Мы знаем, как уместить максимум в одни выходные, не превращая тур в марафон, и показать всё самое-самое.
Мы начнём
Описание тура
Организационные детали
Понадобятся наличные рубли или доллары, а также карта иностранного банка (не российского).
Питание. Входят завтраки в отеле, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн с кондиционером, Wi-Fi и питьевой водой для каждого пассажира.
Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Гражданам России не требуется.
Программа тура по дням
Тбилиси: город, влюбляющий навсегда
Встретимся в отеле всей группой. Если требуется, организуем для вас трансфер от аэропорта Тбилиси, из Кутаиси или Владикавказа (за отдельную плату).
Немного переведём дух и отправимся гулять по грузинской столице. Начнём в самом сердце — районе Абанотубани: увидим знаменитые серные бани, стеклянный мост, театр марионеток.
Переместимся в Сололаки, где каждая парадная — это отдельная история, а каждый дом — свидетельство былой аристократической роскоши. Вы услышите о семьях, некогда тут живших, обойдёте все уголки, хранящие тайны, и поучаствуете в викторине с каверзными вопросами и вкусными призами — будет не только познавательно, но и весело!
Далее — время для самостоятельных прогулок. За доплату можем сходить в гости к грузинской семье, где научат лепить хинкали, готовить хачапури, мариновать и жарить шашлык. Будет много вина, песен и танцев — непередаваемая атмосфера!
Завершим день прогулкой по старому центру. Ночью город преображается: здания освещаются огнями, из ресторанов доносятся мелодии, с гор спускается приятная прохлада, а улицы заполоняются музыкантами, танцорами, смехом и разговорами.
Кахетия: вино, монастыри и шоти-пури как стиль жизни
Сегодня будет много приключений, ведь мы направляемся в Кахетию — край вина, гор и бесконечной красоты. Будем двигаться вдоль гор, бескрайних виноградников и живописных долин.
По прибытии сразу посетим дегустацию. Вы узнаете, как используют квеври и почему грузинское вино — это не просто напиток, а настоящее искусство. Полюбуемся Алазанской долиной, одни виды которой помогают позабыть о стрессах. Побываем в месте с невероятной энергетикой, где сбываются желания — Бодбийском монастыре.
Вы поучаствуете в мастер-классе по выпечке грузинского хлеба и узнаете, как превратить простые ингредиенты в кулинарный шедевр. Погуляем по городу любви — Сигнахи, где даже камни дышат романтикой. Перекусим в видовом ресторане с панорамой Кавказского хребта и к вечеру вернёмся в столицу.
Места, где начиналась Грузия
Наш путь лежит в сторону российской границы. Это не просто экскурсия, а путешествие к истокам Грузии: к местам зарождения религии, древним святыням и уголкам, вдохновлявшим поэтов и художников.
Первая остановка — Мцхета, колыбель государственности и духовности. Здесь чувствуется особенная энергетика, каждый камень дышит историей, а каждый храм — это отдельная легенда. Мы поднимемся к монастырю Джвари на Крестовой горе, откуда открывается захватывающая дух панорама.
Далее — Жинвальское водохранилище. Это горное чудо с водой невероятно бирюзового цвета будто создано для самых красивых кадров. Дополняет картинку впечатляющая гидроэлектростанция.
Продолжим двигаться по Военно-Грузинской дороге, которая петляет вдоль реки Арагви. Пообедаем на родине хинкали: вы узнаете, как их правильно есть и почему они такие вкусные. Если позволит погода, поднимемся к самым облакам — стоящей над пропастью Троицкой церкви в Гергети.
Спустимся в Степанцминду и завершим тур. Если требуется, организуем для вас трансфер к аэропорту Тбилиси, в Кутаиси или Владикавказ (за отдельную плату).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$255
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все экскурсии по программе
- Мастер-класс, дегустация
- Фото - и видеоконтент
Что не входит в цену
- Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта - 2000 ₽
- Трансферы от/до Владикавказа - 7000 ₽
- Трансферы от/до Кутаиси - 12 000 ₽
- Обеды и ужины