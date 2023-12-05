Увидеть знаменитый столп Кацхи, пройти фиа феррату и отдохнуть у водопада
Имеретия ― живописный регион, расположенный в двух часах езды от Тбилиси.
Он славится, в первую очередь, природой: скалами, огромными зелёными лугами, реками, водопадами, в которых можно купаться.
А ещё там есть единственная на Кавказе виа феррата и уникальный столп Кацхи, на вершине которого живёт монах Максим. И всё это ждёт вас на экскурсии!
Он славится, в первую очередь, природой: скалами, огромными зелёными лугами, реками, водопадами, в которых можно купаться.
А ещё там есть единственная на Кавказе виа феррата и уникальный столп Кацхи, на вершине которого живёт монах Максим. И всё это ждёт вас на экскурсии!
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€130
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Я до сих пор помню свои впечатления, когда сам впервые прошёл по этому маршруту, ― это было невероятно! Исследовав разные локации, я составил интересную программу, которая подходит даже новичкам с минимальной физподготовкой. Вы сможете и насладиться красивыми видами, и получить адреналин, лазая по скалам, и завести новые знакомства. Итак, в однодневном туре в Имеретию мы посетим:
- Кацхийский столп. Это часовня, расположенная на узкой скале на высоте 40 метров. Там живёт монах Максим, который и начал восстанавливать это место. Мы поднимемся на соседнюю скалу, где есть 2 смотровые площадки, чтобы поближе увидеть знаменитый столп и сделать фото Имеретии с высоты.
- Малый водопад Шавморева на реке Проне. Доедем до села Свери и оттуда устроим небольшой хайк (6,5 км в обе стороны). Спустимся в каньон, перейдём реку вброд и по другому берегу дойдём до водопада. Там устроим привал, перекусим, пофотографируемся. А ещё в водопаде можно искупаться ― настоящее спасение после тбилисской жары!
- Виа феррата. После водопада приступим к экстремальной части программы ― отправимся лазать по скалам. Для этого возьмём экипировку, пройдём инструктаж и будем осваивать горный маршрут. Поход по виа феррате безопасный (используем альпинистскую страховку), но захватывающий: мы поднимемся на высоту 50 метров, будем останавливаться на обзорных площадках с невероятным видом на просторы Имеретии и даже покачаемся на качелях на высоте птичьего полёта.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном внедорожнике Renault Duster или Renault Аrkana, сопровождение гида, услуги инструктора на виа феррате, экипировка, фото и видеосъёмка с дрона
- Отдельно оплачивается питание (по желанию). Также вы можете взять перекус с собой.
- Программа подходит для участников от 10 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Площади свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Тбилиси
Я занимаюсь треккинговым туризмом уже четвёртый год, раньше водил маршруты по Карелии и Ленинградской области, а с прошлой осени переехал в Грузию и теперь здесь занимаюсь хайкингом, скалолазанием и другими видами экстремального отдыха. Я искусствовед по образованию, поэтому в любом из своих маршрутов стараюсь собирать различные факты как об истории места, как и о местной флоре и фауне. Моим гостям очень нравится, что можно послушать истории о том, что окружает их и прикоснуться к этому.
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