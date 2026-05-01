Грузинские выходные: Тбилиси и Мцхета, Боржоми и Уплисцихе только для вашей компании
Джвари и Светицховели, минеральная вода и вина, Дидгорская битва и пещерный город
В индивидуальном формате познакомим вас с ключевыми памятниками и природной красотой нашей страны.
В колоритном Тбилиси погуляем среди серных бань и атмосферных двориков, осмотрим монумент «Летопись Грузии» и другие локации, которые
редко попадают в классические маршруты.
В пропитанной духовностью Мцхете посетим веками намоленные храмы Джвари и Светицховели, полюбуемся воспетым Лермонтовым слиянием Арагви и Куры.
В пахнущем хвоей Боржоми попробуем знаменитую минеральную воду прямо из источника, а в скальном Уплисцихе поговорим, как в древности люди жили в пещерах.
А также прикоснёмся к традициям виноделия — узнаем, как рождаются золотистые, рубиновые, янтарные вина и обязательно попробуем несколько сортов.
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся удобная обувь для прогулок по камням (Уплисцихе, Боржоми), куртка (в горах прохладнее). Возьмите пустую бутылку, чтобы набрать минеральной воды из источника, наличные деньги.
Программа тура по дням
1 день
Тбилиси, Мцхета, винная дегустация
Встретимся и отправимся гулять по культовым и скрытым жемчужинам Тбилиси. Съездим в Мцхету: пройдём по улочкам, посетим монастырь Джвари и собор Светицховели — одни из самых почитаемых храмов Грузии. А также познакомимся с главным сокровищем страны — попробуем вина в уютной домашней винодельне.
2 день
Мемориал Дидгорской битвы, Боржоми, Уплисцихе
Посетим памятник сражению у горы Дидгори: в 12 веке здесь грузины разгромили сельджуков и освободили Тбилиси от мусульманского влияния. Погуляем по парку Боржоми, попробуем знаменитую минеральную воду прямо из источника, покатаемся по канатной дороге. А также побываем в Уплисцихе, где исследуем вырубленные в скалах пещеры и поговорим об истории города.
Ответы на вопросы
Что включено
Винная дегустация, питьевая вода
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом-водителем
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Входные билеты: парк Боржоми - 5 лари, фуникулёр в Боржоми - 15 лари в одну сторону, Уплисцихе - 15 лари
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, место по договорённости, 10:00
Завершение: Тбилиси, место по договорённости, 20:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вато — ваш гид в Тбилиси
Меня зовут Вато.
Грузия — это страна, которая сочетает в себе древнюю историю и современные достижения. Страна, где гостеприимство местных жителей не знает границ. Я хочу, чтобы каждый гость почувствовал эту
особую атмосферу и полюбил Грузию так же сильно, как и я.
В своих экскурсиях по регионам Грузии, стараюсь рассказывать не только исторические факты, но и живые истории, легенды и секреты мест, которые редко попадают в путеводители.
Позвольте мне стать вашим гидом, и я обещаю, что ваше путешествие по Грузии подарит незабываемые впечатления и оставит тёплые воспоминания.
