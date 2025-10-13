читать дальше

с гидом Давидом. Он заранее уточняет о том, где нас удобно забрать. Машина отличная, очень удобная и комфортная. Далее выдвигаемся в путь. Первая остановка - пещерный город Уплисцихе. После выпитого кофе мы были переданы в профессиональные руки экскурсовода, который провел нас по городу, рассказал подробно о каждом из элементов города, с историей и это было не скучно. Далее мы оправились дальше с Давидом. Следующая остановка - город Чиатура. Отличная возможность посмотреть отличную от Тбилиси Грузию. Посмотреть, как живут маленькие города, из которых ушла промышленность. Посмотреть на город, который уникальный настолько, что общественным транспортом в нем является канатная дорога, а не автобус. А еще по пути зайти в скальный монастырь и еще больше погрузиться в историю.

Конечные пункты путешествия - это столп Кацхи и водопад Самцвера - здесь вы сможете окунуться в природу Грузии и побыть наедине с собой.

В конце хочется сказать, что экскурсия прекрасная, а с таким гидом как Давид она становится еще лучше.