39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Тбилиси - праздник, который всегда с тобой

Старый город, новое время и вечные гуляния

Марина
Задать вопрос
Марина – ваш гид
Прогулка по Тбилиси это возможность побаловать свой взор красотой старинных улиц и современных проспектов, а воображение - историями любви и ненависти, предательства и дружбы, зависти и благородства.

Я люблю этот город и очень хочу показать вам Тбилиси гостеприимным, мудрым, зажигательным и душевным.

Таким, каким его знают местные жители.
60 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча квартал серных бань
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии39 отзывов
5
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой

Что вас ожидает

Прогулка по старому городу
Дух старины вы сможете ощутить в старой части города со знаменитыми серными банями, крепостями Нарикала и Метехи, храмами 5-ого и 6-ого веков, караван-сараями, узкими мощенными улочками и домами с резными балконами, ставшими визитной карточкой Тбилиси. Добро пожаловать в район Абанотубани!

Новое время – новые улицы
В той части города, которую начали застраивать с 19 века, вы познакомитесь с тбилисской неоклассикой, барокко и модерном. Здесь много уникальных домов, где останавливались и читали свои произведения великие русские писатели и поэты. Прогулка продолжается в районе Сололаки.

В тишине музейных залов
Гуляя по городу, путешественники часто упускают из вида музеи – и напрасно! В Тбилиси есть три замечательных государственных национальных музея, в которых хранятся уникальные экспонаты, формирующие национальную сокровищницу страны. В постоянных экспозициях музеев представлены работы Н.Пиросмани, Л. Гудиашвили, Д.Какабадзе. Интересны также Государственный музей шелка и Государственный этнографический музей под открытым небом. С живописью вы сможете познакомиться в частных музеях: доме-музее Л.Гудиашвили и музее современного искусства З.Церетели.

Тбилиси – праздник, который всегда с тобой
Вы убедитесь в том, что Тбилиси – город вечного праздника. В особые дни здесь проходят многочисленные фолк фестивали, устраиваются выставки народных промыслов, ярмарки, дегустация вин и сыров, народные гуляния и красочные представления. Все это вместе представляет собой смесь неповторимого колорита всех уголков Грузии в пределах одного города. А тем, кто планиует свой приезд в осенний период, стоит обратить внимание на то, что в последние выходные октября в Тбилиси празднуют день города – и это ни с чем не сравнимое веселье.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит пешком.
  • Продолжительность и точный маршрут экскурсии оговаривается заранее.
  • По желанию может быть организованна винная дегустация
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой
Тбилиси - праздник, который всегда с тобой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура квартал серных бань.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Марина
Марина
Мне 44 года и вот уже 2 года, как я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз, заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение, родиться в стране, где природа и предки все сделали за меня. Моя работа заключается лишь в том, чтобы с наилучшей стороны показать то великолепие, которое зовется Грузией. Мои туры сэкономят ваши время, деньги и силы, а главное создадут именно то представление о Грузии, которое сподвигнет вас возвращаться сюда за новыми впечатлениями и открытиями.
Напишите мне

