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Предлагаем прочувствовать Тбилиси во всём его многообразии.



После дня, насыщенного древними памятниками и историческими местами, водная прогулка и вкусный ужин будут как нельзя кстати. Все локации расположены рядом. Вам ни о чём не надо беспокоиться.



Мы проводим вас до причала, а потом в ресторан, где уже будут дымиться аппетитные блюда и плескаться ароматное вино.