Продолжим в колыбели
Возраст участников — 8+
Променад по Тбилиси
Встретимся, пообедаем в национальном ресторане, где подают самые популярные блюда грузинской кухни (за доплату), и отправимся знакомиться с сердцем Грузии в сопровождении местного гида. Будем гулять по извилистым улочками и изогнутым переулкам, устеленным брусчаткой, увидим улицы-лестницы и улицы-террасы, полюбуемся увядающими особняками 19 века и знаменитыми резными балкончиками, нависающими над дорогами, понаблюдаем за вальяжными котами и солидными мужчинами, играющими в нарды. Экскурсия займёт примерно 3-3,5 часа.
Затем посетим блошиный рынок на Сухом мосту, где вы сможете приобрести небанальные сувениры. Здесь собираются ценители старины, антиквары и барахольщики Тбилиси и продают интересные вещицы.
Далее — свободное время для самостоятельных прогулок по столице. Мы поможем вам определиться, как провести его с пользой и максимальными впечатлениями, и порекомендуем самые интересные локации и развлечения.
Кахетия: винная дегустация, кулинарный мастер-класс, Бодбийский монастырь, Сигнахи
Сегодня нас ждёт ещё один насыщенный день. После завтрака мы поедем в винный регион — очаровательную Кахетию. Дорога до первой остановки займёт около 2 часов. Будем двигаться по пейзажному маршруту, слушая местного гида, который расскажет об истории страны, поведает легенды и тайны, научит грузинским словам и песням.
Первую паузу мы сделаем, чтобы продегустировать грузинские вина. Вы узнаете секрет, почему в России они отличаются от тех, что подают на родине.
Заглянем в уютный дом. Здесь нас ждёт душевный мастер-класс по приготовлению традиционного хлеба пури, а получившуюся выпечку мы заберём с собой. Тут же нас угостят сыром, вином и чурчхелой.
Прикоснёмся к прошлому, посетив Бодбийский женский монастырь. Святыня очень почитаема у верующих и привлекает множество паломников, ведь здесь покоятся мощи покровительницы и просветительницы Грузии Нино, принёсшей в эти земли христианство. Пройдёмся по ухоженным зелёным аллеям вокруг монастыря, полюбуемся Алазанской долиной и горами с заснеженными вершинами.
Продолжим променад в Сигнахи, который называют городом любви и грузинским Сан-Марино. Архитектура тут и правда больше напоминает европейскую, нежели кавказскую страну. Из-за удачного расположения на склоне скалы Сигнахи, название которого переводится с турецкого языка как «неприступная крепость», ни разу не подвергался захвату, благодаря чему сохранился практически в первозданном виде.
Вдоволь нагулявшись, вернёмся в Тбилиси около 19:00.
Свободный день в Тбилиси
После завтрака — свободное время. Им вы сможете распорядиться по своему усмотрению: попариться в серной бане, подняться по канатной дороге к крепости Нарикала или на фуникулёре на гору Мтацминда или, как настоящие тбилисцы, отдохнуть у озера Лиси.
Прогулка по Мцхете
Утром освободим номера и направимся в древнюю столицу Грузии — Мцхету. Посетим главный кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви — Светицховели.
Поднимемся на вершину горы к монастырю Джвари. В 4 веке Святая Нино установила здесь первый крест, после чего христианство стало государственной религией страны. Двумя столетиями позже тут воздвигли святыню, которая сейчас охраняется ЮНЕСКО. Храм возвышается над слиянием рек Арагви и Куры, которое Михаил Лермонтов упоминал в поэме «Мцыри».
Затем отправимся в обратный путь, но на этом наше погружение в грузинскую историю не закончится. Мы осмотрим средневековую крепость Ананури, раскинувшуюся на живописном берегу Жинвальского водохранилища. А обедать будем (за доплату) в посёлке Пасанаури, который считают родиной визитной карточки страны — хинкали.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|20 720 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту на легковом авто, микроавтобусе или Mersedes Sprinter, в зависимости от количества участников
- Сопровождение русскоговорящими гидами из России и Грузии
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Проживание
- Завтраки и дегустация
- Кулинарный мастер-класс
- Информация о лучших локациях Тбилиси
Что не входит в цену
- Билеты во Владикавказ и обратно
- Обеды и ужины - 2000-2500 ₽
- Трансфер из Владикавказа в Тбилиси и обратно - 3000 ₽ с одну сторону
Отзывы и рейтинг
Поездка на 10 из 10
Все было комфортно,благодарю Екатерину за прекрасное сопровождение,благодарю гида Юрия за ненавязчивый,при этом полноценный рассказ,с юмором)
Чита грита -надолго со мной))))
Было солнечно,вкусно и не только. .))
Вернулась бы еще -да!