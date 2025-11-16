Понаблюдаете, как причудливо сплетается в столице современное и древнее, и сделаете эффектные снимки на фоне гордых вершин, бескрайних виноградников и
Что взять с собой?
- Удобную закрытую обувь
- Солнцезащитные очки
- Дождевик/зонтик
- Головной убор
- Бутылочку воды
- Заграничный паспорт
- Наличные средства в национальной валюте (лари)
Если вы планируете поездку одна/один, необходимо бронировать 1-местное размещение. Подселения нет.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле, а также винная дегустация. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Mercedes Sprinter, Setra, Volkswagen Crafter.
Возраст участников. С 7 лет.
Виза. Для граждан РФ не нужна.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Будем ждать вас в аэропорту Тбилиси с 8:00 до 20:00 или в аэропорту/на вокзале во Владикавказе с 8:00 до 14:00. Затем — групповой трансфер в Гори и размещение в гостинице.
Музей Сталина, Боржоми и Ахалцихе
После завтрака посетим Государственный музей Сталина. Дальше переедем в Боржоми, где вы сможете выпить целебной воды и насладиться пейзажами города. За доплату можем покататься на канатной дороге. После обеда доберёмся до Ахалцихе и разместимся в отеле.
Продолжительность экскурсии 8 часов. Проедем 140 км.
Крепость Рабат, пещерный город Вардзия и озеро Паравани
В 8:30 отправимся в османскую крепость Рабат, затем побываем в пещерном городе Вардзия и осмотрим крепость Хертвиси. Насладимся красотами Джавахетии и полюбуемся озером Паравани. После обеда поедем в Тбилиси и заселимся в отель.
Продолжительность экскурсии 9 часов. Проедем 300 км.
Монастырь Джвари и прогулка по Мцхете, старинные и современные объекты Тбилиси
В 9:00 начнём экскурсию. Посетим монастырь Джвари, увидим слияние Арагви и Куры и погуляем по улочкам Мцхеты — первой столицы Грузии. Осмотрим монастырский комплекс Самтавро и кафедральный собор Светицховели. После обеда вернёмся в Тбилиси, побываем на плато Метехи и в парке Рике, пройдём по мосту Мира и исследуем Старый центр. Увидим крепость Нарикала, заглянем в район Абанотубани и на улицу Шардена.
В 19:00 — грузинский вечер. Вас ждёт ужин с традиционными блюдами грузинской кухни и шоу-программа в этнонациональном стиле. Оплачивается дополнительно.
Продолжительность экскурсии 8–9 часов. Проедем 95 км.
Кахетия - родина грузинского вина
В 8:30 отправляемся в Кахетию — на родину грузинского вина. Посетим монастырь Бодбе, полюбуемся Алазанской долиной и посетим город любви Сигнахи. После традиционного кахетинского обеда (за доплату) побываем в Кварели, где нас ждёт не только экскурсия, но и винная дегустация.
Вернёмся в Тбилиси к 19:00. Продолжительность экскурсии 10 часов, за день проедем 320 км.
Свободный день
Сегодня вы сможете самостоятельно погулять по Тбилиси, купить сувениры и насладиться местной кухней.
Военно-Грузинская дорога, арка Дружбы и подъём к храму Гергети
В 8:30 начнём путешествие по Военно-Грузинской дороге, полюбуемся Жинвальским водохранилищем и крепостью Ананури. Побываем в Гудаури, остановимся у арки Дружбы и на Крестовом перевале. Прибудем в Казбеги, поднимемся к храму в Гергети, а ещё побываем в Дарьяльском ущелье.
Дальше на выбор:
- Возвращение в Тбилиси к 19:00.
- Трансфер во Владикавказ и размещение в гостинице.
Отъезд
В зависимости от времени рейсов, вы сможете купить сувениры, вино и чурчхелу. А затем — групповой трансфер в аэропорт Тбилиси или аэропорт/вокзал Владикавказа. Подача транспорта к отелю с 8:00 до 20:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|53 625 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорта или ж/д вокзала (групповой трансфер)
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Все входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
- Дегустация вина
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси/Владикавказа и обратно
- Обеды и ужины
- Билет на канатную дорогу в Боржоми - 30 лари
- Медицинская страховка
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
- Грузинский вечер (шоу-программа в этнонациональном стиле с ужином и дегустацией) - 3850 ₽