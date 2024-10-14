Мои заказы

Путешествие из Тбилиси по Имеретии

Увидеть знаменитый столп Кацхи, пройти виа феррату и отдохнуть у водопада
Имеретия ― живописный регион, расположенный в двух часах езды от Тбилиси.

Он славится в первую очередь природой: скалами, огромными зелёными лугами, реками, водопадами, в которых можно купаться.

А ещё там есть единственная на Кавказе виа феррата и уникальный столп Кацхи, на вершине которого живёт монах Максим. И всё это ждёт вас на экскурсии!
5
3 отзыва
Путешествие из Тбилиси по Имеретии
Путешествие из Тбилиси по Имеретии
Путешествие из Тбилиси по Имеретии

Описание экскурсии

Я до сих пор помню свои впечатления, когда сам впервые прошёл по этому маршруту, ― это было невероятно! Исследовав разные локации, я составил интересную программу, которая подходит даже новичкам с минимальной физподготовкой. Вы сможете и насладиться красивыми видами, и получить адреналин, лазая по скалам, и завести новые знакомства. Итак, мы посетим:

  • Кацхийский столп. Это часовня, расположенная на узкой скале на высоте 40 метров. Там живёт монах Максим, который и начал восстанавливать это место. Мы поднимемся на соседнюю скалу, где есть 2 смотровые площадки, чтобы поближе увидеть знаменитый столп и сделать фото Имеретии с высоты.
  • Малый водопад Шавморева на реке Проне. Доедем до села Свери и оттуда устроим небольшой хайк (6,5 км в обе стороны). Спустимся в каньон, перейдём реку вброд и по другому берегу дойдём до водопада. Там устроим привал, перекусим, пофотографируемся. А ещё в водопаде можно искупаться ― настоящее спасение после тбилисской жары!
  • Виа феррата. После водопада приступим к экстремальной части программы ― отправимся лазать по скалам. Для этого возьмём экипировку, пройдём инструктаж и будем осваивать горный маршрут. Поход по виа феррате безопасный (используем альпинистскую страховку), но захватывающий: мы поднимемся на высоту 50 метров, будем останавливаться на обзорных площадках с невероятным видом на просторы Имеретии и даже покачаемся на качелях на высоте птичьего полёта.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном внедорожнике Renault Duster или Renault Аrkana, сопровождение гида, услуги инструктора на виа феррате, экипировка, фото и видеосъёмка с дрона
  • Отдельно оплачивается питание (по желанию). Также вы можете взять перекус с собой.
  • Программа подходит для участников от 10 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 17 туристов
Я занимаюсь треккинговым туризмом с 2020 года, раньше водил маршруты по Карелии и Ленинградской области, потом переехал в Грузию и теперь здесь занимаюсь хайкингом, скалолазанием и другими видами экстремального отдыха.
читать дальшеуменьшить

Искусствовед по образованию, поэтому в любом из своих маршрутов стараюсь собирать различные факты как об истории места, так и о местной флоре и фауне. Безопасность — мой приоритет. Ежегодно прохожу курсы первой помощи. В походах особое внимание уделяю атмосфере. Я умею объединять людей, превращая группу незнакомцев в команду, в которой каждый чувствует себя уверенно. Если вы новичок — я буду рядом, помогу освоить технику движения, поделюсь лайфхаками и поддержу в сложные моменты. А если вы опытный хайкер — мы вместе найдём маршрут, который станет для вас вызовом. Приглашаю в свои туры людей с открытым сердцем и жаждой приключений. Если вас манит неизвестная тропа в дебрях, значит, мы с вами на одной волне.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
Я до сих пор в полном восторге от прохождения виа феррата! Это был невероятный опыт, который оставил массу эмоций и адреналина. Огромное спасибо нашему гиду за то, что организовал это
читать дальшеуменьшить

незабываемое приключение!

Подъем по скале, шаг за шагом, с цепляющими видами вокруг — это было просто фантастически.

Отдельное спасибо за внимание к деталям безопасности. Инструкции были четкими и понятными, благодаря чему мы смогли сконцентрироваться на красоте момента и наслаждаться каждым мгновением.

