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Искусствовед по образованию, поэтому в любом из своих маршрутов стараюсь собирать различные факты как об истории места, так и о местной флоре и фауне. Безопасность — мой приоритет. Ежегодно прохожу курсы первой помощи. В походах особое внимание уделяю атмосфере. Я умею объединять людей, превращая группу незнакомцев в команду, в которой каждый чувствует себя уверенно. Если вы новичок — я буду рядом, помогу освоить технику движения, поделюсь лайфхаками и поддержу в сложные моменты. А если вы опытный хайкер — мы вместе найдём маршрут, который станет для вас вызовом. Приглашаю в свои туры людей с открытым сердцем и жаждой приключений. Если вас манит неизвестная тропа в дебрях, значит, мы с вами на одной волне.