После завтрака (7:00–8:00) выезд в восточную часть страны — Кахетию, регион, где сосредоточены лучшие виноградники и древние монастыри. Первой остановкой станет собор Алаверди — монастырский комплекс 11 века. Далее — замок Греми, архитектурная жемчужина 16 столетия. Затем группа отправится в монастырь Некреси, основанный в 6 веке, откуда открываются великолепные панорамы Алазанской долины и винных плантаций.

После экскурсии запланировано посещение винного завода, дегустация местных сортов вина и мастер-класс по приготовлению чурчхелы. Завершением маршрута станет женский монастырь Бодбе и священный источник святой Нино. Отсюда открываются живописные виды на долину и Кавказский хребет.

Обед в кафе — с 14:00 до 15:00, ужин — с 21:00 до 22:00.