Увидеть Грузию и влюбиться навсегда: монастыри, виноградники, горы и гостеприимный народ

Погулять по древней столице, продегустировать вино и проникнуться атмосферой города любви
В туре вы полюбуетесь природными чудесами и погрузитесь в прошлое Грузии.

Понаблюдаете, как причудливо сплетается в столице современное и древнее, и сделаете эффектные снимки на фоне гордых вершин, бескрайних виноградников и
водохранилищ. Увидите слияние Куры и Арагви — именно об этом писал М. Ю. Лермонтов в поэме «Мцыри».

А ещё погуляете по пещерному городу, осмотрите старинные крепости, сможете попробовать знаменитую воду в Боржоми и посетите музей Сталина в его родном городе Гори. Желающие за доплату насладятся застольем с вкусными национальными блюдами и шоу-программой.

Ближайшие даты:
22
ноя6
дек20
дек27
дек3
янв24
янв7
фев
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой?
- Удобную закрытую обувь
- Солнцезащитные очки
- Дождевик/зонтик
- Головной убор
- Бутылочку воды
- Заграничный паспорт
- Наличные средства в национальной валюте (лари)

Если вы планируете поездку одна/один, необходимо бронировать 1-местное размещение. Подселения нет.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле, а также винная дегустация. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Mercedes Sprinter, Setra, Volkswagen Crafter.

Возраст участников. С 7 лет.

Виза. Для граждан РФ не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Будем ждать вас в аэропорту Тбилиси с 8:00 до 20:00 или в аэропорту/на вокзале во Владикавказе с 8:00 до 14:00. Затем — групповой трансфер в Гори и размещение в гостинице.

2 день

Музей Сталина, Боржоми и Ахалцихе

После завтрака посетим Государственный музей Сталина. Дальше переедем в Боржоми, где вы сможете выпить целебной воды и насладиться пейзажами города. За доплату можем покататься на канатной дороге. После обеда доберёмся до Ахалцихе и разместимся в отеле.

Продолжительность экскурсии 8 часов. Проедем 140 км.

Музей Сталина, Боржоми и АхалцихеМузей Сталина, Боржоми и АхалцихеМузей Сталина, Боржоми и Ахалцихе
3 день

Крепость Рабат, пещерный город Вардзия и озеро Паравани

В 8:30 отправимся в османскую крепость Рабат, затем побываем в пещерном городе Вардзия и осмотрим крепость Хертвиси. Насладимся красотами Джавахетии и полюбуемся озером Паравани. После обеда поедем в Тбилиси и заселимся в отель.

Продолжительность экскурсии 9 часов. Проедем 300 км.

Крепость Рабат, пещерный город Вардзия и озеро ПараваниКрепость Рабат, пещерный город Вардзия и озеро ПараваниКрепость Рабат, пещерный город Вардзия и озеро ПараваниКрепость Рабат, пещерный город Вардзия и озеро Паравани
4 день

Монастырь Джвари и прогулка по Мцхете, старинные и современные объекты Тбилиси

В 9:00 начнём экскурсию. Посетим монастырь Джвари, увидим слияние Арагви и Куры и погуляем по улочкам Мцхеты — первой столицы Грузии. Осмотрим монастырский комплекс Самтавро и кафедральный собор Светицховели. После обеда вернёмся в Тбилиси, побываем на плато Метехи и в парке Рике, пройдём по мосту Мира и исследуем Старый центр. Увидим крепость Нарикала, заглянем в район Абанотубани и на улицу Шардена.

В 19:00 — грузинский вечер. Вас ждёт ужин с традиционными блюдами грузинской кухни и шоу-программа в этнонациональном стиле. Оплачивается дополнительно.

Продолжительность экскурсии 8–9 часов. Проедем 95 км.

Монастырь Джвари и прогулка по Мцхете, старинные и современные объекты ТбилисиМонастырь Джвари и прогулка по Мцхете, старинные и современные объекты ТбилисиМонастырь Джвари и прогулка по Мцхете, старинные и современные объекты ТбилисиМонастырь Джвари и прогулка по Мцхете, старинные и современные объекты Тбилиси
5 день

Кахетия - родина грузинского вина

В 8:30 отправляемся в Кахетию — на родину грузинского вина. Посетим монастырь Бодбе, полюбуемся Алазанской долиной и посетим город любви Сигнахи. После традиционного кахетинского обеда (за доплату) побываем в Кварели, где нас ждёт не только экскурсия, но и винная дегустация.

Вернёмся в Тбилиси к 19:00. Продолжительность экскурсии 10 часов, за день проедем 320 км.

Кахетия - родина грузинского винаКахетия - родина грузинского винаКахетия - родина грузинского вина
6 день

Свободный день

Сегодня вы сможете самостоятельно погулять по Тбилиси, купить сувениры и насладиться местной кухней.

Свободный день
7 день

Военно-Грузинская дорога, арка Дружбы и подъём к храму Гергети

В 8:30 начнём путешествие по Военно-Грузинской дороге, полюбуемся Жинвальским водохранилищем и крепостью Ананури. Побываем в Гудаури, остановимся у арки Дружбы и на Крестовом перевале. Прибудем в Казбеги, поднимемся к храму в Гергети, а ещё побываем в Дарьяльском ущелье.

Дальше на выбор:

  • Возвращение в Тбилиси к 19:00.
  • Трансфер во Владикавказ и размещение в гостинице.
Военно-Грузинская дорога, арка Дружбы и подъём к храму ГергетиВоенно-Грузинская дорога, арка Дружбы и подъём к храму ГергетиВоенно-Грузинская дорога, арка Дружбы и подъём к храму ГергетиВоенно-Грузинская дорога, арка Дружбы и подъём к храму Гергети
8 день

Отъезд

В зависимости от времени рейсов, вы сможете купить сувениры, вино и чурчхелу. А затем — групповой трансфер в аэропорт Тбилиси или аэропорт/вокзал Владикавказа. Подача транспорта к отелю с 8:00 до 20:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет53 625 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорта или ж/д вокзала (групповой трансфер)
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Все входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
  • Дегустация вина
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси/Владикавказа и обратно
  • Обеды и ужины
  • Билет на канатную дорогу в Боржоми - 30 лари
  • Медицинская страховка
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
  • Грузинский вечер (шоу-программа в этнонациональном стиле с ужином и дегустацией) - 3850 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретим вас в аэропорту Тбилиси с 8:00 до 20:00, если прибываете во Владикавказ, то с 8:00 до 14:00
Завершение: Доставим в аэропорт Тбилиси/Владикавказа к любым рейсам с 8:00 до 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алана
Алана — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 8633 туристов
Мы с коллегами — гидами, влюблёнными в свой край, увлечёнными историей и традициями наших предков, — готовы повести вас за собой. Познакомим с удивительным миром суровых горных вершин, чистейших рек
и водопадов, откроем виды, от которых захватывает дух. Хотим поделиться гостеприимной атмосферой наших городов и сёл, раскрыть секреты приготовления традиционных национальных блюд и передать их неповторимый вкус. Именно с нами вы полюбите нашу родину так, как любим её мы. Также организуем авторские путешествия в другие страны — присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Тбилиси

