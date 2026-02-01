-
Генацвале, угощайся вином и хинкали! Индивидуальный тур для гурманов в формате «всё включено»
Лепить и есть хачапури, завтракать с киндзмараули, слушать тосты и смотреть танцы
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время - по договорённости
28 фев в 08:00
1 мар в 08:00
€1062
€1180 за человека
Боржоми, Мцхета, Сигнахи и другие города солнечной страны в мини-группе
Исследовать Центральную Грузию, винный регион с дегустацией и познакомиться со столицей
Начало: Тбилиси, аэропорт, 16:00
3 мар в 16:00
11 апр в 16:00
69 000 ₽ за человека
Визитные карточки и потаённые уголки в удобном темпе: неделя в Грузии в своей компании
Посетить 2 столицы, полюбоваться колоннами Саирме, исследовать все крепости и святыни на своём пути
Начало: Аэропорт/ваш отель в Тбилиси, точное время - по до...
27 фев в 08:00
9 мар в 08:00
$2100 за всё до 6 чел.