Но кульминацией стал водопад. Когда мы добрались до места, ничто не могло остановить нас от купания даже в середине октября! Это был освежающий, невероятно бодрящий момент, когда ты чувствуешь единение с природой на сто процентов.

Спасибо за этот день, за эмоции и за невероятное приключение! Рекомендую всем, кто ищет адреналин и незабываемые впечатления.

Я до сих пор в полном восторге от прохождения виа феррата! Это был невероятный опыт, который
Я до сих пор в полном восторге от прохождения виа феррата! Это был невероятный опыт, который
Я до сих пор в полном восторге от прохождения виа феррата! Это был невероятный опыт, который
Я до сих пор в полном восторге от прохождения виа феррата! Это был невероятный опыт, который
Я до сих пор в полном восторге от прохождения виа феррата! Это был невероятный опыт, который
Я до сих пор в полном восторге от прохождения виа феррата! Это был невероятный опыт, который
Я до сих пор в полном восторге от прохождения виа феррата! Это был невероятный опыт, который
Я до сих пор в полном восторге от прохождения виа феррата! Это был невероятный опыт, который
Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Недавно я вернулась из путешествия в Имеретию и до сих пор под приятным впечатлением! Гид Максим был очень чутким и отзывчивым и сделал поездку более комфортной для меня с учетом
читать дальшеуменьшить

того, что я боялась высоты. Мы наслаждались природными пейзажами, рассматривали древнюю церковь на скале, а катание на огромных качелях с видом на всю долину меня просто поразило, настолько это было красиво! Максим сбалансировал экстремальные активности с моментами спокойствия и созерцания, и это было одновременно и захватывающе, и расслабленно. Спасибо!

Недавно я вернулась из путешествия в Имеретию и до сих пор под приятным впечатлением! Гид Максим
Недавно я вернулась из путешествия в Имеретию и до сих пор под приятным впечатлением! Гид Максим
Недавно я вернулась из путешествия в Имеретию и до сих пор под приятным впечатлением! Гид Максим
Недавно я вернулась из путешествия в Имеретию и до сих пор под приятным впечатлением! Гид Максим
Вам был полезен этот отзыв?
Валерия
Было очень весело) Активности правда много, запасайтесь обувью с хорошим протектором и желательно взять тапки типа кроксов)))
Было очень весело) Активности правда много, запасайтесь обувью с хорошим протектором и желательно взять тапки типа кроксов)))
Было очень весело) Активности правда много, запасайтесь обувью с хорошим протектором и желательно взять тапки типа кроксов)))
Было очень весело) Активности правда много, запасайтесь обувью с хорошим протектором и желательно взять тапки типа кроксов)))
Было очень весело) Активности правда много, запасайтесь обувью с хорошим протектором и желательно взять тапки типа кроксов)))
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии на «Путешествие из Тбилиси по Имеретии»

Познать Грузию: Мцхета и Казбеги из Тбилиси (всё включено)
На машине
13 часов
50 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Познать Грузию: Мцхета и Казбеги из Тбилиси (всё включено)
Откройте для себя уникальные пейзажи и исторические места Грузии. Мцхета, Казбеги и серные бани Тбилиси подарят незабываемые впечатления
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€68 за человека
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
На автобусе
7 часов
19 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Из Тбилиси - в каньон Дашбаши и на Алмазный мост
Погрузитесь в удивительное путешествие по каньону Дашбаши и пройдите по знаменитому Алмазному мосту. Впечатляющие виды и незабываемые эмоции гарантированы
Начало: MEIDAN BAZAR
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
€80 за человека
Каньон Дашбаши, водопады + немецкая деревня Элизабетталь из Тбилиси
На машине
8 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Каньон Дашбаши, водопады + немецкая деревня Элизабетталь из Тбилиси
Пройти по стеклянному мосту, спуститься к каскадным водопадам и полюбоваться альпийскими полями
Начало: У метро «Авлабари»
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
€50 за человека
За зеленью и прохладой - в ботанический сад
Пешая
3 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
За зеленью и прохладой - в ботанический сад
Насладитесь природой и историей Тбилиси в одном туре. Прогулка по ботаническому саду и обзорная экскурсия по Старому городу подарят незабываемые впечатления
Начало: На улице Руставели
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
€15 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
от €300 за группу