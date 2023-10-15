Увидеть заповедные уголки приграничной Грузии
Отъявленным путешественникам и ненасытным любителям приключений посвящается эта поездка! Она лежит в захватывающее дух ущелье, где шумят ледяные водопады и облака касаются макушек гор. На нашем пути встанет лес Сабадури, красивый в любое время года, и древний город-крепость. Мы всё преодолеем, с удовольствием осмотрим и сфотографируем с лучших ракурсов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Лес Сабадури, который входит в топ-20 красивейших лесов мира. Вы знали, что однажды в Сабадури нашли маааленькую, но краснокнижную букашку, и именно из-за неё лес стал охраняемым? Мы расскажем не только об этом! И непременно погуляем, чтобы вдохнуть целебный воздух и сделать крутые фото.
- Храм Кветера в городе-крепости 10 века, расположенном на берегу реки Илто. Когда-то город был одним из центров Кахетинского царства — и никто не мог его захватить. Вам предстоит увлекательный экскурс в историю этого места.
- Гора Тбатана и озеро Сакистино доступны в ясную погоду. Для подъёма на 2300 м понадобится ваша хорошая физподготовка. Если погода (или физподготовка) будут не соответствовать — тоже не беда: у нас в запасе есть пара-тройка чудесных мест для остановок.
- Панкисское ущелье и водопад Хадори — красота, которую не передать словами! Нужно увидеть. И ощутить: ножки помочить или даже в речку окунуться — если холодной воды не испугаетесь. По одну сторону ущелья вы увидите высоченные горы, облака и цветущие склоны. А по другую — обрывы, реку с порогами и водопады, водопады, водопады…
После всех приключений мы остановимся в лесу в специальном месте для пикников и устроим себе пиршество в кавказском духе.
Организационные детали
- В стоимость входит: поездка на комфортабельном Mitsubishi Delica, услуги водителя и гида-проводника
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- Забираем вас по адресу проживания и едем по маршруту. Иногда дорога бывает закрыта со стороны леса, и мы едем объездной — не менее живописной.
- Пикник обговаривается заранее. Если захотите шашлык — возьмём шампуры и необходимые продукты.
- Желательно иметь с собой паспорта, поскольку рядом будет граница с Дагестаном и могут встретиться желающие проверить документы
Дополнительные расходы
- Личные расходы: вода, кофе, перекус по пути
- Мясо и напитки для пикника — 10-30 евро (договоримся заранее)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от адреса вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 115 туристов
Гамарджоба, генацвале! И добро пожаловать в Сакартвело! Меня зовут Лора, я коренная уроженка Тбилиси. Работаю с командой профессиональных гидов и лучших водителей. Мы проводим экскурсии по всей стране. Мои любимые направления: треккинг, хайкинг, джиппинг и экстрим. С нетерпением ждём в гости каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
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