Я дарю путешественникам уникальное сочетание гастрономических удовольствий и медитативного расслабления в живописных природных условиях. Это не просто пикник — это кулинарное шоу под открытым небом, где каждый может понаблюдать, как создаются вкусные бургеры, и погрузиться в атмосферу спокойствия и уюта.

Описание фото-прогулки

Мы с вами отправимся в лес Сабадури, один из самых живописных уголков Грузии. Он славится могучими деревьями и невероятными пейзажами, особенно осенью, когда листья окрашиваются в яркие оттенки жёлтого, оранжевого и красного. Вы сможете ощутить слияние с природой, почувствовать её дыхание и красоту в каждой детали.

Я расскажу, как местные ландшафты и климат влияют на восприятие еды, настроение и аппетит. А вы понаблюдаете, как я создаю сочные котлеты для бургеров и жарю их на открытом огне. Это будет настоящее зрелище с винтажными нотками, где каждый шаг — медитация и искусство.

Как профессиональный фотограф я запечатлею эти моменты для вас. Вы получите не только незабываемый опыт, но и профессиональные снимки на фоне осеннего леса.

Организационные детали