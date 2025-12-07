Побываем в древней Мцхете — духовном сердце
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять тёплую удобную обувь, верхнюю одежду по погоде, перчатки и шапку.
Для женщин — лёгкий шарф или накидка для посещения храмов.
Не забудьте фотоаппарат и пауэрбанк.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, обзорная экскурсия по Тбилиси
Встречаемся и едем в отель, где вы разместитесь и отдохнёте. После начнём обзорную экскурсию по городу. Вы прогуляетесь по старинным улочкам с резными балконами, узнаете истории и легенды о происхождении Тбилиси, заглянете в знаменитый район серных бань.
Затем мы поднимемся к крепости Нарикала, откуда открывается панорама города, увидите изящный Мост Мира и монумент «Мать Грузия» — символ гостеприимства и силы страны. Прогулка будет лёгкой, живой и тёплой — с грузинским юмором и вдохновением.
Достопримечательности Мцхеты, встреча Нового года
После завтрака отправимся в древнюю столицу страны — Мцхету, где зародилось христианство на грузинской земле. Посетим храм Светицховели 11 века, в котором, по преданию, хранится хитон Христа. Заглянем в монастырь Самтавро и осмотрим старинные фрески.
Затем прогуляемся по уютным улочкам старого города с ремесленными лавками, где можно попробовать чурчхелу и домашнее вино. Завершим экскурсию посещением монастыря Джвари, расположенного на горе у слияния рек Арагви и Куры — места, откуда открывается знаменитый вид на всю Мцхету.
Вечером — подготовка к встрече Нового года. По желанию можно присоединиться к праздничному ужину с грузинскими песнями и танцами.
Обед в местной семье с мастер-классом по хинкали, свободное время
Начнём день без спешки — после весёлой ночи нас ждёт традиционный грузинский способ прийти в себя: горячий хаши на обед в гостеприимной семье. Здесь вы попробуете блюда домашней кухни и научитесь лепить настоящие хинкали.
После — свободное время для прогулок по новогоднему Тбилиси.
Кахетия: Сигнахи, монастырь Бодбе и традиционное застолье
Этот день в Грузии называют Бедоба и верят, что как его встретишь, таким и будет весь год. Поэтому мы проведём его в Кахетии — тёплом крае виноградников, песен и искреннего гостеприимства.
Утром выезжаем из Тбилиси и отправляемся через живописную Алазанскую долину, наслаждаясь видами гор. Первая остановка — Сигнахи, «город любви». Прогуляемся по мощёным улочкам, сделаем фото на фоне Кавказских вершин, осмотрим балконы, украшенные резьбой.
Затем посетим монастырь Бодбе, где покоятся мощи святой Нино. Завершим день праздничным застольем в грузинской семье — вас ждут домашние блюда, ароматное вино, тосты от тамады и душевные песни. Так по-грузински встречают счастье и радость нового года.
Свободный день в Тбилиси
Сегодня у вас будет время для самостоятельных прогулок и покупок. Можно посетить зимнюю ярмарку и выбрать сувениры ручной работы, насладиться ароматами кофе и пряностей, гуляя по празднично украшенному городу. Атмосфера Тбилиси в это время — сплошное волшебство.
Завершение тура, отъезд
После завтрака — выселение из отеля и трансфер в аэропорт. Вы попрощаетесь с Грузией, но в сердце обязательно останется желание вернуться — ведь тепло этой страны невозможно забыть.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$785
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле (5-6 ночей, в зависимости от времени прилёта)
- Завтраки в отеле, «похмельный» обед, обед в грузинской семье
- Все трансферы
- Экскурсионная программа
- Мастер-класс по приготовлению хинкали
- Дегустация вин
- Фото - и видеосъёмка
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Тбилиси и обратно (поможем с поиском и бронированием)
- Питание вне программы
- Новогодний ужин 31.12.25 (доплата 400 лари ≈ $150)
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $350
- Внимание: тур состоится при наборе от 4 человек
- Стоимость тура указана при группе из 4 человек и зависит от количества участников:
- 5-6 человек - $815
- 7-8 человек - $790
- 9-10 человек - $750
- 11-14 человек - $730