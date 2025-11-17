Мои заказы

Всё и даже больше в Грузии: гранд-путешествие по главным регионам страны

Вдохнуть черноморский воздух, осмотреть знаковые локации и приготовить мегрельские блюда
В этом путешествии с головой окунёмся в колорит Грузии: от древних городов до высот Кавказа, от морского бриза Батуми до тишины храмов и шумных водопадов.

Вы пройдёте по узким улицам старого
Тбилиси, подниметесь по канатной дороге к Матери Грузии и прогуляетесь по улицам Сигнахи.

Вас ждёт пещерный город Уплисцихе, древние монастыри в Кутаиси, башни Сванетии и деревни, словно застывшие во времени.

Вы окажетесь у подножия Казбека, попробуете легендарное вино «Хванчкара» и заглянете в настоящие винные погреба Кахетии.

Ближайшие даты:
6
сен
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Все организационные вопросы по туру прописываем в общем чате группы после формирования (прилёт/вылет, какую одежду по погоде взять).
Обязательно иметь с собой туристическую страховку.

Билеты брать до 13:30 в день старта тура, и вылет свободный, встречаем всех индивидуально в аэропорту.

Wi-Fi во всех отелях и по дороге в машине есть, есть места в пути, где не ловит. Если есть желание иметь собственную связь, рекомендуем взять SIM-карту в аэропорту на время пребывания в стране с безлимитным интернетом.

Для гор и всей поездки желательно иметь удобную обувь, покрытие головы, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем. Для посещения храма для женского пола нужно иметь головной убор.

Питание. В стоимость входят завтраки, а также общий ужин и винные дегустации. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн Mercedes Metris.

Дети. От 15 лет.

Виза. Гражданам РФ не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Возможно проведение тура в индивидуальном формате.

Программа тура по дням

1 день

Встреча с Тбилиси

В аэропорту вас встретит водитель с табличкой. Далее — трансфер в отель и отдых после дороги.
После заселения начнётся обзорная экскурсия по столице: вы прогуляетесь по старым кварталам с резными балконами, заглянете в район серных бань и подниметесь к храму Метехи с видом на реку Кура.

Посетите церковь Анчисхати — одну из старейших в Тбилиси, и Сионский собор, духовный центр города. Пройдётесь по улочкам с галереями и сувенирными лавками. Завершит день подъём на канатной дороге к статуе Матери Грузии и панорама города.

Встреча с ТбилисиВстреча с ТбилисиВстреча с ТбилисиВстреча с Тбилиси
2 день

Уплисцихе и Рача

Утром — завтрак в отеле. Далее — поездка в Уплисцихе, древний город в скалах на берегу Мтквари. Здесь вы увидите вырубленные в камне храмы, винные погреба и древние залы.

После экскурсии начнётся переезд в горную Рачу. По пути — остановки на смотровых площадках на высоте 2500 м. Затем вы посетите Амбролаури — центр виноделия региона, и продегустируете легендарное вино Хванчкара.

Вечером — размещение на винодельне среди лоз и отдых в уютной обстановке.

Уплисцихе и РачаУплисцихе и Рача
3 день

Озеро Шаори и Кутаиси

После завтрака — посещение храма Никорцминда 12 века с росписями. Далее — остановка у озера Шаори с видом на горы.

Переезд в Кутаиси. Там вы увидите Гелатский монастырь, внесённый в список ЮНЕСКО. После этого — поездка к пещере Прометея с подсветкой сталактитов и прогулка по Мартвильскому каньону.

Ночь вы проведёте в Зугдиди, в семейном отеле.

Озеро Шаори и КутаисиОзеро Шаори и КутаисиОзеро Шаори и КутаисиОзеро Шаори и КутаисиОзеро Шаори и КутаисиОзеро Шаори и Кутаиси
4 день

Дорога в Сванетию

После завтрака — переезд в Сванетию, регион на севере Грузии. По пути — живописные виды гор, рек и ущелий.

По прибытии вы заглянете в деревню Хешкили с традиционными башнями, затем — в музей Местии, где собрана этнография и иконы Сванетии.

Вечером — свободное время: прогулка по Местии, ужин и отдых.

Дорога в СванетиюДорога в СванетиюДорога в СванетиюДорога в СванетиюДорога в СванетиюДорога в СванетиюДорога в Сванетию
5 день

Ушгули и история Сванетии

С утра — выезд в Ушгули, одно из самых высокогорных поселений Европы. Дорога займёт время, но откроет виды на величественные вершины.

В Ушгули вы увидите старинные дома, башни и церковь Ламария 12 века с видом на гору Шхара. После экскурсии — возвращение в Местию.

Там вы посетите Дом-музей Свана и узнаете о жизни в горах. Вечером — свободное время.

Ушгули и история СванетииУшгули и история СванетииУшгули и история СванетииУшгули и история СванетииУшгули и история СванетииУшгули и история Сванетии
6 день

К Чёрному морю: путь в Батуми и кулинарный мастер-класс

После завтрака вы покинете Сванетию и отправитесь в сторону побережья. По пути — остановка в Зугдиди и экскурсия по дворцу князей Дадиани.

