Прогуляетесь по старинным кварталам, взойдёте к крепости Нарикала и полюбуетесь панорамами столицы с горы
Описание тура
Организационные детали
Погодные условия могут повлиять на порядок проведения экскурсий, но все заявленные локации будут посещены.
Рекомендуется взять удобную обувь для прогулок, купальник для купания в термальных источниках и сап-прогулки, солнцезащитные очки и головной убор.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Тбилиси
Прилет в столицу Грузии до 17:00. В аэропорту встречает сопровождающий, далее — заселение в отель. Вечером, с 19:00 до 21:00, состоится ужин в одном из уютных кафе города. За столом вы познакомитесь друг с другом и с гидом, обсудите детали маршрута и насладитесь блюдами грузинской кухни.
Кахетия - сердце виноделия
После завтрака (7:00–8:00) выезд в восточную часть страны — Кахетию, регион, где сосредоточены лучшие виноградники и древние монастыри. Первой остановкой станет собор Алаверди — монастырский комплекс 11 века. Далее — замок Греми, архитектурная жемчужина 16 столетия. Затем группа отправится в монастырь Некреси, основанный в 6 веке, откуда открываются великолепные панорамы Алазанской долины и винных плантаций.
После экскурсии запланировано посещение винного завода, дегустация местных сортов вина и мастер-класс по приготовлению чурчхелы. Завершением маршрута станет женский монастырь Бодбе и священный источник святой Нино. Отсюда открываются живописные виды на долину и Кавказский хребет.
Обед в кафе — с 14:00 до 15:00, ужин — с 21:00 до 22:00.
Очарование Старого Тбилиси
Завтрак в отеле (8:00–9:00), затем — пешеходная экскурсия по историческим кварталам столицы. Маршрут пройдёт через Авлабари и район Мимино, откуда открываются виды на собор Цминда Самеба. Далее путь ведёт к смотровой площадке над парком Рике, откуда по канатной дороге можно подняться к крепости Нарикала и статуе «Мать Грузии».
Прогулка продолжится по лестнице Бетлеми и улочкам Сололаки до площади Свободы, где возвышается памятник Георгию Победоносцу. Увидим театр марионеток Габриадзе, знаменитый башней с часами и мини-спектаклем «Цикл жизни», а затем перейдём через Мост мира. На реке Кура предусмотрена прогулка на катере. В программе также дворец Дареджан, церковь Метехи и памятник царю Вахтангу Горгасали.
Далее побываем на площади Мейдан, осмотрим фрагмент Берлинской стены, прогуляемся по улице Шардени с её кафе и галереями, посетим Сионский собор.
Завершением дня станет прогулка по ботаническому саду, каньону и водопаду Легвтахеви в Инжировом ущелье. Обед запланирован с 14:00 до 15:00, ужин — с 19:00 до 20:00.
Вечером (21:00–22:00) посещение знаменитых серных бань.
Сап-прогулка по Тбилисскому морю и мемориал «История Грузии»
После завтрака (8:00–9:00) отправимся на Тбилисское озеро. Здесь запланировано 3-часовое сап-путешествие по спокойной глади воды. Во время маршрута можно будет отдохнуть, насладиться тишиной и видами окрестных холмов.
Далее — переезд к мемориалу «История Грузии», созданному скульптором Зурабом Церетели. Величественные колонны с барельефами изображают библейские сюжеты и ключевые вехи национальной истории.
Обед состоится с 14:00 до 15:00, ужин — с 19:00 до 20:00.
Рабат, Вардзия, Боржоми
После завтрака (7:00–8:00) выезд на юг страны. Первая остановка — крепость Рабат в Ахалцихе, затем древняя Хертвиси. Далее путь лежит к Вардзии, уникальному пещерному городу, основанному в 12 веке. В его пределах расположены Успенская церковь, подземные источники, винные погреба, трапезные и аптечные помещения, а также водопроводные трубы 12 века.
Во второй половине дня — прогулка по Боржоми: парк, минеральный источник, водопад и памятник Прометею. По желанию можно подняться по канатной дороге к смотровой площадке и искупаться в термальных бассейнах под открытым небом.
Вечером — возвращение в Тбилиси, ужин с 21:00 до 22:00.
Мцхета и панорамы Тбилиси
После завтрака (8:00–9:00) — выезд в древнюю столицу Мцхету. Здесь посетим собор Светицховели — главный храм страны, монастырь Джвари с видом на слияние Куры и Арагви, а также пещерный монастырь Шио-Мгвиме.
Возвращение в Тбилиси — около 13:00. Обед с 14:00 до 15:00. После — прогулка по современным районам столицы: дегустация мороженого в Luca Polare, визит на блошиный рынок у Сухого моста, прогулка по мосту Бараташвили и проспекту Руставели. На фуникулёре поднимемся на гору Мтацминда, где можно отдохнуть в кафе Puri Guliani, попробовать пончики с кремом и лимонад Лагидзе. На вершине расположено колесо обозрения и храм святого Давида. Спускаясь, осмотрим Пантеон писателей и могилу Грибоедова.
Ужин с 19:00 до 20:00.
Окончание тура
После завтрака (8:00–9:00) — свободное время, когда можно купить сувениры и подарки. В 12:00 — выселение из отеля и трансфер в аэропорт. Для желающих продолжить путешествие предусмотрен переезд в Батуми.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, дегустация вина
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Кулинарный мастер-класс по изготовлению чурчхелы
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Остальное питание
- Медицинская страховка