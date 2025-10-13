Мои заказы

Чиатура – экскурсии в Тбилиси

Найдено 3 экскурсии в категории «Чиатура» в Тбилиси, цены от €205. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Неизведанная Грузия (из Тбилиси на авто)
Джиппинг
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Неизведанная Грузия (из Тбилиси на авто)
Забытый город Чиатура, монастырь Мгвимеви, столп Кацхи и водопад Самцвера за 1 день
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
€205 за всё до 6 чел.
Путешествие из Тбилиси по Имеретии
На машине
13 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Путешествие из Тбилиси по Имеретии
Увидеть знаменитый столп Кацхи, пройти виа феррату и отдохнуть у водопада
Начало: На Площади свободы
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €300 за всё до 8 чел.
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Чиатура - город канаток + столп Кацхи
Путешествие в Чиатуру подарит вам незабываемые виды с канатных дорог и знакомство с древними храмами на столпе Кацхи
Начало: В удобном вам месте в Тбилиси
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€250 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    13 октября 2025
    Неизведанная Грузия (из Тбилиси на авто)
    Спасибо большое Михаилу! Было очень комфортно и интересно! Рекомендуем экскурсию и организаторов, хотелось бы отдельно отметить индивидуальный подход - все наши пожелания были учтены в полном объеме. Спасибо!
  • N
    Nelly
    29 августа 2025
    Чиатура - город канаток + столп Кацхи
    Благодарю команду за маршрут и гибкость в подборе локаций
    Отдельное спасибо гиду Сабе за интеллигентность, образцовое воспитание, хороший русский язык, мастерство вождения авто, рафинированные манеры джентльмена и патриотизм истинного грузина. Огромный Человеческий респект
    С уважением и почтением, Нелли
  • а
    анна
    20 августа 2025
    Неизведанная Грузия (из Тбилиси на авто)
    Очень удачное решение выбрать эту экскурсию! Комфортный автомобиль забрал утром из отеля. Нас сопровождал Роман и это одно из самых
    приятных знакомств в Грузии). Мы очень мило про болтали всю дорогу и многое узнали о стране.
    С нами был ребенок 8 лет и она осталась в восторге от всех локаций! Обязательно берите купальники, чтобы искупаться и расслабиться после насыщенного и активного дня на водопаде, перед возвращением;)

  • А
    Артем
    16 июня 2025
    Неизведанная Грузия (из Тбилиси на авто)
    Добрый день, очень хочется рассказать подробнее об этой прекрасной экскурсии. Первое с чего начинается экскурсия - это очень приятная встреча
    с гидом Давидом. Он заранее уточняет о том, где нас удобно забрать. Машина отличная, очень удобная и комфортная. Далее выдвигаемся в путь. Первая остановка - пещерный город Уплисцихе. После выпитого кофе мы были переданы в профессиональные руки экскурсовода, который провел нас по городу, рассказал подробно о каждом из элементов города, с историей и это было не скучно. Далее мы оправились дальше с Давидом. Следующая остановка - город Чиатура. Отличная возможность посмотреть отличную от Тбилиси Грузию. Посмотреть, как живут маленькие города, из которых ушла промышленность. Посмотреть на город, который уникальный настолько, что общественным транспортом в нем является канатная дорога, а не автобус. А еще по пути зайти в скальный монастырь и еще больше погрузиться в историю.
    Конечные пункты путешествия - это столп Кацхи и водопад Самцвера - здесь вы сможете окунуться в природу Грузии и побыть наедине с собой.
    В конце хочется сказать, что экскурсия прекрасная, а с таким гидом как Давид она становится еще лучше.

  • J
    Julia
    11 мая 2025
    Неизведанная Грузия (из Тбилиси на авто)
    Спасибо водителю Роману за отличную и душевную поездку по нетипичной Грузии. В пещерном городе нас передали в руки экскурсовода, который
    объяснил значение всех комнат. Атмосфера в туре очень душевная. Ребенок доволен.
    Катались на фуникулере, заезжали в монастыри. Разнообразный набор мест не дает этой экскурсии быть утомительной несмотря на длительность.

  • Ю
    Юра
    26 мая 2024
    Чиатура - город канаток + столп Кацхи
    Ездили впятером с друзьями с гидом Бесо, остались очень довольны.
    Бонусом Бесо за обедом научил нас произносить тосты и сам многократно продемонстрировал владение данным навыком)
    Спасибо!
    Горячо рекомендуем!