Далее — прогулка по дендропарку и обед в Casa de Khasia с мастер-классом по приготовлению мегрельских блюд.

К вечеру вы прибудете в Батуми. После заселения — свободное время на прогулку по набережной.

К Чёрному морю: путь в Батуми и кулинарный мастер-классК Чёрному морю: путь в Батуми и кулинарный мастер-классК Чёрному морю: путь в Батуми и кулинарный мастер-классК Чёрному морю: путь в Батуми и кулинарный мастер-классК Чёрному морю: путь в Батуми и кулинарный мастер-классК Чёрному морю: путь в Батуми и кулинарный мастер-класс
7 день

Батуми и горная Аджария

Утром — обзорная экскурсия по Батуми: вы увидите набережную, скульптуру «Али и Нино», площадь Пьяцца, Старый город и бульвар.

После обеда — поездка в высокогорную Аджарию. В программе — водопады Мирвети и Махунцети, арочный мост Тамары 12 века и виды горных ущелий.

Вечером — возвращение в Батуми и свободное время.

Батуми и горная АджарияБатуми и горная АджарияБатуми и горная Аджария
8 день

Ботанический сад и вечер у моря

День начнётся с посещения Батумского ботанического сада — одного из крупнейших в мире. Здесь представлены растения из разных климатических поясов. Вы сможете прогуляться по аллеям или воспользоваться электромобилем, заглянуть на пляж.

Вечером — свободное время для отдыха, ужина или прогулки у поющих фонтанов.

Ботанический сад и вечер у моряБотанический сад и вечер у моряБотанический сад и вечер у моря
9 день

Боржоми

После завтрака — переезд в Боржоми. По пути вы побываете в парке миниатюр и музыкальном парке. Следующая остановка — археологический комплекс Вани с остатками древнего города.

Вечером вы приедете в Боржоми, заселитесь в отель и прогуляетесь по парку с источником минеральной воды.

БоржомиБоржомиБоржомиБоржомиБоржоми
10 день

Вардзия и крепость Рабат

Утром вы отправитесь к пещерному городу Вардзия, вырезанному в скале в 12 веке во времена правления царицы Тамары. Здесь находятся пещеры, храмы и фрески.

После осмотра вы посетите крепость Рабат в Ахалцихе — ансамбль с элементами грузинской и османской архитектуры.

Вечером — возвращение в Тбилиси.

Вардзия и крепость РабатВардзия и крепость РабатВардзия и крепость Рабат
11 день

Кахетия: вина и виды

С утра вы поедете через Гомборский перевал в Кахетию. В Телави и Цинандали вы посетите усадьбу Чавчавадзе и продегустируете вино «Цинандали». Затем — дегустация на одной из виноделен долины: «Гранели», «Шуми» или «Мосмиери».

После этого — прогулка по Сигнахи, городу с романтической атмосферой. Вечером — возвращение в Тбилиси.

Кахетия: вина и видыКахетия: вина и видыКахетия: вина и видыКахетия: вина и виды
12 день

Казбеги: Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, Арка Дружбы народов и храм Гергети

Начнётся день с поездки по Военно-Грузинской дороге. Вы увидите Жинвальское водохранилище и крепость Ананури. Далее — слияние рек у Пасанаури, панорамы в Гудаури, Арка Дружбы народов и Крестовый перевал.

Главной точкой станет храм Гергети у подножия Казбека. В Пасанаури — ужин с хинкали, а затем — возвращение в Тбилиси.

Казбеги: Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, Арка Дружбы народов и храм ГергетиКазбеги: Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, Арка Дружбы народов и храм ГергетиКазбеги: Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, Арка Дружбы народов и храм ГергетиКазбеги: Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, Арка Дружбы народов и храм Гергети
13 день

Мцхета и винная дегустация

Утро вы проведёте в Мцхете, древней столице страны. Здесь вы увидите монастырь Джвари, собор Светицховели и старинные улочки города. После этого — поездка в «Шато Мухрани», экскурсия по винодельне и дегустация.

К вечеру вы вернётесь в Тбилиси и отдохнёте перед отъездом.

Мцхета и винная дегустацияМцхета и винная дегустация
14 день

Окончание тура

Вас ждёт трансфер в аэропорт Тбилиси за 2,5 часа до рейса. Вы освободите номер до 12:00, а багаж сможете оставить на ресепшене. Спасибо, что провели это путешествие с нами! До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 ужин
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Винные дегустации
Что не входит в цену
  • Перелёт до Тбилиси и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-метсное размещение - €390
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, 13:00
Завершение: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мэри
Мэри — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 77 туристов
Здравствуйте, дорогие мои гости! Меня зовут Мэри, я русскоязычный сертифицированный гид, член Ассоциации Сертифицированных гидов Грузии, искусствовед по грузинской культуре и искусству. Люблю путешествовать и делиться своими знаниями и опытом
с интересными людьми. Люблю общаться и показывать уникальность традиций нашего народа. У нас с мужем команда увлечённых гидов, каждый из которых старается донести до слушателей только интересные и полезные знания. Ждём вас в нашей большой семье!

