Мы погуляем по колоритному Тбилиси, насладимся пейзажами Кахетии и Алазанской
Описание тура
Организационные детали
По желанию гостей возможны корректировки: смена очерёдности, замена локаций на другие (обсуждается отдельно).
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. До 4 человек — Toyota Prius; до 10 человек — минивэн Mercedes (кондиционер, Wi-Fi).
Дети. С любого возраста.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Виза. Гражданам России не требуется.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
Встреча и обзорная экскурсия по столице
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Затем вас ждёт обзорная экскурсия: вы увидите храм Метехи, крепость Нарикала и Сионский собор. После обеда с национальными блюдами и вином поднимемся на гору Мтацминда, чтобы полюбоваться панорамой города.
Кахетия - родина виноделия
Утром отправимся в Кахетию, в село Манави, чтобы продегустировать домашнее вино, чурчхелу и пряности. Дальше переедем в село Бадиури, где нас уже ждут на мастер-класс по приготовлению грузинского хлеба и дегустацию сыра. Полюбуемся Бобдийским монастырём и видами Алазанской долины. Посетим город любви Сигнахи и узнаем, за что он получил такой статус. Заедем и в столицу региона — городок Телави.
Монастыри Джвари, слияние Куры и Арагви и собор Светицховели
Посетим монастырь Джвари, возвышающийся на холме. Отсюда можно увидеть Мцхету — древнюю столицу Грузии, и слияние Арагви и Куры. Ещё осмотрим собор Светицховели, один из главных православных грузинских храмов. И увидим монастырь Самтавро, который состоит из Преображенской церкви и женского монастыря святой Нины.
День шопинга
Весь день посвятим ярмаркам и маркетам Тбилиси, где можно найти уникальные сувениры и местное вино. На рынке «Мейдан Базар», например, продают роскошные традиционные ковры. Пройдёмся по улочкам, антикварным лавкам и арт-бутикам в поисках украшений и ремесленных изделий. Конечно же, закупимся вином.
Военно-Грузинская дорога, Жинвальское водохранилище, крепость Ананури и храм Гергети
Сегодня отправимся в путешествие по живописной Военно-Грузинской дороге. Полюбуемся лазурью Жинвальского водохранилища, осмотрим крепость Ананури и увидим слияние рек Арагви и Ведзатхеви. Остановимся у Арки Дружбы с ярким мозаичным панно, созданной скульптором Церетели.
Прибудем к храму Гергети на высоту 2200 метров, сделаем эффектные фотографии и насладимся видами гор.
Вечером вернёмся в Тбилиси.
Гори, музей Сталина и пещерный город Уплисцихе
После завтрака поедем в Гори, где родился И. В. Сталин. Мы заглянем в Государственный музей Сталина и пройдём по улочкам города. Затем посетим пещерный город Уплисцихе, высеченный в скале. В гротах создавались жилые комнаты, театр, аптека и храмы — полноценный город с культурной зоной.
Отъезд
Свободный день. До отъезда в аэропорт, если у вас будет время, вы сможете купить сувениры, заглянуть в ресторан или выпить вина. Затем — трансфер к вашему рейсу.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$600
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно
- Обеды и ужины
- Стоимость тура без проживания (если отель вы бронируете самостоятельно) - $450