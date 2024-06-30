Паравани занимает особое место в сердцах путешественников и фотографов благодаря уникальной красоте и атмосфере уединения. Я возьму на себя организацию вашего отдыха — от закупки продуктов до создания кадров.
Моя цель — обеспечить вам беззаботное наслаждение природой, чтобы у вас остались только позитивные впечатления от этого дня.
Моя цель — обеспечить вам беззаботное наслаждение природой, чтобы у вас остались только позитивные впечатления от этого дня.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Мы отправимся из Тбилиси по живописной дороге, которая ведёт до самого озера в регионе Джавахети. Паравани окружено альпийскими лугами и низкими холмами — на этом фоне получаются великолепные снимки.
В своём темпе без спешки и суеты вы насладитесь невероятно красивой природой, прогуляетесь, полакомитесь хачапури, овощами и сырами на свежем воздухе. Я сделаю живые и яркие фото, а ещё расскажу, что необычного нашли водолазы на дне водоёма и почему учёные до сих не могут разгадать тайну этой находки.
Организационные детали
- Через 1–3 дня после поездки вы получите фотографии в обработке и видеоролик о вашем путешествии
- Поездка проходит на KIA Rio X-Line
- В стандартный набор для пикника входит: овощи, сыр, зелень, хачапури, напитки. Я заранее уточню, есть ли у вас предпочтения или ограничения в питании
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Тбилиси
Меня зовут Юлия. Уже более 2 лет я обустраиваю свою жизнь в Грузии. После 11 лет профессиональной фотографии в России и 5-летнего опыта в IT сегодня я стою на порогеЗадать вопрос
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