Паравани занимает особое место в сердцах путешественников и фотографов благодаря уникальной красоте и атмосфере уединения. Я возьму на себя организацию вашего отдыха — от закупки продуктов до создания кадров. Моя цель — обеспечить вам беззаботное наслаждение природой, чтобы у вас остались только позитивные впечатления от этого дня.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы отправимся из Тбилиси по живописной дороге, которая ведёт до самого озера в регионе Джавахети. Паравани окружено альпийскими лугами и низкими холмами — на этом фоне получаются великолепные снимки.

В своём темпе без спешки и суеты вы насладитесь невероятно красивой природой, прогуляетесь, полакомитесь хачапури, овощами и сырами на свежем воздухе. Я сделаю живые и яркие фото, а ещё расскажу, что необычного нашли водолазы на дне водоёма и почему учёные до сих не могут разгадать тайну этой находки.

Организационные детали