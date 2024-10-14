Имеретия ― живописный регион, расположенный в двух часах езды от Тбилиси.
Он славится в первую очередь природой: скалами, огромными зелёными лугами, реками, водопадами, в которых можно купаться.
А ещё там есть единственная на Кавказе виа феррата и уникальный столп Кацхи, на вершине которого живёт монах Максим. И всё это ждёт вас на экскурсии!
Он славится в первую очередь природой: скалами, огромными зелёными лугами, реками, водопадами, в которых можно купаться.
А ещё там есть единственная на Кавказе виа феррата и уникальный столп Кацхи, на вершине которого живёт монах Максим. И всё это ждёт вас на экскурсии!
Описание экскурсии
Я до сих пор помню свои впечатления, когда сам впервые прошёл по этому маршруту, ― это было невероятно! Исследовав разные локации, я составил интересную программу, которая подходит даже новичкам с минимальной физподготовкой. Вы сможете и насладиться красивыми видами, и получить адреналин, лазая по скалам, и завести новые знакомства. Итак, мы посетим:
- Кацхийский столп. Это часовня, расположенная на узкой скале на высоте 40 метров. Там живёт монах Максим, который и начал восстанавливать это место. Мы поднимемся на соседнюю скалу, где есть 2 смотровые площадки, чтобы поближе увидеть знаменитый столп и сделать фото Имеретии с высоты.
- Малый водопад Шавморева на реке Проне. Доедем до села Свери и оттуда устроим небольшой хайк (6,5 км в обе стороны). Спустимся в каньон, перейдём реку вброд и по другому берегу дойдём до водопада. Там устроим привал, перекусим, пофотографируемся. А ещё в водопаде можно искупаться ― настоящее спасение после тбилисской жары!
- Виа феррата. После водопада приступим к экстремальной части программы ― отправимся лазать по скалам. Для этого возьмём экипировку, пройдём инструктаж и будем осваивать горный маршрут. Поход по виа феррате безопасный (используем альпинистскую страховку), но захватывающий: мы поднимемся на высоту 50 метров, будем останавливаться на обзорных площадках с невероятным видом на просторы Имеретии и даже покачаемся на качелях на высоте птичьего полёта.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном внедорожнике Renault Duster или Renault Аrkana, сопровождение гида, услуги инструктора на виа феррате, экипировка, фото и видеосъёмка с дрона
- Отдельно оплачивается питание (по желанию). Также вы можете взять перекус с собой.
- Программа подходит для участников от 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Площади свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 17 туристов
Я занимаюсь треккинговым туризмом с 2020 года, раньше водил маршруты по Карелии и Ленинградской области, потом переехал в Грузию и теперь здесь занимаюсь хайкингом, скалолазанием и другими видами экстремального отдыха.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Я до сих пор в полном восторге от прохождения виа феррата! Это был невероятный опыт, который оставил массу эмоций и адреналина. Огромное спасибо нашему гиду за то, что организовал это
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Недавно я вернулась из путешествия в Имеретию и до сих пор под приятным впечатлением! Гид Максим был очень чутким и отзывчивым и сделал поездку более комфортной для меня с учетом
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Было очень весело) Активности правда много, запасайтесь обувью с хорошим протектором и желательно взять тапки типа кроксов)))
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