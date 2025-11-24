Приглашаем в путешествие в Кахетию — сердце грузинского виноделия и культуры.
Мастер-классы по чурчхеле и хлебу, дегустации вин, прогулки по Сигнаги и Телави, панорамные виды Алазанской долины и Кавказа подарят вам незабываемые впечатления!
Описание мастер-классаСердце грузинского виноделия Кахетия — это не только винодельческое искусство Грузии, но и регион, где оживает культура и древние традиции. Путешествие подарит незабываемые впечатления от природы, истории и настоящего грузинского гостеприимства. Мастер-классы с национальными традициями Первым пунктом нашей программы станет Манави, где вы самостоятельно приготовите знаменитую чурчхелу и попробуете пастилу. Вас ждут домашние вина и крепкий напиток чача по старинным рецептам. В Бадиаури вы увидите, как готовят хлеб по старинным традициям, попробуете свежий хлеб и лучшие сыры местного производства — настоящее знакомство с гастрономией региона. Духовное погружение Монастырь Бодбе, где покоится святая Нино, станет тихим и священным уголком для раздумий и знакомства с богатым историческим наследием Грузии. Прогулка по Сигнахи позволит узнать историю города, увидеть его древние стены и насладиться панорамами Алазанской долины. Посетите крепостную стену и откройте город с высоты. Незабываемое гастро-путешествие В Кахетии вы попробуете лучшие сорта вин — Саперави и Ркацители. Дегустация позволит прочувствовать богатство вкуса и понять тонкости местного виноделия. Со смотровых площадок откроются потрясающие виды на долину и Кавказский хребет, придавая путешествию атмосферу величия. А в древнем городе Телави вы увидите 900-летний платан и резиденцию царя Эрека II — символы стойкости, истории и красоты Кахетии. Важная информация:
- Одевайте комфортную обувь для передвижения.
- Предупреждайте организатора, если не можете отправиться на экскурсию.
Каждый день в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Манави
- Бадиаури
- Монастырь Бодбе
- Сигнахи
- Крепостная стена Сигнахи
- Алазанская долина
- Телави
Место начала и завершения?
Тбилиси, 1-й туп. Абано 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
