Встретимся в отеле всей группой. Если требуется, организуем для вас трансфер от аэропорта Тбилиси, из Кутаиси или Владикавказа (за отдельную плату).

Немного переведём дух и отправимся гулять по грузинской столице. Начнём в самом сердце — районе Абанотубани: увидим знаменитые серные бани, стеклянный мост, театр марионеток.

Переместимся в Сололаки, где каждая парадная — это отдельная история, а каждый дом — свидетельство былой аристократической роскоши. Вы услышите о семьях, некогда тут живших, обойдёте все уголки, хранящие тайны, и поучаствуете в викторине с каверзными вопросами и вкусными призами — будет не только познавательно, но и весело!

Далее — время для самостоятельных прогулок. За доплату можем сходить в гости к грузинской семье, где научат лепить хинкали, готовить хачапури, мариновать и жарить шашлык. Будет много вина, песен и танцев — непередаваемая атмосфера!

Завершим день прогулкой по старому центру. Ночью город преображается: здания освещаются огнями, из ресторанов доносятся мелодии, с гор спускается приятная прохлада, а улицы заполоняются музыкантами, танцорами, смехом и разговорами.