Я дарю путешественникам уникальное сочетание гастрономических удовольствий и медитативного расслабления в живописных природных условиях.
Это не просто пикник — это кулинарное шоу под открытым небом, где каждый может понаблюдать, как создаются вкусные бургеры, и погрузиться в атмосферу спокойствия и уюта.
Это не просто пикник — это кулинарное шоу под открытым небом, где каждый может понаблюдать, как создаются вкусные бургеры, и погрузиться в атмосферу спокойствия и уюта.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание фото-прогулки
Мы с вами отправимся в лес Сабадури, один из самых живописных уголков Грузии. Он славится могучими деревьями и невероятными пейзажами, особенно осенью, когда листья окрашиваются в яркие оттенки жёлтого, оранжевого и красного. Вы сможете ощутить слияние с природой, почувствовать её дыхание и красоту в каждой детали.
Я расскажу, как местные ландшафты и климат влияют на восприятие еды, настроение и аппетит. А вы понаблюдаете, как я создаю сочные котлеты для бургеров и жарю их на открытом огне. Это будет настоящее зрелище с винтажными нотками, где каждый шаг — медитация и искусство.
Как профессиональный фотограф я запечатлею эти моменты для вас. Вы получите не только незабываемый опыт, но и профессиональные снимки на фоне осеннего леса.
Организационные детали
- В стоимость всё включено
- Через 1-2 дня после встречи вы получите 20-40 фото в цветокоррекции ссылкой на облачное хранилище
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III
- До локации поедем на 4-местном легковом автомобиле. Есть стандартные места для детей от 3 лет
- В случае дождя возможны изменения в программе или перенос пикника на другой день
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Тбилиси
Провела экскурсии для 24 туристов
Меня зовут Юлия. Уже более 2 лет я обустраиваю свою жизнь в Грузии. После 11 лет профессиональной фотографии в России и 5-летнего опыта в IT сегодня я стою на порогеЗадать вопрос
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