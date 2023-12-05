Максим — ваш гид в Тбилиси

Я занимаюсь треккинговым туризмом уже четвёртый год, раньше водил маршруты по Карелии и Ленинградской области, а с прошлой осени переехал в Грузию и теперь здесь занимаюсь хайкингом, скалолазанием и другими видами экстремального отдыха. Я искусствовед по образованию, поэтому в любом из своих маршрутов стараюсь собирать различные факты как об истории места, как и о местной флоре и фауне. Моим гостям очень нравится, что можно послушать истории о том, что окружает их и прикоснуться к этому.

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