Когда: Возможно бронирование тура на 30.12.2024. При бронировании тура на 30.12.24 добавляется+1 ночь к туру Если вы приобретаете тур на 30.12.2024, то просим обратить внимание, что в связи с Новым Годом 01.01.2025 будет свободный день, поэтому к туру добавляется + 1 день. Стоимость 1 ночи в DBL номере 70$. Стоимость 1 ночи в SNGL номере 65$. Важное примечания в новогодние даты! Если ваша экскурсия в Казбеги попадает на 2.01.25, то вместо Казбеги будет экскурсия на горнолыжный курорт Гудаури.

Экскурсия длится около 6 дней

Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала