Встречаемся и едем в отель, где вы разместитесь и отдохнёте. После начнём обзорную экскурсию по городу. Вы прогуляетесь по старинным улочкам с резными балконами, узнаете истории и легенды о происхождении Тбилиси, заглянете в знаменитый район серных бань.

Затем мы поднимемся к крепости Нарикала, откуда открывается панорама города, увидите изящный Мост Мира и монумент «Мать Грузия» — символ гостеприимства и силы страны. Прогулка будет лёгкой, живой и тёплой — с грузинским юмором и вдохновением.