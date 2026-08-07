Предлагаем прочувствовать Тбилиси во всём его многообразии.
После дня, насыщенного древними памятниками и историческими местами, водная прогулка и вкусный ужин будут как нельзя кстати. Все локации расположены рядом. Вам ни о чём не надо беспокоиться.
Мы проводим вас до причала, а потом в ресторан, где уже будут дымиться аппетитные блюда и плескаться ароматное вино.
После дня, насыщенного древними памятниками и историческими местами, водная прогулка и вкусный ужин будут как нельзя кстати. Все локации расположены рядом. Вам ни о чём не надо беспокоиться.
Мы проводим вас до причала, а потом в ресторан, где уже будут дымиться аппетитные блюда и плескаться ароматное вино.
Описание экскурсии
Прогулка на кораблике по Куре
Приятные виды, мягкий бриз, лёгкая музыка и бокал грузинского вина — за полчаса мини-круиза вы погрузитесь в атмосферу релакса и умиротворения.
Ужин в грузинском ресторане
А после перенесётесь на настоящий национальный праздник в уютный ресторан. Попробуете блюда местной кухни, насладитесь аутентичной живой музыкой и шоу грузинских танцев от профессиональных танцоров.
Что будет в меню
- хлеб
- сацебели, ткемали
- бадриджаны с грецкими орехами по-грузински
- пхали, надуги
- мегрельские хачапури, хинкали
- чашушули из мяса говядины, шашлык
- вино, лимонад, боржоми
Организационные детали
- В стоимость программы входят прогулка на катере с дегустацией вина и ужин в ресторане с живой музыкой и танцевальной программой
- Время в ресторане не ограничено
- Можем организовать программу для большего количества человек. Подробности — в личной переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Горгасали
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 797 туристов
Я родился и вырос в Тбилиси. Занимаюсь туризмом уже не первый год. У меня большой опыт работы в этой сфере. За это время сплотил коллектив целенаправленных людей, которые знают и любят свое дело. Мы профессионально организовываем экскурсии по всем регионам Грузии. Для нас главное - качество нашего сервиса.
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