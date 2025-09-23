Сегодня нас ждёт ещё один насыщенный день. После завтрака мы поедем в винный регион — очаровательную Кахетию. Дорога до первой остановки займёт около 2 часов. Будем двигаться по пейзажному маршруту, слушая местного гида, который расскажет об истории страны, поведает легенды и тайны, научит грузинским словам и песням.

Первую паузу мы сделаем, чтобы продегустировать грузинские вина. Вы узнаете секрет, почему в России они отличаются от тех, что подают на родине.

Заглянем в уютный дом. Здесь нас ждёт душевный мастер-класс по приготовлению традиционного хлеба пури, а получившуюся выпечку мы заберём с собой. Тут же нас угостят сыром, вином и чурчхелой.

Прикоснёмся к прошлому, посетив Бодбийский женский монастырь. Святыня очень почитаема у верующих и привлекает множество паломников, ведь здесь покоятся мощи покровительницы и просветительницы Грузии Нино, принёсшей в эти земли христианство. Пройдёмся по ухоженным зелёным аллеям вокруг монастыря, полюбуемся Алазанской долиной и горами с заснеженными вершинами.

Продолжим променад в Сигнахи, который называют городом любви и грузинским Сан-Марино. Архитектура тут и правда больше напоминает европейскую, нежели кавказскую страну. Из-за удачного расположения на склоне скалы Сигнахи, название которого переводится с турецкого языка как «неприступная крепость», ни разу не подвергался захвату, благодаря чему сохранился практически в первозданном виде.

Вдоволь нагулявшись, вернёмся в Тбилиси около 19:00.