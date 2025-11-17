Вы пройдёте по узким улицам старого
Описание тура
Организационные детали
Все организационные вопросы по туру прописываем в общем чате группы после формирования (прилёт/вылет, какую одежду по погоде взять).
Обязательно иметь с собой туристическую страховку.
Билеты брать до 13:30 в день старта тура, и вылет свободный, встречаем всех индивидуально в аэропорту.
Wi-Fi во всех отелях и по дороге в машине есть, есть места в пути, где не ловит. Если есть желание иметь собственную связь, рекомендуем взять SIM-карту в аэропорту на время пребывания в стране с безлимитным интернетом.
Для гор и всей поездки желательно иметь удобную обувь, покрытие головы, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем. Для посещения храма для женского пола нужно иметь головной убор.
Питание. В стоимость входят завтраки, а также общий ужин и винные дегустации. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Минивэн Mercedes Metris.
Дети. От 15 лет.
Виза. Гражданам РФ не нужна.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Возможно проведение тура в индивидуальном формате.
Программа тура по дням
Встреча с Тбилиси
В аэропорту вас встретит водитель с табличкой. Далее — трансфер в отель и отдых после дороги.
После заселения начнётся обзорная экскурсия по столице: вы прогуляетесь по старым кварталам с резными балконами, заглянете в район серных бань и подниметесь к храму Метехи с видом на реку Кура.
Посетите церковь Анчисхати — одну из старейших в Тбилиси, и Сионский собор, духовный центр города. Пройдётесь по улочкам с галереями и сувенирными лавками. Завершит день подъём на канатной дороге к статуе Матери Грузии и панорама города.
Уплисцихе и Рача
Утром — завтрак в отеле. Далее — поездка в Уплисцихе, древний город в скалах на берегу Мтквари. Здесь вы увидите вырубленные в камне храмы, винные погреба и древние залы.
После экскурсии начнётся переезд в горную Рачу. По пути — остановки на смотровых площадках на высоте 2500 м. Затем вы посетите Амбролаури — центр виноделия региона, и продегустируете легендарное вино Хванчкара.
Вечером — размещение на винодельне среди лоз и отдых в уютной обстановке.
Озеро Шаори и Кутаиси
После завтрака — посещение храма Никорцминда 12 века с росписями. Далее — остановка у озера Шаори с видом на горы.
Переезд в Кутаиси. Там вы увидите Гелатский монастырь, внесённый в список ЮНЕСКО. После этого — поездка к пещере Прометея с подсветкой сталактитов и прогулка по Мартвильскому каньону.
Ночь вы проведёте в Зугдиди, в семейном отеле.
Дорога в Сванетию
После завтрака — переезд в Сванетию, регион на севере Грузии. По пути — живописные виды гор, рек и ущелий.
По прибытии вы заглянете в деревню Хешкили с традиционными башнями, затем — в музей Местии, где собрана этнография и иконы Сванетии.
Вечером — свободное время: прогулка по Местии, ужин и отдых.
Ушгули и история Сванетии
С утра — выезд в Ушгули, одно из самых высокогорных поселений Европы. Дорога займёт время, но откроет виды на величественные вершины.
В Ушгули вы увидите старинные дома, башни и церковь Ламария 12 века с видом на гору Шхара. После экскурсии — возвращение в Местию.
Там вы посетите Дом-музей Свана и узнаете о жизни в горах. Вечером — свободное время.
К Чёрному морю: путь в Батуми и кулинарный мастер-класс
После завтрака вы покинете Сванетию и отправитесь в сторону побережья. По пути — остановка в Зугдиди и экскурсия по дворцу князей Дадиани.
Далее — прогулка по дендропарку и обед в Casa de Khasia с мастер-классом по приготовлению мегрельских блюд.
К вечеру вы прибудете в Батуми. После заселения — свободное время на прогулку по набережной.
Батуми и горная Аджария
Утром — обзорная экскурсия по Батуми: вы увидите набережную, скульптуру «Али и Нино», площадь Пьяцца, Старый город и бульвар.
После обеда — поездка в высокогорную Аджарию. В программе — водопады Мирвети и Махунцети, арочный мост Тамары 12 века и виды горных ущелий.
Вечером — возвращение в Батуми и свободное время.
Ботанический сад и вечер у моря
День начнётся с посещения Батумского ботанического сада — одного из крупнейших в мире. Здесь представлены растения из разных климатических поясов. Вы сможете прогуляться по аллеям или воспользоваться электромобилем, заглянуть на пляж.
Вечером — свободное время для отдыха, ужина или прогулки у поющих фонтанов.
Боржоми
После завтрака — переезд в Боржоми. По пути вы побываете в парке миниатюр и музыкальном парке. Следующая остановка — археологический комплекс Вани с остатками древнего города.
Вечером вы приедете в Боржоми, заселитесь в отель и прогуляетесь по парку с источником минеральной воды.
Вардзия и крепость Рабат
Утром вы отправитесь к пещерному городу Вардзия, вырезанному в скале в 12 веке во времена правления царицы Тамары. Здесь находятся пещеры, храмы и фрески.
После осмотра вы посетите крепость Рабат в Ахалцихе — ансамбль с элементами грузинской и османской архитектуры.
Вечером — возвращение в Тбилиси.
Кахетия: вина и виды
С утра вы поедете через Гомборский перевал в Кахетию. В Телави и Цинандали вы посетите усадьбу Чавчавадзе и продегустируете вино «Цинандали». Затем — дегустация на одной из виноделен долины: «Гранели», «Шуми» или «Мосмиери».
После этого — прогулка по Сигнахи, городу с романтической атмосферой. Вечером — возвращение в Тбилиси.
Казбеги: Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, Арка Дружбы народов и храм Гергети
Начнётся день с поездки по Военно-Грузинской дороге. Вы увидите Жинвальское водохранилище и крепость Ананури. Далее — слияние рек у Пасанаури, панорамы в Гудаури, Арка Дружбы народов и Крестовый перевал.
Главной точкой станет храм Гергети у подножия Казбека. В Пасанаури — ужин с хинкали, а затем — возвращение в Тбилиси.
Мцхета и винная дегустация
Утро вы проведёте в Мцхете, древней столице страны. Здесь вы увидите монастырь Джвари, собор Светицховели и старинные улочки города. После этого — поездка в «Шато Мухрани», экскурсия по винодельне и дегустация.
К вечеру вы вернётесь в Тбилиси и отдохнёте перед отъездом.
Окончание тура
Вас ждёт трансфер в аэропорт Тбилиси за 2,5 часа до рейса. Вы освободите номер до 12:00, а багаж сможете оставить на ресепшене. Спасибо, что провели это путешествие с нами! До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1950
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 ужин
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Винные дегустации
Что не входит в цену
- Перелёт до Тбилиси и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-метсное размещение - €390