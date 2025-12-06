Мои заказы

5 городов, сап-прогулка, вино и знаковые локации: яркое путешествие в Грузию

Посетить древнюю столицу, заглянуть в пещерную Вардзию и отдохнуть на Тбилисском озере
От шумных улиц Тбилиси до виноградных склонов Кахетии: в этом туре вы увидите Грузию с разных сторон.

Прогуляетесь по старинным кварталам, взойдёте к крепости Нарикала и полюбуетесь панорамами столицы с горы
Мтацминда.

Вас ждут древние монастыри Алаверди, Джвари и Светицховели, пещерный город Вардзия и крепость Рабат, хранящая следы разных эпох. В Кахетии откроется мир вина: попробуем местный напиток и полюбуемся Алазанской долиной. На Тбилисском озере отправитесь в сап-прогулку, чтобы насладиться тишиной. В Боржоми испробуете минеральную воду у природных источников и подниметесь к водопаду среди зелени.

Описание тура

Организационные детали

Погодные условия могут повлиять на порядок проведения экскурсий, но все заявленные локации будут посещены.
Рекомендуется взять удобную обувь для прогулок, купальник для купания в термальных источниках и сап-прогулки, солнцезащитные очки и головной убор.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Тбилиси

Прилет в столицу Грузии до 17:00. В аэропорту встречает сопровождающий, далее — заселение в отель. Вечером, с 19:00 до 21:00, состоится ужин в одном из уютных кафе города. За столом вы познакомитесь друг с другом и с гидом, обсудите детали маршрута и насладитесь блюдами грузинской кухни.

2 день

Кахетия - сердце виноделия

После завтрака (7:00–8:00) выезд в восточную часть страны — Кахетию, регион, где сосредоточены лучшие виноградники и древние монастыри. Первой остановкой станет собор Алаверди — монастырский комплекс 11 века. Далее — замок Греми, архитектурная жемчужина 16 столетия. Затем группа отправится в монастырь Некреси, основанный в 6 веке, откуда открываются великолепные панорамы Алазанской долины и винных плантаций.

После экскурсии запланировано посещение винного завода, дегустация местных сортов вина и мастер-класс по приготовлению чурчхелы. Завершением маршрута станет женский монастырь Бодбе и священный источник святой Нино. Отсюда открываются живописные виды на долину и Кавказский хребет.

Обед в кафе — с 14:00 до 15:00, ужин — с 21:00 до 22:00.

3 день

Очарование Старого Тбилиси

Завтрак в отеле (8:00–9:00), затем — пешеходная экскурсия по историческим кварталам столицы. Маршрут пройдёт через Авлабари и район Мимино, откуда открываются виды на собор Цминда Самеба. Далее путь ведёт к смотровой площадке над парком Рике, откуда по канатной дороге можно подняться к крепости Нарикала и статуе «Мать Грузии».

Прогулка продолжится по лестнице Бетлеми и улочкам Сололаки до площади Свободы, где возвышается памятник Георгию Победоносцу. Увидим театр марионеток Габриадзе, знаменитый башней с часами и мини-спектаклем «Цикл жизни», а затем перейдём через Мост мира. На реке Кура предусмотрена прогулка на катере. В программе также дворец Дареджан, церковь Метехи и памятник царю Вахтангу Горгасали.

Далее побываем на площади Мейдан, осмотрим фрагмент Берлинской стены, прогуляемся по улице Шардени с её кафе и галереями, посетим Сионский собор.

Завершением дня станет прогулка по ботаническому саду, каньону и водопаду Легвтахеви в Инжировом ущелье. Обед запланирован с 14:00 до 15:00, ужин — с 19:00 до 20:00.

Вечером (21:00–22:00) посещение знаменитых серных бань.

4 день

Сап-прогулка по Тбилисскому морю и мемориал «История Грузии»

После завтрака (8:00–9:00) отправимся на Тбилисское озеро. Здесь запланировано 3-часовое сап-путешествие по спокойной глади воды. Во время маршрута можно будет отдохнуть, насладиться тишиной и видами окрестных холмов.

Далее — переезд к мемориалу «История Грузии», созданному скульптором Зурабом Церетели. Величественные колонны с барельефами изображают библейские сюжеты и ключевые вехи национальной истории.

Обед состоится с 14:00 до 15:00, ужин — с 19:00 до 20:00.

5 день

Рабат, Вардзия, Боржоми

После завтрака (7:00–8:00) выезд на юг страны. Первая остановка — крепость Рабат в Ахалцихе, затем древняя Хертвиси. Далее путь лежит к Вардзии, уникальному пещерному городу, основанному в 12 веке. В его пределах расположены Успенская церковь, подземные источники, винные погреба, трапезные и аптечные помещения, а также водопроводные трубы 12 века.

Во второй половине дня — прогулка по Боржоми: парк, минеральный источник, водопад и памятник Прометею. По желанию можно подняться по канатной дороге к смотровой площадке и искупаться в термальных бассейнах под открытым небом.

Вечером — возвращение в Тбилиси, ужин с 21:00 до 22:00.

6 день

Мцхета и панорамы Тбилиси

После завтрака (8:00–9:00) — выезд в древнюю столицу Мцхету. Здесь посетим собор Светицховели — главный храм страны, монастырь Джвари с видом на слияние Куры и Арагви, а также пещерный монастырь Шио-Мгвиме.

Возвращение в Тбилиси — около 13:00. Обед с 14:00 до 15:00. После — прогулка по современным районам столицы: дегустация мороженого в Luca Polare, визит на блошиный рынок у Сухого моста, прогулка по мосту Бараташвили и проспекту Руставели. На фуникулёре поднимемся на гору Мтацминда, где можно отдохнуть в кафе Puri Guliani, попробовать пончики с кремом и лимонад Лагидзе. На вершине расположено колесо обозрения и храм святого Давида. Спускаясь, осмотрим Пантеон писателей и могилу Грибоедова.

Ужин с 19:00 до 20:00.

7 день

Окончание тура

После завтрака (8:00–9:00) — свободное время, когда можно купить сувениры и подарки. В 12:00 — выселение из отеля и трансфер в аэропорт. Для желающих продолжить путешествие предусмотрен переезд в Батуми.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, дегустация вина
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Кулинарный мастер-класс по изготовлению чурчхелы
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Аэропорт Тбилиси, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила
Мила — ваша команда гидов в Тбилиси
Добрый день, меня зовут Мила! Я организовываю туры по России и зарубежью. Мной продуман каждый день детально, ведь я режиссирую Ваш опыт в путешествии. Моя задача как организатора — показать
некую точку на карте через мою призму или в необычном ключе, найти что-то такое интересное, увлекательное и с комфортом. Объединить людей и создать тёплую и дружескую атмосферу, чтобы на протяжении тура мы жили одной семьёй. Путешествия позволяют ощутить яркость и полноту жизни, познакомиться с разными людьми, их культурой, а также лучше понять саму себя! Люблю комфортные поездки и вкусную еду, могу в любой момент остановиться и насладиться моментом. Предпочитаю активный вид отдыха: полетать на параплане, поплавать на сапах, сплавиться по горным рекам на рафте, погрузиться на дно океана или покататься на сноуборде в горах Кавказа! Но также могу и «потюленить». Пусть Ваши путешествия будут максимально приятными и запоминающимися!

