нашей встрече у вас останутся не только колоритные фотографии, но и трогательные сюжеты вековой давности.

Организационные детали