Путешествие по Имеретии

Индивидуальная экскурсия в Тбилиси

Увидеть знаменитый столп Кацхи, пройти фиа феррату и отдохнуть у водопада

Имеретия ― живописный регион, расположенный в двух часах езды от Тбилиси.

Он славится, в первую очередь, природой: скалами, огромными зелёными лугами, реками, водопадами, в которых можно купаться.

А ещё там есть единственная на Кавказе виа феррата и уникальный столп Кацхи, на вершине которого живёт монах Максим. И всё это ждёт вас на экскурсии!
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Путешествие по Имеретии
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€130
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Я до сих пор помню свои впечатления, когда сам впервые прошёл по этому маршруту, ― это было невероятно! Исследовав разные локации, я составил интересную программу, которая подходит даже новичкам с минимальной физподготовкой. Вы сможете и насладиться красивыми видами, и получить адреналин, лазая по скалам, и завести новые знакомства. Итак, в однодневном туре в Имеретию мы посетим:

  • Кацхийский столп. Это часовня, расположенная на узкой скале на высоте 40 метров. Там живёт монах Максим, который и начал восстанавливать это место. Мы поднимемся на соседнюю скалу, где есть 2 смотровые площадки, чтобы поближе увидеть знаменитый столп и сделать фото Имеретии с высоты.
  • Малый водопад Шавморева на реке Проне. Доедем до села Свери и оттуда устроим небольшой хайк (6,5 км в обе стороны). Спустимся в каньон, перейдём реку вброд и по другому берегу дойдём до водопада. Там устроим привал, перекусим, пофотографируемся. А ещё в водопаде можно искупаться ― настоящее спасение после тбилисской жары!
  • Виа феррата. После водопада приступим к экстремальной части программы ― отправимся лазать по скалам. Для этого возьмём экипировку, пройдём инструктаж и будем осваивать горный маршрут. Поход по виа феррате безопасный (используем альпинистскую страховку), но захватывающий: мы поднимемся на высоту 50 метров, будем останавливаться на обзорных площадках с невероятным видом на просторы Имеретии и даже покачаемся на качелях на высоте птичьего полёта.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном внедорожнике Renault Duster или Renault Аrkana, сопровождение гида, услуги инструктора на виа феррате, экипировка, фото и видеосъёмка с дрона
  • Отдельно оплачивается питание (по желанию). Также вы можете взять перекус с собой.
  • Программа подходит для участников от 10 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Площади свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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