39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 декабря 2019
Перед тем как заказать экскурсию - прошерстил чуть ли не все отзывы:) И все комплименты в адрес Марины - это все правда! Кроме экскурсии по Тбилиси взяли еще и поездку в Мцхету с Ананури. Все было на высоте! Рекомендую!
11 июля 2019
Очень информативная и содержательная экскурсия по столице. Марина приятный в общении человек, полностью учитывала все наши пожелания по маршруту. Дала нам рекомендации по ресторанам местной кухни, туристическим маршрутам и порекомендовала дальнейшую логистику по региону. Человек с большим багажом знаний, приятно поговорить на любые темы! Спасибо огромное! Всем рекомендуем обращаться к Марине.
21 июня 2019
Марина, спасибо вам большое за экскурсию!!! Нам очень понравилось. Большой плюс для экскурсовода - умение подстраиваться под туристов. Умение слушать и понимать туристов. Мы меняли наш маршрут по ходу экскурсии. Рассказали, что нам интересно и что мы хотели бы посмотреть. Марина полностью учла все наши просьбы. И поэтому наша экскурсия была идеальной, все было так, как мы и хотели!!! Плюс полезная информация об истории страны.
10 марта 2019
Очень приятно было познакомиться с Мариной и провести с ней почти 5 часов вместе.
Это не классическая экскурсия, полная исторических дат и рассказов про те или иные давно минувшие события, но нам это было и не нужно. Видно, что Марина влюблена в Грузию и Тбилиси. Она очень много рассказывала о жизни простых грузин их взглядах на историю и современный мир. Мы получили большое удовольствие и очень хорошие советы про то, где купить те или иные сувениры и хорошо провести время. Вечером после экскурсии пошли по рекомендации Марины в один винный бар и не пожалели.
6 марта 2019
Экскурсия очень понравилась, спасибо большое Марине!
10 января 2019
Если вы еще выбираете себе гида, то не сомневайтесь - экскурсия с Мариной станет одной из лучших.
Представьте, что вы приехали к своей близкой подруге. Все очень легко, позитивно и очень познавательно . Мы провели вместе около 7 часов. Марина - отличный рассказчик, не перегружающий информацией. Нашей разновозрастной компании было очень интересно провести это время с Мариной. Маршрут экскурсии продуманно выстроен так, чтобы везде успеть. Но при этом она нас не торопила, захотели - остановились сделать фото, захотели - съели пончики, захотели- зашли на дегустацию!! Благодарим Марину за великолепную экскурсию! Нам очень понравилось! Рекомендуем!!!
6 ноября 2018
Были на экскурсии 02.11.2018. Интересно, познавательно, не утомительно. Особенно хотелось бы отметить организацию пешеходного маршрута - Марина забрала нас из гостиницы и закончила экскурсию в непосредственной близости от следующей точки нашего пребывания - кулинарного мастер-класса. Без ее помощи найти это место было бы затруднительно. При этом маршрут шел таким образом, чтобы максимально сократить крутые подъемы, учитывая, что в группе были ребенок и бабушка. В итоге никто не устал и все остались довольны.
4 ноября 2018
Марина замечательный экскурсовод! Встретила нас возле наших апартаментов и прям от туда же началась наша экскурсия. И заняла она не 3,5, а около 5 часов! Интересно было не только взрослым, но и детям. Первое знакомство с Тбилиси прошло на отлично. Большое спасибо.
24 октября 2018
Хочется выразить огромную благодарность Марине за организованное для нас время в Тбилиси. Внимательный гид, слышащий пожелания и предпочтения туристов. Порекомендовала нам замечательные рестораны и блюда, которые лучше в этих местах пробовать, очень интересно совмещала в рассказах исторические факты и легенды страны. Ни разу не посмотрела на часы и не торопила во время экскурсий, все проходило в спокойном и комфортном именно для нашей компании ритме. Благодаря Марине нам удалось прочувствовать колорит и гостеприимство самобытной Грузии. Сразу же после первой экскурсии мы поняли, что Марина лучший гид для путешествия и за пределами Тбилиси. В результате мы провели все 5 дней с Мариной разъезжая по прекраснейшим местам Грузии. Очень рекомендую Марину как гида по всей Грузии, а не только по Тбилиси.
22 октября 2018
Последовав советам пользователей Tripster мы начали наше знакомство с Тбилиси на экскурсии с Мариной. Это оказалось верным решением! Энергичная, эмоциональная, очень эрудированная Марина показала нам город так, как сами мы не смогли бы его увидеть: роскошные парадные домов 19 века, районы старого города, торговые ряды и небольшие винные подвальчики с дегустацией экспромтом позволили всем в нашей небольшой группе насладиться городом, "почувствовать" его. Кроме того, Марина охотно и подробно отвечала на наши многочисленные вопросы, что позволило нам спланировать самостоятельную прогулку на второй день. Надеемся вернуться в полюбившуюся Грузию и снова встретиться с Мариной!
Ещё 29 отзывов

Марина проводит ещё 1 экскурсию

Кахетия — это не только винные туры!Кахетия — это не только винные туры!Кахетия — это не только винные туры!
161 за экскурсию
6 часов
25 отзывов
Древние храмы и монастыри восточной Грузии
Прославленная своими винами Кахетия привлекает людей, желающих насладиться не только вином, но и красотой, тишиной и уединением грузинского региона. Я предлагаю вам отвлечься от популярных винных туров и отправиться в путешествие по немноголюдной и таинственной Кахетии, которая хранит множество старинных историй, легенд и преданий.

