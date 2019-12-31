14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. По Тбилиси — пешком и на катере

Познакомиться с символами города, проплыть по волнам Куры и продегустировать грузинское вино

Аркадий
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Аркадий – представитель гидов
Приготовьтесь исследовать старые кварталы Тбилиси изнутри и полюбоваться панорамами столицы с реки Куры.

Вы прогуляетесь от Cерных бань до парадных Дадиани, попробуете лучшую чурчхелу в городе, узнаете о тбилисских символах и легендах.

А после — насладитесь прохладой и отменным грузинским вином во время прогулки на катере.
22 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 3.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у Моста Метехи.
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У этой экскурсии14 отзывов
4.64
По Тбилиси — пешком и на катере
По Тбилиси — пешком и на катере

Что вас ожидает

Первое впечатление о Тбилиси
Я проведу вас по местам, в которых сосредоточена история Тбилиси и его непередаваемый колорит. Вы побываете у моста Метехи и Этнографического музея, услышите тбилисские легенды у Cерных бань и Инжирового ущелья с водопадом, прикоснетесь к истории церкви Сорока мучеников, армянской церкви Сурб Геворг и церкви Сиони, где хранится крест Святой Нино. Перед вами предстанут колоритные тбилисские фасады и балкончики, улочки Коте Абхази и Шардени, знаменитый памятник тамаде и не менее знаменитый театр Габриадзе. А еще вы осмотрите Тбилиси с обзорных площадок, заглянете в винтажные парадные на улице Дадиани, попробуете вкуснейшую чурчхелу и узнаете самое интересное о грузинском виноделии.

По волнам Куры с бокалом вина
После насыщенной пешеходной прогулки мы пересядем на катер у Моста Мира и с ветерком прокатимся по реке Кура. С нового ракурса вы взглянете на характерные тбилисские пейзажи — мосты Мира, Бараташвили и Метехи, старинные церкви, колоритные дома с нависшими над водой балкончиками, небольшой водопад и футуристический Дом Юстиции. А дополним мы речную прогулку дегустацией прекрасного грузинского вина.

Организационные детали

  • Дегустации вина, чурчхелы и прогулка на катере входят в стоимость экскурсии
  • Дети до 10 лет участвуют в экскурсии бесплатно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
По Тбилиси — пешком и на катере
По Тбилиси — пешком и на катере
По Тбилиси — пешком и на катере
По Тбилиси — пешком и на катере
По Тбилиси — пешком и на катере
По Тбилиси — пешком и на катере
По Тбилиси — пешком и на катере
По Тбилиси — пешком и на катере
По Тбилиси — пешком и на катере
По Тбилиси — пешком и на катере
По Тбилиси — пешком и на катере
По Тбилиси — пешком и на катере
По Тбилиси — пешком и на катере

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00 и 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Моста Метехи..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Аркадий
Аркадий
Я родился и вырос в Тбилиси. Занимаюсь туризмом уже не первый год. У меня большой опыт работы в этой сфере. За это время сплотил коллектив целенаправленных людей, которые знают и любят свое дело. Мы профессионалы, которые могут и умеют делать свою работу. Мы организовываем экскурсии по всем регионам Грузии и для нас главное качество нашего сервиса.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

31 декабря 2019
Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Аркадий выбрал правильное место для начала экскурсии - легко найти место встречи и сразу же можно увидеть общую структуру города. Во время прогулки пешком мы услышали много исторических фактов и городских легенд. Аркадий обратил наше внимание на многие детали, которые не бросаются в глаза. Заключительный аккорд - прогулка на катере. Мы увидели город с другого ракурса и ещё больше очаровались гостеприимным Тбилиси
23 декабря 2019
Сегодня были на экскурсии "По Тбилиси пешком и на катере".Нет слов чтобы выразить признательность нашему гиду Аркадию.Мы много путешествуем,бывали на многих экскурсиях,но такой профессионализм,глубокие знания и внимательное отношение к пожеланиям туристов не встречали никогда.Если вы хотите по настоящему почувствовать всю прелесть этого замечательного города,получить советы по дальнейшему времяпрепровождению в Грузии и просто пообщаться с профессионалом и прекрасным человеком,обращайтесь к Аркадию.Спасибо.
30 ноября 2019
Экскурсия была супер. Эмоции не передаваемые.... И все это благодаря гиду Аркадию. Открыли для себя Тбилиси совершенно с другой стороны . Ребёнок которого тяжело заинтересовать, слушал каждое слово после чего на эмоциях все пересказывал. Было очень здорово. Не смотря на все разнообразие предложенных на сайте экскурсий мне кажется мы выбрали самую лучшую и это 100% благодаря гиду.
27 ноября 2019
Спасибо большое Аркадию за насыщенную и интересную экскурсию !
Аркадий прекрасно владеет рассказанным материалов и всегда давал развёрнутые ответы на наши вопросы! Рекомендуем!
Экскурсия продлилась даже больше назначенных 3,5 часов! Время пролетело незаметно
Ноябрь 2019
6 ноября 2019
Экскурсию посетили 5 ноября. Гид Аркадий провел нас по старым улицам Тбилиси, рассказал про историю храма Метехи, серные бани. Показал и новые памятники Тбилиси- Софико Чиауарели, Сергея Парабаджанова. Прогулка на катере также сопровождается гидоми дегустацией вина. Экскурсия очень интерсная и время пролетает не заметно. Гид Аркадий интересный и знающий человек. Рекомендуем всем!
30 сентября 2019
Было очень интересно побродить по знаковым местам города с экскурсоводом, сразу сложилось впечатление о Тбилиси и привязка к местности произошла. Аркадий хорошо владеет историческим материалом, на все вопросы мы получили исчерпывающие ответы. На экскурсии мы были вдвоем, так что темп задавали сами - начало было в 16.00 и за 4 часа мы все неторопясь обошли с перерывами на кофе. И жемчужина этой экскурсии в конце - прогулка на катере по ночному Тбилиси - это просто обязательно! Мало того, что виды завораживающе красивы, так вам еще и покажут водопад, видимый только с воды. Это было просто потрясающее завершение нашего похода. Огромное спасибо Аркадию.
Gulia
19 сентября 2019
Аркадий замечательный рассказчик и интересный собеседник. Экскурсия прошла на одном дыхании! Столько интересного и полезного! Спасибо огромное за эту чудесную прогулку! А также , отдельное спасибо за фото и видео! Буду обязательно вас всем рекомендовать!
7 сентября 2019
Гид старается не только излагать содержание экскурсии, но и слышит своих экскурсантов, согласует с ними маршрут и темы рассказа.
5 сентября 2019
Большое спасибо Аркадию за интересную экскурсию по Тбилиси. Узнали много нового об истории, полюбовались видами, поговорили о сегодняшнем дне и в завершение прокатились на катере, увидев город с иной стороны. Все было органично, интересно, в удобном темпе. 4 часа пролетели незаметно. Очень рекомендуем
31 августа 2019
Я бы попробовала сходить на аналогичную экскурсию с другим гидом.
Ещё 4 отзыва

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