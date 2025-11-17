Сегодня отправимся в путешествие по живописной Военно-Грузинской дороге. Полюбуемся лазурью Жинвальского водохранилища, осмотрим крепость Ананури и увидим слияние рек Арагви и Ведзатхеви. Остановимся у Арки Дружбы с ярким мозаичным панно, созданной скульптором Церетели.

Прибудем к храму Гергети на высоту 2200 метров, сделаем эффектные фотографии и насладимся видами гор.

Вечером вернёмся в Тбилиси.