Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)

Индивидуальная экскурсия в Тбилиси

Прокатиться по реке и погрузиться в праздник с национальными танцами и вкусными блюдами

Предлагаем прочувствовать Тбилиси во всём его многообразии.

После дня, насыщенного древними памятниками и историческими местами, водная прогулка и вкусный ужин будут как нельзя кстати. Все локации расположены рядом. Вам ни о чём не надо беспокоиться.

Мы проводим вас до причала, а потом в ресторан, где уже будут дымиться аппетитные блюда и плескаться ароматное вино.
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Прогулка по Куре и вечер в грузинском ресторане (всё включено)
Ближайшие даты:
29
ноя
30
ноя
1
дек
2
дек
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дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Прогулка на кораблике по Куре

Приятные виды, мягкий бриз, лёгкая музыка и бокал грузинского вина — за полчаса мини-круиза вы погрузитесь в атмосферу релакса и умиротворения.

Ужин в грузинском ресторане

А после перенесётесь на настоящий национальный праздник в уютный ресторан. Попробуете блюда местной кухни, насладитесь аутентичной живой музыкой и шоу грузинских танцев от профессиональных танцоров.

Что будет в меню

  • хлеб
  • сацебели, ткемали
  • бадриджаны с грецкими орехами по-грузински
  • пхали, надуги
  • мегрельские хачапури, хинкали
  • чашушули из мяса говядины, шашлык
  • вино, лимонад, боржоми

Организационные детали

  • В стоимость программы входят прогулка на катере с дегустацией вина и ужин в ресторане с живой музыкой и танцевальной программой
  • Время в ресторане не ограничено
  • Можем организовать программу для большего количества человек. Подробности — в личной переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Горгасали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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