Индивидуальная
до 6 чел.
Неизведанная Грузия (из Тбилиси на авто)
Забытый город Чиатура, монастырь Мгвимеви, столп Кацхи и водопад Самцвера за 1 день
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€205 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Путешествие из Тбилиси по Имеретии
Увидеть знаменитый столп Кацхи, пройти виа феррату и отдохнуть у водопада
Начало: На Площади свободы
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €300 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
Путешествие в Чиатуру подарит вам незабываемые виды с канатных дорог и знакомство с древними храмами на столпе Кацхи
Начало: В удобном вам месте в Тбилиси
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
- ВВиктория13 октября 2025Спасибо большое Михаилу! Было очень комфортно и интересно! Рекомендуем экскурсию и организаторов, хотелось бы отдельно отметить индивидуальный подход - все наши пожелания были учтены в полном объеме. Спасибо!
- NNelly29 августа 2025Благодарю команду за маршрут и гибкость в подборе локаций
Отдельное спасибо гиду Сабе за интеллигентность, образцовое воспитание, хороший русский язык, мастерство вождения авто, рафинированные манеры джентльмена и патриотизм истинного грузина. Огромный Человеческий респект
С уважением и почтением, Нелли
- аанна20 августа 2025Очень удачное решение выбрать эту экскурсию! Комфортный автомобиль забрал утром из отеля. Нас сопровождал Роман и это одно из самых
- ААртем16 июня 2025Добрый день, очень хочется рассказать подробнее об этой прекрасной экскурсии. Первое с чего начинается экскурсия - это очень приятная встреча
- JJulia11 мая 2025Спасибо водителю Роману за отличную и душевную поездку по нетипичной Грузии. В пещерном городе нас передали в руки экскурсовода, который
- ЮЮра26 мая 2024Ездили впятером с друзьями с гидом Бесо, остались очень довольны.
Бонусом Бесо за обедом научил нас произносить тосты и сам многократно продемонстрировал владение данным навыком)
Спасибо!
Горячо рекомендуем!
