Дети могут играть в отважных путешественников и бесстрашных кладоискателей, не уставая. А что, если мы пригласим вас и вашего ребёнка на настоящие раскопки в археологический музей? Вы узнаете о прелестях и трудностях работы археологов, посмотрите на исторические экспонаты, а потом ваш ребёнок сам отыщет артефакт с помощью необходимых инструментов.

за 1 человека или €72 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы немного прогуляемся по Банному кварталу и пройдём по Инжировому ущелью до красивого водопада в центре Тбилиси. Вы насладитесь природой и послушаете нескучные рассказы гида об истории этих мест. Затем мы отправимся в археологический музей под открытым небом и осмотрим его. А дальше начнётся самое интересное!

Ваш ребёнок узнает нюансы работы археологов, а потом сам примет участие в раскопках. Мы выдадим все надлежащие инструменты (совки, кисточки, скребки) и подходящую одежду. Под чуткими наставлениями профессионалов маленький археолог вволю поработает на месте раскопок и обязательно что-нибудь найдёт. За что получит небольшой подарок на память.

Кому подойдёт

Раскопки — очень интересный, развлекательно-познавательный процесс, который нравится всем, но особенно подойдёт детям от 5 до 15 лет.

Организационные детали