Обзорные экскурсии в Тбилиси

По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!По Тбилиси — душевно и зажигательно!
скидка50%
€20
10 за человека
3.5 часа
1512 отзывов
Запах свежего хлеба, звуки «итальянских двориков», потайные пути и знаковые уголки города
Моя экскурсия — это воодушевляющая комбинация фактов о Тбилиси, колоритных историй, песен и тостов. Так и только так можно знакомиться с ярким восточно-южным городом, где всё древнее и ветхое, но дорогое сердцу сплетается с космополитическим и современным. Здесь приглашают на свой балкон и угощают кофе, здесь за старой аркой прячется караван-сарай, а за стеклянными стенами — министерство юстиции. Я покажу вам все грани города — вы никогда не забудете Тбилиси от Мариам.
Тбилиси с огонькомТбилиси с огонькомТбилиси с огоньком
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
712 отзывов
Прогуляться по историческому центру с нескучными сюжетами, традициями, вкусами и видом на весь город
За 3,5 часа насыщенной экскурсии вы пройдете по всем главным местам Тбилиси, а я живым языком расскажу о прошлом и настоящем теплого города, о местном быте и образе жизни. От древнего собора Сиони и статуи Тамады до крепости Нарикала и Серных бань, через «итальянские» дворики и стеклянный мост Мира — прогулка зажжет в вас интерес к грузинской столице, сориентирует в городе и поможет прочувствовать неисчерпаемую душевность Тбилиси.
Тбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешьТбилиси, каким его ждешь
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
340 отзывов
Узнать теплый город через историю, колорит, ароматы и вкусы вина на душевной прогулке без спешки
Своим гостям я говорю — улицы лучше, чем музей: только так можно «потрогать город», что в Тбилиси абсолютно необходимо! Моя прогулка станет для вас не просто неформальным путеводителем, но знакомством с душой столицы. В главных и секретных местах, в итальянских двориках и с бокалом вина — за 5 часов вы прочувствуете характер многоликого города.
Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!Добро пожаловать в Тбилиси!
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
337 отзывов
Главные достопримечательности, уютные улицы и красочные дворики на дружеской обзорной экскурсии
Я покажу вам самые интересные места гостеприимного Тбилиси и поделюсь историями о древних храмах, царях и подвигах великих людей. Расскажу, как отличать домашнее вино от фабричного и где попробовать лучшие в городе хачапури. Одним словом, сделаю все, чтобы вы почувствовали знаменитое кавказское гостеприимство!
«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»«В Тбилиси есть особенная прелесть...»
скидка50%
€10
5 за человека
3.5 часа
380 отзывов
Прогуляться по главным достопримечательностям города и вдохновиться его душой
Чтобы понять всю прелесть и душу Тбилиси, этот рай Кавказа, как писала Айседора Дункан, — город нужно обойти пешком. Во время этой пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по центру Старого Тбилиси и увидите главные достопримечательности. Пройдёте по местам, которыми восхищались, в которых создавали свои бессмертные произведения знаменитые творцы далекого и недавнего прошлого, и познакомитесь с их историей.
Пешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по ТбилисиПешеходная экскурсия по Тбилиси
50 за экскурсию
4 часа
153 отзыва
Неповторимая архитектура, атмосфера и колорит грузинской столицы
Добро пожаловать в столицу Грузии! Я буду рада с вами прогуляться по городу, где за каждым домом и улицей стоит большая история, а живописные балкончики и причудливые стили фасадов рисуют неповторимую архитектуру Тбилиси. Вы познакомитесь с самыми важными эпохами города, увидите его главные достопримечательности, а возле легендарных серных бань узнаете о шелковом пути и владельцах караванов.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике