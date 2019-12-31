14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Первое впечатление о Тбилиси

Я проведу вас по местам, в которых сосредоточена история Тбилиси и его непередаваемый колорит. Вы побываете у моста Метехи и Этнографического музея, услышите тбилисские легенды у Cерных бань и Инжирового ущелья с водопадом, прикоснетесь к истории церкви Сорока мучеников, армянской церкви Сурб Геворг и церкви Сиони, где хранится крест Святой Нино. Перед вами предстанут колоритные тбилисские фасады и балкончики, улочки Коте Абхази и Шардени, знаменитый памятник тамаде и не менее знаменитый театр Габриадзе. А еще вы осмотрите Тбилиси с обзорных площадок, заглянете в винтажные парадные на улице Дадиани, попробуете вкуснейшую чурчхелу и узнаете самое интересное о грузинском виноделии.

По волнам Куры с бокалом вина

После насыщенной пешеходной прогулки мы пересядем на катер у Моста Мира и с ветерком прокатимся по реке Кура. С нового ракурса вы взглянете на характерные тбилисские пейзажи — мосты Мира, Бараташвили и Метехи, старинные церкви, колоритные дома с нависшими над водой балкончиками, небольшой водопад и футуристический Дом Юстиции. А дополним мы речную прогулку дегустацией прекрасного грузинского вина.