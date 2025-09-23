Мои заказы

Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия

Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Отправляемся в мини-отпуск в колоритную и гостеприимную Грузию! Вы посетите сердце страны — Тбилиси, где прогуляетесь по извилистым улочкам, рассмотрите многовековые достопримечательности и сможете поторговаться на блошином рынке.

Продолжим в колыбели
читать дальшеуменьшить

виноделия: в Кахетии вас ждут дегустация вина, кулинарный мастер-класс по выпечке пури, знакомство с Бодбийским монастырём и городом Сигнахи.

В завершение поездки вы побываете в Мцхете, некогда бывшей столицей, увидите места, воспетые в стихах Михаилом Лермонтовым, и заглянете на родину хинкали.

5
2 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 8+

Программа тура по дням

1 день

Променад по Тбилиси

Встретимся, пообедаем в национальном ресторане, где подают самые популярные блюда грузинской кухни (за доплату), и отправимся знакомиться с сердцем Грузии в сопровождении местного гида. Будем гулять по извилистым улочками и изогнутым переулкам, устеленным брусчаткой, увидим улицы-лестницы и улицы-террасы, полюбуемся увядающими особняками 19 века и знаменитыми резными балкончиками, нависающими над дорогами, понаблюдаем за вальяжными котами и солидными мужчинами, играющими в нарды. Экскурсия займёт примерно 3-3,5 часа.

Затем посетим блошиный рынок на Сухом мосту, где вы сможете приобрести небанальные сувениры. Здесь собираются ценители старины, антиквары и барахольщики Тбилиси и продают интересные вещицы.

Далее — свободное время для самостоятельных прогулок по столице. Мы поможем вам определиться, как провести его с пользой и максимальными впечатлениями, и порекомендуем самые интересные локации и развлечения.

Променад по ТбилисиПроменад по ТбилисиПроменад по ТбилисиПроменад по ТбилисиПроменад по Тбилиси
2 день

Кахетия: винная дегустация, кулинарный мастер-класс, Бодбийский монастырь, Сигнахи

Сегодня нас ждёт ещё один насыщенный день. После завтрака мы поедем в винный регион — очаровательную Кахетию. Дорога до первой остановки займёт около 2 часов. Будем двигаться по пейзажному маршруту, слушая местного гида, который расскажет об истории страны, поведает легенды и тайны, научит грузинским словам и песням.

Первую паузу мы сделаем, чтобы продегустировать грузинские вина. Вы узнаете секрет, почему в России они отличаются от тех, что подают на родине.

Заглянем в уютный дом. Здесь нас ждёт душевный мастер-класс по приготовлению традиционного хлеба пури, а получившуюся выпечку мы заберём с собой. Тут же нас угостят сыром, вином и чурчхелой.

Прикоснёмся к прошлому, посетив Бодбийский женский монастырь. Святыня очень почитаема у верующих и привлекает множество паломников, ведь здесь покоятся мощи покровительницы и просветительницы Грузии Нино, принёсшей в эти земли христианство. Пройдёмся по ухоженным зелёным аллеям вокруг монастыря, полюбуемся Алазанской долиной и горами с заснеженными вершинами.

Продолжим променад в Сигнахи, который называют городом любви и грузинским Сан-Марино. Архитектура тут и правда больше напоминает европейскую, нежели кавказскую страну. Из-за удачного расположения на склоне скалы Сигнахи, название которого переводится с турецкого языка как «неприступная крепость», ни разу не подвергался захвату, благодаря чему сохранился практически в первозданном виде.

Вдоволь нагулявшись, вернёмся в Тбилиси около 19:00.

