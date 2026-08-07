Отъявленным путешественникам и ненасытным любителям приключений посвящается эта поездка! Она лежит в захватывающее дух ущелье, где шумят ледяные водопады и облака касаются макушек гор. На нашем пути встанет лес Сабадури, красивый в любое время года, и древний город-крепость. Мы всё преодолеем, с удовольствием осмотрим и сфотографируем с лучших ракурсов.
Описание экскурсии
- Лес Сабадури, который входит в топ-20 красивейших лесов мира. Вы знали, что однажды в Сабадури нашли маааленькую, но краснокнижную букашку, и именно из-за неё лес стал охраняемым? Мы расскажем не только об этом! И непременно погуляем, чтобы вдохнуть целебный воздух и сделать крутые фото.
- Храм Кветера в городе-крепости 10 века, расположенном на берегу реки Илто. Когда-то город был одним из центров Кахетинского царства — и никто не мог его захватить. Вам предстоит увлекательный экскурс в историю этого места.
- Гора Тбатана и озеро Сакистино доступны в ясную погоду. Для подъёма на 2300 м понадобится ваша хорошая физподготовка. Если погода (или физподготовка) будут не соответствовать — тоже не беда: у нас в запасе есть пара-тройка чудесных мест для остановок.
- Панкисское ущелье и водопад Хадори — красота, которую не передать словами! Нужно увидеть. И ощутить: ножки помочить или даже в речку окунуться — если холодной воды не испугаетесь. По одну сторону ущелья вы увидите высоченные горы, облака и цветущие склоны. А по другую — обрывы, реку с порогами и водопады, водопады, водопады…
После всех приключений мы остановимся в лесу в специальном месте для пикников и устроим себе пиршество в кавказском духе.
Организационные детали
- В стоимость входит: поездка на комфортабельном Mitsubishi Delica, услуги водителя и гида-проводника
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- Забираем вас по адресу проживания и едем по маршруту. Иногда дорога бывает закрыта со стороны леса, и мы едем объездной — не менее живописной.
- Пикник обговаривается заранее. Если захотите шашлык — возьмём шампуры и необходимые продукты.
- Желательно иметь с собой паспорта, поскольку рядом будет граница с Дагестаном и могут встретиться желающие проверить документы
Дополнительные расходы
- Личные расходы: вода, кофе, перекус по пути
- Мясо и напитки для пикника — €10-30 (договоримся заранее)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От адреса вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1303 туристов
Гамарджоба, генацвале! И добро пожаловать в Сакартвело! Меня зовут Лора, я коренная уроженка Тбилиси. Работаю с командой профессиональных гидов и лучших водителей. Мы проводим экскурсии по всей стране. Мои любимые направления: треккинг, хайкинг, джиппинг и экстрим. С нетерпением ждём в гости каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!
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