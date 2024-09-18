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2 дня
Сбор урожая в Грузии: гастротур с дегустациями и фотосессией в виноградниках
Помять виноград ногами, приготовить традиционные блюда и попробовать лучшие сорта вина
Начало: Тбилиси, аэропорт, время встречи зависит от времен...
18 сен в 08:00
25 сен в 08:00
350$315 за человека
2 дня
В горную деревню есть шашлык и пить вино: индивидуальный тур из Тбилиси
Посетить край скрытых водопадов, озёр и виноделия и перезагрузиться на природе
Начало: Г. Тбилиси, место по договорённости, утром
21 сен в 07:00
23 сен в 07:00
$850 за всё до 6 чел.
2 дня
Грузинский космос: по достопримечательностям национального парка «Вашловани»
Посмотреть на пыхтящие грязевые вулканы и полюбоваться инопланетными пейзажами
Начало: Тбилиси, 08:00
26 окт в 08:00
$200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «На 2 дня»
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