Кахетия: винная дегустация, кулинарный мастер-класс, Бодбийский монастырь, СигнахиКахетия: винная дегустация, кулинарный мастер-класс, Бодбийский монастырь, СигнахиКахетия: винная дегустация, кулинарный мастер-класс, Бодбийский монастырь, СигнахиКахетия: винная дегустация, кулинарный мастер-класс, Бодбийский монастырь, СигнахиКахетия: винная дегустация, кулинарный мастер-класс, Бодбийский монастырь, Сигнахи
3 день

Свободный день в Тбилиси

После завтрака — свободное время. Им вы сможете распорядиться по своему усмотрению: попариться в серной бане, подняться по канатной дороге к крепости Нарикала или на фуникулёре на гору Мтацминда или, как настоящие тбилисцы, отдохнуть у озера Лиси.

Свободный день в ТбилисиСвободный день в ТбилисиСвободный день в ТбилисиСвободный день в ТбилисиСвободный день в Тбилиси
4 день

Прогулка по Мцхете

Утром освободим номера и направимся в древнюю столицу Грузии — Мцхету. Посетим главный кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви — Светицховели.

Поднимемся на вершину горы к монастырю Джвари. В 4 веке Святая Нино установила здесь первый крест, после чего христианство стало государственной религией страны. Двумя столетиями позже тут воздвигли святыню, которая сейчас охраняется ЮНЕСКО. Храм возвышается над слиянием рек Арагви и Куры, которое Михаил Лермонтов упоминал в поэме «Мцыри».

Затем отправимся в обратный путь, но на этом наше погружение в грузинскую историю не закончится. Мы осмотрим средневековую крепость Ананури, раскинувшуюся на живописном берегу Жинвальского водохранилища. А обедать будем (за доплату) в посёлке Пасанаури, который считают родиной визитной карточки страны — хинкали.

Прогулка по МцхетеПрогулка по МцхетеПрогулка по МцхетеПрогулка по МцхетеПрогулка по Мцхете

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет20 720 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту на легковом авто, микроавтобусе или Mersedes Sprinter, в зависимости от количества участников
  • Сопровождение русскоговорящими гидами из России и Грузии
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтраки и дегустация
  • Кулинарный мастер-класс
  • Информация о лучших локациях Тбилиси
Что не входит в цену
  • Билеты во Владикавказ и обратно
  • Обеды и ужины - 2000-2500 ₽
  • Трансфер из Владикавказа в Тбилиси и обратно - 3000 ₽ с одну сторону
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, утро, точное место встречи вы узнаете после бронирования
Завершение: Мцхета, после 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 26 туристов
Приветствую)⠀ Меня зовут Катерина и мой путь в туризме был от турагента до автора собственных программ. ⠀ Много лет я жила и встречала гостей в солнечной Турции, вела там очень необычные экскурсии
читать дальшеуменьшить

по Стамбулу и в сторону пролива Дарданеллы. ⠀ А далее я, и моя команда, разработали красивые и комфортные маршруты по Дагестану. Маршруты по Северной Осетии и Ингушетии, и конечно солнечной ароматной Грузии! ⠀ Все поездки мы неоднократно испытывали, корректировали, собирали обратную связь от наших дорогих гостей, поэтому теперь уверены, что наши путешествия подарят вам отличные виды, эмоции, комфорт и наслаждение! ⠀ Люблю изучать культуру и быт разных народностей, узнавать традиции и легенды. Поэтому я исколесила за рулем Северный Кавказ, Грузию и Турцию, там любила жить в местных семьях, чтобы понять быт людей изнутри. Училась готовить национальные блюда. Я очень хочу подарить вам незабываемые эмоции в поездке, а ещё вкусно и красиво покормить:) ⠀ До встречи ☺️

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Если коротко - то всё продумано, без никаких накладок и осечек. Это в плане организации. А Грузия прекрасна, как с открыток)
Яна
Да да и еще раз да!)
Поездка на 10 из 10
Все было комфортно,благодарю Екатерину за прекрасное сопровождение,благодарю гида Юрия за ненавязчивый,при этом полноценный рассказ,с юмором)
Чита грита -надолго со мной))))
Было солнечно,вкусно и не только. .))
Вернулась бы еще -да!
Тур входит в следующие категории Тбилиси

20%
Скидка при заказе до 30 ноября
25900выгода 5180 ₽
20 720 ₽ за человека