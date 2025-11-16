Мои заказы

Страна, влюбляющая с первого взгляда: всё главное в Грузии за одни выходные

Сыграть в викторину о Тбилиси, отправиться к истокам Сакартвело, попробовать вина и испечь шоти-пури
Грузия — как хорошее вино: влюбляет с первого глотка и оставляет приятное послевкусие.

Мы знаем, как уместить максимум в одни выходные, не превращая тур в марафон, и показать всё самое-самое.

Мы начнём
в сердце страны: вы погуляете по колоритному Тбилиси, послушаете о главных достопримечательностях и аристократах, поучаствуете в забавной викторине.

Съездим в Кахетию, где время словно замедляется, а моменты становятся ярче: вы перепробуете вина, научитесь печь шоти-пури, загадаете желание у монастыря Бодбе и погрузитесь в романтику города любви Сигнахи.

Напоследок отправимся к истокам Сакартвело: вы побываете в колыбели духовности Мцхете, отведаете хинкали на их родине и подниметесь к самым облакам — стоящей над пропастью церкви в Гергети.

Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Понадобятся наличные рубли или доллары, а также карта иностранного банка (не российского).

Питание. Входят завтраки в отеле, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн с кондиционером, Wi-Fi и питьевой водой для каждого пассажира.

Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Гражданам России не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси: город, влюбляющий навсегда

Встретимся в отеле всей группой. Если требуется, организуем для вас трансфер от аэропорта Тбилиси, из Кутаиси или Владикавказа (за отдельную плату).

Немного переведём дух и отправимся гулять по грузинской столице. Начнём в самом сердце — районе Абанотубани: увидим знаменитые серные бани, стеклянный мост, театр марионеток.

Переместимся в Сололаки, где каждая парадная — это отдельная история, а каждый дом — свидетельство былой аристократической роскоши. Вы услышите о семьях, некогда тут живших, обойдёте все уголки, хранящие тайны, и поучаствуете в викторине с каверзными вопросами и вкусными призами — будет не только познавательно, но и весело!

Далее — время для самостоятельных прогулок. За доплату можем сходить в гости к грузинской семье, где научат лепить хинкали, готовить хачапури, мариновать и жарить шашлык. Будет много вина, песен и танцев — непередаваемая атмосфера!

Завершим день прогулкой по старому центру. Ночью город преображается: здания освещаются огнями, из ресторанов доносятся мелодии, с гор спускается приятная прохлада, а улицы заполоняются музыкантами, танцорами, смехом и разговорами.

Тбилиси: город, влюбляющий навсегда
2 день

Кахетия: вино, монастыри и шоти-пури как стиль жизни

Сегодня будет много приключений, ведь мы направляемся в Кахетию — край вина, гор и бесконечной красоты. Будем двигаться вдоль гор, бескрайних виноградников и живописных долин.

По прибытии сразу посетим дегустацию. Вы узнаете, как используют квеври и почему грузинское вино — это не просто напиток, а настоящее искусство. Полюбуемся Алазанской долиной, одни виды которой помогают позабыть о стрессах. Побываем в месте с невероятной энергетикой, где сбываются желания — Бодбийском монастыре.

Вы поучаствуете в мастер-классе по выпечке грузинского хлеба и узнаете, как превратить простые ингредиенты в кулинарный шедевр. Погуляем по городу любви — Сигнахи, где даже камни дышат романтикой. Перекусим в видовом ресторане с панорамой Кавказского хребта и к вечеру вернёмся в столицу.

Кахетия: вино, монастыри и шоти-пури как стиль жизни
3 день

Места, где начиналась Грузия

Наш путь лежит в сторону российской границы. Это не просто экскурсия, а путешествие к истокам Грузии: к местам зарождения религии, древним святыням и уголкам, вдохновлявшим поэтов и художников.

Первая остановка — Мцхета, колыбель государственности и духовности. Здесь чувствуется особенная энергетика, каждый камень дышит историей, а каждый храм — это отдельная легенда. Мы поднимемся к монастырю Джвари на Крестовой горе, откуда открывается захватывающая дух панорама.

Далее — Жинвальское водохранилище. Это горное чудо с водой невероятно бирюзового цвета будто создано для самых красивых кадров. Дополняет картинку впечатляющая гидроэлектростанция.

Продолжим двигаться по Военно-Грузинской дороге, которая петляет вдоль реки Арагви. Пообедаем на родине хинкали: вы узнаете, как их правильно есть и почему они такие вкусные. Если позволит погода, поднимемся к самым облакам — стоящей над пропастью Троицкой церкви в Гергети.

Спустимся в Степанцминду и завершим тур. Если требуется, организуем для вас трансфер к аэропорту Тбилиси, в Кутаиси или Владикавказ (за отдельную плату).

Места, где начиналась Грузия

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$255
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все экскурсии по программе
  • Мастер-класс, дегустация
  • Фото - и видеоконтент
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта - 2000 ₽
  • Трансферы от/до Владикавказа - 7000 ₽
  • Трансферы от/до Кутаиси - 12 000 ₽
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель Apart Hotel Banovani в Тбилиси, 14:00
Завершение: Центр Степанцминды, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Тбилиси
Добро пожаловать в мир путешествий, где каждый тур — это история, написанная для вас! Меня зовут Аня, и я ваш проводник в мир приключений. С 2015 года я помогаю путешественникам
открывать новые горизонты. Начинала в Санкт-Петербурге, а в 2022 запустила первый авторский тур. С тех пор каждый мой маршрут — это квест, где вы станете исследователем, гурманом и даже немного местным жителем. Грузия? Это не только хачапури и вино, но и горы, шепчущие легенды, и люди, встречающие вас как старых друзей. Моя команда знает, где спрятаны самые вкусные хинкали и как найти вид, от которого захватывает дух. Мы заботимся о вашем комфорте, безопасности и эмоциях. Присоединяйтесь к моим турам, и давайте создадим историю, которую вы будете рассказывать друзьям за бокалом грузинского вина. Ваше идеальное путешествие начинается здесь!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

Все туры из Тбилиси