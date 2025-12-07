Мои заказы

В Грузию на Новый год: Тбилиси, Мцхета, Кахетия, мастер-класс по хинкали и традиционные застолья

Погулять по Сигнахи и современной и древней столицам и узнать, как приходят в себя местные 1 января
Отметьте праздник с нами в солнечной и гостеприимной Грузии! Мы прогуляемся по колоритным улочкам Старого Тбилиси и насладимся видами города с высоты крепости Нарикала.

Побываем в древней Мцхете — духовном сердце
страны, где хранятся святыни христианства, и поднимемся к монастырю Джвари, откуда можно полюбоваться слиянием рек Арагви и Куры.

В Кахетии — крае виноградников — вы примете участие в застолье с грузинской семьёй — вас ждут домашние блюда, ароматное вино, тосты от тамады и душевные песни.

Также у вас будет время посетить тбилисские ярмарки и погрузиться в праздничную атмосферу столицы, а проживание в уютном отеле 4* сделает поездку ещё более приятной.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять тёплую удобную обувь, верхнюю одежду по погоде, перчатки и шапку.
Для женщин — лёгкий шарф или накидка для посещения храмов.
Не забудьте фотоаппарат и пауэрбанк.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, обзорная экскурсия по Тбилиси

Встречаемся и едем в отель, где вы разместитесь и отдохнёте. После начнём обзорную экскурсию по городу. Вы прогуляетесь по старинным улочкам с резными балконами, узнаете истории и легенды о происхождении Тбилиси, заглянете в знаменитый район серных бань.

Затем мы поднимемся к крепости Нарикала, откуда открывается панорама города, увидите изящный Мост Мира и монумент «Мать Грузия» — символ гостеприимства и силы страны. Прогулка будет лёгкой, живой и тёплой — с грузинским юмором и вдохновением.

2 день

Достопримечательности Мцхеты, встреча Нового года

После завтрака отправимся в древнюю столицу страны — Мцхету, где зародилось христианство на грузинской земле. Посетим храм Светицховели 11 века, в котором, по преданию, хранится хитон Христа. Заглянем в монастырь Самтавро и осмотрим старинные фрески.

Затем прогуляемся по уютным улочкам старого города с ремесленными лавками, где можно попробовать чурчхелу и домашнее вино. Завершим экскурсию посещением монастыря Джвари, расположенного на горе у слияния рек Арагви и Куры — места, откуда открывается знаменитый вид на всю Мцхету.

Вечером — подготовка к встрече Нового года. По желанию можно присоединиться к праздничному ужину с грузинскими песнями и танцами.

3 день

Обед в местной семье с мастер-классом по хинкали, свободное время

Начнём день без спешки — после весёлой ночи нас ждёт традиционный грузинский способ прийти в себя: горячий хаши на обед в гостеприимной семье. Здесь вы попробуете блюда домашней кухни и научитесь лепить настоящие хинкали.

После — свободное время для прогулок по новогоднему Тбилиси.

4 день

Кахетия: Сигнахи, монастырь Бодбе и традиционное застолье

Этот день в Грузии называют Бедоба и верят, что как его встретишь, таким и будет весь год. Поэтому мы проведём его в Кахетии — тёплом крае виноградников, песен и искреннего гостеприимства.

Утром выезжаем из Тбилиси и отправляемся через живописную Алазанскую долину, наслаждаясь видами гор. Первая остановка — Сигнахи, «город любви». Прогуляемся по мощёным улочкам, сделаем фото на фоне Кавказских вершин, осмотрим балконы, украшенные резьбой.

Затем посетим монастырь Бодбе, где покоятся мощи святой Нино. Завершим день праздничным застольем в грузинской семье — вас ждут домашние блюда, ароматное вино, тосты от тамады и душевные песни. Так по-грузински встречают счастье и радость нового года.

5 день

Свободный день в Тбилиси

Сегодня у вас будет время для самостоятельных прогулок и покупок. Можно посетить зимнюю ярмарку и выбрать сувениры ручной работы, насладиться ароматами кофе и пряностей, гуляя по празднично украшенному городу. Атмосфера Тбилиси в это время — сплошное волшебство.

6 день

Завершение тура, отъезд

После завтрака — выселение из отеля и трансфер в аэропорт. Вы попрощаетесь с Грузией, но в сердце обязательно останется желание вернуться — ведь тепло этой страны невозможно забыть.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$785
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле (5-6 ночей, в зависимости от времени прилёта)
  • Завтраки в отеле, «похмельный» обед, обед в грузинской семье
  • Все трансферы
  • Экскурсионная программа
  • Мастер-класс по приготовлению хинкали
  • Дегустация вин
  • Фото - и видеосъёмка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Тбилиси и обратно (поможем с поиском и бронированием)
  • Питание вне программы
  • Новогодний ужин 31.12.25 (доплата 400 лари ≈ $150)
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $350
  • Внимание: тур состоится при наборе от 4 человек
  • Стоимость тура указана при группе из 4 человек и зависит от количества участников:
  • 5-6 человек - $815
  • 7-8 человек - $790
  • 9-10 человек - $750
  • 11-14 человек - $730
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, ресепшн отеля, 12:00 (возможно прибытие в течение дня по договорённости)
Завершение: Тбилиси, ресепшн отеля, 21:00 (возможно прибытие в течение дня по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна
Анна — Организатор в Тбилиси
Я живу в Грузии уже много лет и считаю эту страну своим настоящим домом. За это время я не только узнала все популярные маршруты, но и открыла для себя десятки
мест, о которых редко пишут в путеводителях. Мне близки темы истории, культуры и гастрономии, поэтому мои экскурсии и туры — это не сухие факты, а живые истории о людях, традициях и духе Грузии. Как организатор, я работаю только с проверенными партнёрами: надежными водителями, уютными гостиницами и винодельнями, где гостей принимают как старых друзей. Это позволяет создать для путешественников комфорт и безопасность, а главное — атмосферу настоящего гостеприимства. Я встречаюсь с туристами, потому что мне важно делиться Грузией такой, какой я её знаю: тёплой, искренней и многогранной. Для меня каждая поездка — это дружеская встреча, новые эмоции и возможность подарить вам кусочек настоящей грузинской души.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

