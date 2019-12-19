39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по старому городу

Дух старины вы сможете ощутить в старой части города со знаменитыми серными банями, крепостями Нарикала и Метехи, храмами 5-ого и 6-ого веков, караван-сараями, узкими мощенными улочками и домами с резными балконами, ставшими визитной карточкой Тбилиси. Добро пожаловать в район Абанотубани!

Новое время – новые улицы

В той части города, которую начали застраивать с 19 века, вы познакомитесь с тбилисской неоклассикой, барокко и модерном. Здесь много уникальных домов, где останавливались и читали свои произведения великие русские писатели и поэты. Прогулка продолжается в районе Сололаки.

В тишине музейных залов

Гуляя по городу, путешественники часто упускают из вида музеи – и напрасно! В Тбилиси есть три замечательных государственных национальных музея, в которых хранятся уникальные экспонаты, формирующие национальную сокровищницу страны. В постоянных экспозициях музеев представлены работы Н.Пиросмани, Л. Гудиашвили, Д.Какабадзе. Интересны также Государственный музей шелка и Государственный этнографический музей под открытым небом. С живописью вы сможете познакомиться в частных музеях: доме-музее Л.Гудиашвили и музее современного искусства З.Церетели.

Тбилиси – праздник, который всегда с тобой

Вы убедитесь в том, что Тбилиси – город вечного праздника. В особые дни здесь проходят многочисленные фолк фестивали, устраиваются выставки народных промыслов, ярмарки, дегустация вин и сыров, народные гуляния и красочные представления. Все это вместе представляет собой смесь неповторимого колорита всех уголков Грузии в пределах одного города. А тем, кто планиует свой приезд в осенний период, стоит обратить внимание на то, что в последние выходные октября в Тбилиси празднуют день города – и это ни с чем не сравнимое веселье.