В этом путешествии с головой окунёмся в колорит Грузии: от древних городов до высот Кавказа, от морского бриза Батуми до тишины храмов и шумных водопадов.Вы пройдёте по узким улицам старого

Тбилиси, подниметесь по канатной дороге к Матери Грузии и прогуляетесь по улицам Сигнахи. Вас ждёт пещерный город Уплисцихе, древние монастыри в Кутаиси, башни Сванетии и деревни, словно застывшие во времени. Вы окажетесь у подножия Казбека, попробуете легендарное вино «Хванчкара» и заглянете в настоящие винные погреба Кахетии.

Описание тура

Организационные детали

Все организационные вопросы по туру прописываем в общем чате группы после формирования (прилёт/вылет, какую одежду по погоде взять).

Обязательно иметь с собой туристическую страховку.

Билеты брать до 13:30 в день старта тура, и вылет свободный, встречаем всех индивидуально в аэропорту.

Wi-Fi во всех отелях и по дороге в машине есть, есть места в пути, где не ловит. Если есть желание иметь собственную связь, рекомендуем взять SIM-карту в аэропорту на время пребывания в стране с безлимитным интернетом.

Для гор и всей поездки желательно иметь удобную обувь, покрытие головы, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем. Для посещения храма для женского пола нужно иметь головной убор.